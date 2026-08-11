Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk güneş enerjili ambulansı sahaya çıkıyor

    Dünyanın ilk güneş enerjili ambulansı Stella Juva, elektriğe ve yakıta erişimin sınırlı olduğu bölgelerde sağlık hizmeti sunmak için Kenya'da zorlu saha testlerine çıkıyor.

    Dünyanın ilk güneş enerjili ambulansı sahaya çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın birçok bölgesinde elektrik, yakıt ve ulaşım altyapısının yetersizliği nedeniyle sağlık hizmetlerine ulaşım zorlaşıyor. Özellikle şebeke elektriğinin bulunmadığı uzak bölgelerde tıbbi cihazları çalıştırmak ve sağlık ekiplerini ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırmak ciddi bir sorun oluşturuyor. Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nden öğrenciler bu soruna güneş enerjisiyle çalışan ambulansa çözmeyi amaçlıyor.

    Solar Team Eindhoven tarafından geliştirilen Stella Juva, dünyanın ilk güneş enerjili ambulansı olarak tanıtıldı. Ancak araç, klasik ambulanslardan farklı bir kullanım amacı taşıyor. Hastaları yüksek hızla hastanelere taşımak yerine, gerekli tıbbi ekipmanı doğrudan uzak bölgelere götüren kendi enerjisini üretebilen mobil sağlık istasyonu olarak görev yapıyor.

    Yaklaşık 1 milyar insanın güvenilir yol, elektrik veya yakıt altyapısının bulunmadığı uzak bölgelerde yaşadığı tahmin ediliyor.

    50 kWh bataryaya sahip

    Stella Juva'nın enerji sisteminde AIKO tarafından üretilen All Back Contact tipi yüksek verimli güneş hücreleri kullanılıyor. Elektrik bağlantılarının hücrelerin arka tarafına taşındığı bu teknoloji, ön yüzeydeki bağlantı çizgilerini ortadan kaldırarak güneş ışığından daha fazla enerji elde edilmesini sağlıyor. Sistem, özellikle kısmen bulutlu havalarda da yüksek enerji üretimini korumayı hedefliyor.

    Dünyanın ilk güneş enerjili ambulansı sahaya çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Güneş panellerinden üretilen elektrik ise 50 kWh kapasiteli lityum tabanlı bataryada depolanıyor. Böylece araç güneş ışığının olmadığı gece saatlerinde veya uzun süreli kötü hava koşullarında da çalışabiliyor.

    Ekip, uygun güneş koşullarında aracın tek bir güneşli günde 715 kilometreye kadar menzil sunabileceğini belirtiyor. Maksimum hız ise 120 km/s olarak açıklanıyor.

    Stella Juva'nın elektrik sistemi sürüş ve tıbbi kabin için iki ayrı bölgeye ayrılıyor. Bu sayede aracın sürüş için kullanabileceği enerji tükense bile bataryada kalan güç, hayati tıbbi ekipmanların çalışmasını sürdürmek için otomatik olarak önceliklendiriliyor. Hassas cihazların gerilim dalgalanmalarından zarar görmemesi için de özel invertörler kullanılıyor.

    Araç aynı zamanda oldukça hafif

    Stella Juva gibi güneş enerjili araçlarda ağırlık faktörü menzili doğrudan etkiliyor. Üstelik Stella Juva'nın aynı zamanda çok sayıda tıbbi ekipman taşıması gerekiyor. Öğrenci ekibi bu nedenle havacılık sınıfı karbon fiber kompozit şasi ve gövde kullanarak toplam ağırlığı 1.350 kilogramda tuttu.

    Bu değer, yaklaşık 3.500 ila 6.350 kilogram ağırlığındaki geleneksel operasyonel ambulansların oldukça altında kalıyor. Ek olarak aracın aerodinamik tasarımı da verimliliğe odaklanıyor.

    İçerisinde taşınabilir bir acil servis bulunuyor

    Dünyanın ilk güneş enerjili ambulansı sahaya çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Stella Juva'nın asıl işlevi, arka bölümünde taşınan sağlık ekipmanlarında ortaya çıkıyor. İklim kontrollü tıbbi kabin içerisinde tüberküloz taraması için özel bir X-ray cihazı, doğum öncesi kontroller için ultrason sistemi, sıtma için hızlı test ekipmanları ve otomatik harici defibrilatör bulunuyor. Araçta ayrıca aşı ve ilaçların aşırı sıcaklıklarda güvenli şekilde saklanabilmesi için yüksek verimli bir soğutma sistemi yer alıyor.

    Stella Juva'nın laboratuvar dışındaki ilk büyük sınavı ise Kenya'da gerçekleştirilecek. Solar Team Eindhoven, aracı bu ay ülkeye götürerek zorlu arazi koşullarında kapsamlı saha testlerine başlayacak. Ekip, gerçek sağlık senaryolarında aracın nasıl çalıştığını inceleyecek ve operasyon sırasında elde edilen verileri gelecekteki geliştirmeler için kullanacak. Bununla birlikte Stella Juva şu aşamada seri üretime girecek ticari bir ambulans olarak tasarlanmıyor. Projenin mühendislik çalışmaları ise açık kaynak olarak paylaşılıyor.

    Kaynakça https://newatlas.com/automotive/stella-juva-solar-powered-ambulance/ https://solarteameindhoven.nl/article?stellajuvareveal
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Nike'tan ayaklara masaj yapan akıllı terlik

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sessiz ortamda karın guruldaması çözümü en kolay rapor nasıl alınır toyota avensis 1.6 elegant pioneer teyp opel corsa 2004

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A07 5G
    Samsung Galaxy A07 5G
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 2N2N7EA
    HP 2N2N7EA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum