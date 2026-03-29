Dünyanın ilk füzyon roketi ateşlendi: Yeni bir uzay çağı başlıyor

Tam Boyutta Gör Birleşik Krallık merkezli girişim Pulsar Fusion, uzay taşımacılığı alanında devrim yaratma potansiyeline sahip önemli bir eşiğe ulaştı. Şirket, geliştirdiği Sunbird nükleer füzyon roketinde “ilk plazma” üretimini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu. Füzyon roketleri, derin uzay görevlerinin hızını kökten değiştirebilecek bir teknoloji olarak görülüyor.

Pulsar Fusion, nükleer füzyonla çalışan Sunbird roketini geçtiğimiz yıl, nisan ayında tanıtmış ve o dönemde de ses getirerek haberlerimize yansımıştı.

Günümüzde kullanılan kimyasal roket teknolojisiyle bir uzay aracının Mars’a ulaşması yaklaşık 10 ay sürebiliyor. Bu süre, özellikle insanlı görevler açısından ciddi riskler ve maliyetler barındırıyor.

Şirketin planlarına göre Sunbird, doğrudan yük veya astronot taşımayacak. Bunun yerine, alçak Dünya yörüngesinde (LEO) uzay araçlarına kenetlenerek onları hedeflerine taşıyan bir “uzay römorkörü” gibi çalışacak. Sistem olgunlaştığında 1.000 ila 2.000 kilogram yük taşıyan bir aracı Mars yörüngesine 6 aydan kısa sürede ulaştırabilecek.

Füzyon gücüyle çalışan yeni nesil motor

Tam Boyutta Gör Pulsar Fusion’ın kritik inovasyonu ise Sunbird’ün kalbinde yer alan Dual Direct Fusion Drive (DDFD) motorunun temel prensiplerini doğrulaması oldu. Gerçekleştirilen testte, roketin egzoz sisteminde plazma üretimi ve bu plazmanın kontrol altında tutulması başarıyla gösterildi.

Teknik özellikler tarafında ise DDFD’nin 10.000 ila 15.000 saniye arasında özgül itki değerine ulaşması hedefleniyor. Bu rakam, geleneksel kimyasal roketlerin çok üzerinde bir verimlilik ve egzoz hızı anlamına geliyor. Aynı zamanda sistem, 2 megawatt güç üretebilecek kapasiteye sahip. Bu sayede roket yalnızca itiş sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda uzay aracının enerji ihtiyacını da karşılayabilecek.

Tam Boyutta Gör Teknolojinin temelinde yer alan nükleer füzyon, esasında yıldızların kalbinde gerçekleşen bir süreçtir. Bu süreçte hafif atom çekirdekleri kaynaştırılarak muazzam bir enerji açığa çıkartılır. Füzyon, fisyonun aksine uzun ömürlü ve yüksek seviyeli radyoaktif atık bırakmadığı için çok daha temiz ve güvenli bir enerji kaynağı olarak kabul edilir. Ancak henüz sürdürülebilir füzyona erişmiş değiliz.

Öte yandan uzayda füzyon tabanlı itki sistemleri onlarca yıldır teorik olarak tartışılsa da Pulsar Fusion bu teknolojiyi pratiğe dökme yolunda somut ilerleme kaydeden ilk şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Şirket, Sunbird’ün temel bileşenlerini 2027 yılında yörüngede test etmeyi planlıyor. Bu test, projenin gerçek uzay koşullarındaki performansını doğrulamak açısından kritik önem taşıyor.

Daha uzun vadede ise sistemin çalışma modeli oldukça farklı olacak. Sunbird araçları, Dünya’dan fırlatılmak yerine yörüngedeki büyük istasyonlarda konuşlandırılacak. Görev zamanı geldiğinde bu araçlar istasyondan ayrılarak hedef uzay aracına bağlanacak ve onu derin uzaya doğru itişle hızlandıracak. Varış noktasında ise ayrılarak başka bir istasyona kenetlenecek ve yeniden kullanılabilecek.

Plan son derece uygulanabilir olsa da kritik engellerin de aşılması gerekiyor. Sadece sürdürülebilir füzyon değil, yörüngesel kenetlenme istasyonlarının inşası ve altyapının oluşturulması da projenin en zorlu aşamalarından biri. Buna rağmen Pulsar Fusion’ın elde ettiği bu başarı, füzyon tabanlı uzay itki sistemlerinin artık teoriden gerçeğe dönüşmeye başladığını gösteriyor.

