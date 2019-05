Dünya'nın İlk Çoklu Dokunmatik Ekranlı 3D All in One PC'si Türkiye'de!

Dünyanın önde gelen All in One PC üreticilerinden MSI'ın merakla beklenen Wind Top AE2420 3D All in One bilgisayarının Türkiye satışı başladı. Yenilikçi teknolojileri ile sektörün lider markalarından MSI'ın yeni All in One bilgisayarı, çoklu dokunmatik desteğine ek olarak aynı zamanda 3 boyutlu görüntü sunan ekranı ile Dünya'da bir ilke imza atıyor. Dahası 2 boyutlu filmleri 3 boyutlu izlemeye olanak tanıyan teknolojisiyle MSI Wind Top AE2420 3D, hali hazırda mevcut 3D filmlerin az bulunurluğu ve yüksek fiyatları konusunda da en ideal çözüm. 24 inç Full HD çözünürlük ve 120 Hz ekranı ve aktive shutter 3D gözlükleriyle üst seviye bir görüntü kalitesi sunan AE2420 3D, THX TruStudio Pro? ile de çevresel ses kalitesi sunuyor. MSI'ın Wind Top ailesinin diğer orta ve üste seviye fertlerinde olduğu gibi AE 2420 3D de Intel® Core? i serisi işlemci ve ATI® Mobility Radeon HD ekran kartı ile yüksek performansı da beraberinde getiriyor.

Tam Boyutta Gör

MSI 3D StationTM Teknolojisi ile 2 Boyutu 3 Boyuta Çevirin

MSI'ın All-in-One PC ailesi tüm dünyada ilgi görürken aynı zamanda ilk çoklu dokunmatik 3D ekrana sahip mobeli Wind Top AE2420 3D ile de sektöre liderlik ediyor. MSI'ın özel olarak geliştirilen 3D Station? teknolojisi 120 Hz yüksek çözünürlüklü paneli ile birlikte yüksek kalitede 3D dijital içeriği Shutter gözlüklere iletiyor. Hassas görüntü işleme teknolojisi sayesinde insan gözünün gerçek görüntüleri gördüğü gibi 3D görsel efektleri görmesini sağlıyor. Wind Top AE2420 3D, 120 Hz yüksek tarama hızına sahip LED paneli ile standart bir ekranın iki katı tarama hızı sunarken kullanıcılara 3D görüntülere 60 Hz ekranların aksine konforlu bir seyir keyfi sunuyor.

Buna ek olarak Wind Top AE2420 3D ile gelen MSI'a özel 3D Infinity (Shutter Gözlükler) ekrana farklı bakıldığında ortaya çıkan bulanık görüntü problemini çözüyor. 24 inç erkanıyla birleştiğinde bu özellik birçok kişinin aynı anda 3D görüntüleri izlemesine olanarak tanıyor. Böylece AE2420 3D sahipleri evde sevdikleriyle aynı anda 3D filmlerin keyfini çıkarıyor.





MSI 3D Station teknolojisi aynı zamanda 2D'den 3D'ye transfer teknolojisine de ev sahipliği yapıyor. Böylece 3D filmlerin piyasada az bulunması problemine de bir çözüm oluyor. Böylece kullanıcılar kiraladıkları DVD'leri veya kendi çektikleri videoları çevirerek 3D izleyebiliyorlar. Wind Top AE2420 3D aynı zamanda üç boyutlu oyunlara da izin veren dünyanın ilk çoklu dokunmatik 3D All in One bilgisayarı ünvanını taşıyor. Böylece kullanıcılar oyunlarda üç boyuta dokunma hissini yaşayabiliyorlar. Tek yapmaları gereken 3D gözlüklerini takıp 3D deneyimini parmaklarıyla dokunarak yaşamak.





Yüksek Performaslı İşlemci ve Ekran Kartı

Wind Top AE2420 3D yüksek performans için Intel'in yeni nesil Intel® Core? i5/i7 işlemcileri ile geliyor. Aynı anda birçok işlem yapabilme ve ihtiyaca göre frekans artırma özelliğine sahip bu işlemciler 3D görüntülerin ve 3D oyunların gerek duyduğu performansı rahatça karşılarken günlük kullanım için de muhteşem bir güç sunuyor. Ekran kartında ise DirectX 11 destekli ATI® Mobility Radeon HD5730 harici ekran kartı üst seviye 3D performansına imza atıyor. Böylece kullanıcılar 3D film izlerken veya oyun oynarken herhangi bir performans darboğazına takılmıyor. Buna ek olarak Full HD 1080p ekran, görüntülerin keskin ve net bir şekilde, yüksek renk derinliği ile sunuyor.

Tam Boyutta Gör Eğlence için Yüksek Ses ve Video Kalitesi

MSI Wind Top AE2420 3D, 3 boyutlu eğlence için yüksek video ve ses kalitesi sunuyor. MSI Premium Sound Teknolojisi, 5W'lık sağ ve sol hoparlörlerine ek olarak 10 W'lık subwoofer ile 2.1 kanal ases sunuyor. Hollywood standartlarındaki THX TruStudio Pro? çevresel ses teknolojisi ise sesin temiz bir şekilde 7.1 çevresel sese yükseltilmesini sağlıyor. Böylece Full HD 3D görüntülere ek olarak kullanıcılar muhteşem ses efektlerini de aynı anda duyabiliyorlar. Tüm bunlara ek olarak Wind Top AE 2420 3D'nin çoklu dokunmatik yazılımı kullanıcı dostu bir arabirimle beraber birçok yeniliği bir arada sunarak bilgisayarı çok daha keyifli bir hale getiriyor.





Yeni Tasarımı ile Bilgisayar Modasının Yeni Trendi

Wind Top AE2420 3D göz kamaştıran bir tasarım ile geliyor. Şeffaf çerçevesi geniş ekranın arka plan ile uyumunu artırırken alt tarafta bulunan su dalgaları deseni rahatlatıcı bir etki yaratıyor. İster salon olsun ister çalışma odası AE24240 3D her mekanda şık bir görüntü oluşturuyor. MSI'a özel 3D Infinity gözlükler ise hem tasarımı hem de teknolojiyi bir arada yaşamanızı sağlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

yoruma kapalı