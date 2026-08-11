Dünyanın ilk güneş enerjili ambulansı sahaya çıkıyor

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Tam Boyutta Gör Dünyanın birçok bölgesinde elektrik, yakıt ve ulaşım altyapısının yetersizliği nedeniyle sağlık hizmetlerine ulaşım zorlaşıyor. Özellikle şebeke elektriğinin bulunmadığı uzak bölgelerde tıbbi cihazları çalıştırmak ve sağlık ekiplerini ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırmak ciddi bir sorun oluşturuyor. Eindhoven Teknoloji Üniversitesi'nden öğrenciler bu soruna güneş enerjisiyle çalışan ambulansa çözmeyi amaçlıyor.

Solar Team Eindhoven tarafından geliştirilen Stella Juva, dünyanın ilk güneş enerjili ambulansı olarak tanıtıldı. Ancak araç, klasik ambulanslardan farklı bir kullanım amacı taşıyor. Hastaları yüksek hızla hastanelere taşımak yerine, gerekli tıbbi ekipmanı doğrudan uzak bölgelere götüren kendi enerjisini üretebilen mobil sağlık istasyonu olarak görev yapıyor.

Yaklaşık 1 milyar insanın güvenilir yol, elektrik veya yakıt altyapısının bulunmadığı uzak bölgelerde yaşadığı tahmin ediliyor.

50 kWh bataryaya sahip

Stella Juva'nın enerji sisteminde AIKO tarafından üretilen All Back Contact tipi yüksek verimli güneş hücreleri kullanılıyor. Elektrik bağlantılarının hücrelerin arka tarafına taşındığı bu teknoloji, ön yüzeydeki bağlantı çizgilerini ortadan kaldırarak güneş ışığından daha fazla enerji elde edilmesini sağlıyor. Sistem, özellikle kısmen bulutlu havalarda da yüksek enerji üretimini korumayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Güneş panellerinden üretilen elektrik ise 50 kWh kapasiteli lityum tabanlı bataryada depolanıyor. Böylece araç güneş ışığının olmadığı gece saatlerinde veya uzun süreli kötü hava koşullarında da çalışabiliyor.

Ekip, uygun güneş koşullarında aracın tek bir güneşli günde 715 kilometreye kadar menzil sunabileceğini belirtiyor. Maksimum hız ise 120 km/s olarak açıklanıyor.

Stella Juva'nın elektrik sistemi sürüş ve tıbbi kabin için iki ayrı bölgeye ayrılıyor. Bu sayede aracın sürüş için kullanabileceği enerji tükense bile bataryada kalan güç, hayati tıbbi ekipmanların çalışmasını sürdürmek için otomatik olarak önceliklendiriliyor. Hassas cihazların gerilim dalgalanmalarından zarar görmemesi için de özel invertörler kullanılıyor.

Araç aynı zamanda oldukça hafif

Stella Juva gibi güneş enerjili araçlarda ağırlık faktörü menzili doğrudan etkiliyor. Üstelik Stella Juva'nın aynı zamanda çok sayıda tıbbi ekipman taşıması gerekiyor. Öğrenci ekibi bu nedenle havacılık sınıfı karbon fiber kompozit şasi ve gövde kullanarak toplam ağırlığı 1.350 kilogramda tuttu.

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Bu değer, yaklaşık 3.500 ila 6.350 kilogram ağırlığındaki geleneksel operasyonel ambulansların oldukça altında kalıyor. Ek olarak aracın aerodinamik tasarımı da verimliliğe odaklanıyor.

İçerisinde taşınabilir bir acil servis bulunuyor

Tam Boyutta Gör Stella Juva'nın asıl işlevi, arka bölümünde taşınan sağlık ekipmanlarında ortaya çıkıyor. İklim kontrollü tıbbi kabin içerisinde tüberküloz taraması için özel bir X-ray cihazı, doğum öncesi kontroller için ultrason sistemi, sıtma için hızlı test ekipmanları ve otomatik harici defibrilatör bulunuyor. Araçta ayrıca aşı ve ilaçların aşırı sıcaklıklarda güvenli şekilde saklanabilmesi için yüksek verimli bir soğutma sistemi yer alıyor.

Stella Juva'nın laboratuvar dışındaki ilk büyük sınavı ise Kenya'da gerçekleştirilecek. Solar Team Eindhoven, aracı bu ay ülkeye götürerek zorlu arazi koşullarında kapsamlı saha testlerine başlayacak. Ekip, gerçek sağlık senaryolarında aracın nasıl çalıştığını inceleyecek ve operasyon sırasında elde edilen verileri gelecekteki geliştirmeler için kullanacak. Bununla birlikte Stella Juva şu aşamada seri üretime girecek ticari bir ambulans olarak tasarlanmıyor. Projenin mühendislik çalışmaları ise açık kaynak olarak paylaşılıyor.

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Dünyanın ilk güneş enerjili ambulansı sahaya çıkıyor

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