Dünyanın ilk entegre ısı pompası ve elektrikli araç şarj cihazı tanıtıldı

İki kritik teknoloji tek ünitede
Tokyo merkezli Mitsubishi Electric ile İrlanda merkezli EVHACS’in ortak çalışmasıyla geliştirilen sistem, hem yaşam alanlarını ısıtıp soğutabiliyor hem de elektrikli araçları şarj edebiliyor. Bu yenilik, Mitsubishi Electric’in gelişmiş ısı pompası ve iklimlendirme sistemlerini EVHACS’in patentli elektrikli araç şarj teknolojisiyle bir araya getiriyor.
Sistem, mevcut elektrik kapasitesini akıllıca paylaşarak aşırı yüklenmeyi önlüyor, pahalı şebeke yükseltmelerine gerek bırakmıyor ve yoğun kullanım saatlerinde bile optimal performans sağlıyor. EV şarj cihazı, 1 fazlı 7.4 kW veya 3 fazlı 22 kW seçenekleriyle sunuluyor. Şarj kablosu doğrudan ısı pompasına bağlı olarak geliyor. Sistem, AC şarjı desteklerken ev enerji yönetim sistemleriyle sorunsuz çalışacak şekilde tasarlandı.
