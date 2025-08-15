Giriş
    Dünyanın ilk entegre ısı pompası ve elektrikli araç şarj cihazı tanıtıldı

    Mitsubishi Electric ve EVHACS, ısıtma, soğutma ve elektrikli araç şarjını tek bir üniteye dahil eden dünyanın ilk çözümünü tanıttı. Sistem, ev ve işletmeler için tasarlanmış durumda.

    Dünyanın ilk entegre ısı pompası ve araç şarj cihazı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Mitsubishi Electric ve EVHACS iş birliğiyle geliştirilen yenilikçi sistem, ev sahipleri ve ticari işletmelere hem enerji altyapısını basitleştirme hem de maksimum verimlilik sağlama imkanı sunuyor. Yeni çözüm ısıtma, soğutma ve elektrikli araç şarjını tek bir üniteye entegre ederek sadece bir elektrik bağlantısıyla çalışabiliyor.

    İki kritik teknoloji tek ünitede

    Tokyo merkezli Mitsubishi Electric ile İrlanda merkezli EVHACS’in ortak çalışmasıyla geliştirilen sistem, hem yaşam alanlarını ısıtıp soğutabiliyor hem de elektrikli araçları şarj edebiliyor. Bu yenilik, Mitsubishi Electric’in gelişmiş ısı pompası ve iklimlendirme sistemlerini EVHACS’in patentli elektrikli araç şarj teknolojisiyle bir araya getiriyor.

    Dünyanın ilk entegre ısı pompası ve araç şarj cihazı tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Yeni sistem, azaltılmış kurulum karmaşıklığı, hızlı devreye alma ve düşük toplam sistem maliyeti sunarken bina estetiği üzerinde minimum etki yaratıyor. Sadece tek bir elektrik bağlantısı ile çalışabilmesi sayesinde ek kablolama veya ayrı elektrikli araç şarj cihazlarına ihtiyaç kalmıyor. Böylece hem kurulum hem de uzun vadeli bakım maliyetleri düşüyor.

    Sistem, mevcut elektrik kapasitesini akıllıca paylaşarak aşırı yüklenmeyi önlüyor, pahalı şebeke yükseltmelerine gerek bırakmıyor ve yoğun kullanım saatlerinde bile optimal performans sağlıyor. EV şarj cihazı, 1 fazlı 7.4 kW veya 3 fazlı 22 kW seçenekleriyle sunuluyor. Şarj kablosu doğrudan ısı pompasına bağlı olarak geliyor. Sistem, AC şarjı desteklerken ev enerji yönetim sistemleriyle sorunsuz çalışacak şekilde tasarlandı.

