Dünyanın ilk cep telefonu, powerbank ve telsiz olarak geri döndü

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Tam Boyutta Gör Nostaljik teknoloji ürünleriyle tanınan Trozk isimli şirket, dünyanın ilk ticari cep telefonu olarak kabul edilen Motorola DynaTAC 8000X'ten ilham alan yeni bir powerbank tanıttı. Ancak cihaz yalnızca retro tasarımıyla dikkat çekmiyor, aynı zamanda telsiz ve ses kayıt cihazı olarak da kullanılabiliyor.

Powerbank, telsiz ve ses kayıt cihazı bir arada

40 yılı aşkın süre önce piyasaya sürülen Motorola DynaTAC 8000X'in ikonik görünümünü taşıyan Trozk Cellular Power Bank, 20.000 mAh kapasiteye sahip. Büyük anteni, fiziksel tuşları ve klasik telefon formuyla dikkat çeken ürün, modern şarj teknolojilerini de bünyesinde barındırıyor.

Tam Boyutta Gör Cihaz, maksimum 165W güç çıkışı sunuyor ve Power Delivery 3.1 desteği sayesinde dizüstü bilgisayarlar, el konsolları ve tabletler gibi yüksek güç gerektiren cihazları şarj edebiliyor. Üzerinde iki adet USB-C ve bir adet USB-A portu bulunuyor. USB-C portlarının her biri 100W'a kadar çıkış verebilirken, USB-A portu 30W güç sunuyor. İki USB-C portunun aynı anda kullanılması durumunda toplam çıkış gücü 165W seviyesine ulaşırken, üç cihaz aynı anda bağlandığında bu değer 108W'a düşüyor.

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Trozk Cellular Power Bank'in en dikkat çekici özelliklerinden biri ise dahili telsiz işlevi. Cihazın ön yüzünde yer alan aydınlatmalı fiziksel tuşlar, hoparlör ve mikrofon sayesinde kullanıcılar telsiz görüşmeleri gerçekleştirebiliyor. Ancak bu özelliğin kullanılabilmesi için iki adet cihaz gerekiyor. Üst bölümde çıkarılabilir bir anten yer alırken, ön taraftaki LED ekran kalan pil seviyesini gösteriyor. Powerbank ayrıca ses kayıt özelliğine de sahip.

Trozk Cellular Power Bank'in resmi satış fiyatı 149 dolar olarak açıklanırken, ürün şu anda 89 dolarlık indirimli fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

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