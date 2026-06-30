Dünyanın ilk cep telefonu, powerbank ve telsiz olarak geri döndü

Powerbank, telsiz ve ses kayıt cihazı bir arada
40 yılı aşkın süre önce piyasaya sürülen Motorola DynaTAC 8000X'in ikonik görünümünü taşıyan Trozk Cellular Power Bank, 20.000 mAh kapasiteye sahip. Büyük anteni, fiziksel tuşları ve klasik telefon formuyla dikkat çeken ürün, modern şarj teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor.
Trozk Cellular Power Bank'in en dikkat çekici özelliklerinden biri ise dahili telsiz işlevi. Cihazın ön yüzünde yer alan aydınlatmalı fiziksel tuşlar, hoparlör ve mikrofon sayesinde kullanıcılar telsiz görüşmeleri gerçekleştirebiliyor. Ancak bu özelliğin kullanılabilmesi için iki adet cihaz gerekiyor. Üst bölümde çıkarılabilir bir anten yer alırken, ön taraftaki LED ekran kalan pil seviyesini gösteriyor. Powerbank ayrıca ses kayıt özelliğine de sahip.
Trozk Cellular Power Bank'in resmi satış fiyatı 149 dolar olarak açıklanırken, ürün şu anda 89 dolarlık indirimli fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Motorola-DynaTAC-8000X-resurrected-as-a-power-bank-with-walkie-talkie-function.1330394.0.html https://trozk.com/collections/trozk-retro-playable-power-banks/products/trozk-retro-brick-phone-walkie-talkie-power-bank-165w Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Aynen önde iki tane farı var.
thanks
On bildiğin Kia olmuş