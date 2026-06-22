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    Dünyanın ilk güneş enerjili elektrikli bisikleti tanıtıldı: 193 km menzil!

    Phosgo, 120 mil (193 km) gibi etkileyici bir menzile sahip dünyanın ilk güneş enerjili elektrikli bisikletini tanıttı. Phosgo Go 5 Ultra, 6000 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

    Phosgo güneş enerjili elektrikli bisiklet Tam Boyutta Gör
    Phosgo, güneş enerjili elektrikli bisiklet modeli Go 5 Ultra'yı tanıttı. Bisikletin jantlarına yüksek verimli güneş pilleri entegre edilmiş. Ayrıca 150 Nm tork ve 193 km menzil sağlayan Bafang 750W motor ve büyük 720 Wh batarya ile donatılmış.

    Jantlarda yüksek verimli güneş pilleri, 36 kg ağırlık

    Phosgo Go 5 Ultra solar e-bisiklet Tam Boyutta Gör
    Dünyanın ilk seri üretime geçmiş güneş enerjili elektrikli bisikleti olarak tanıtılan Phosgo Go 5 Ultra, yaklaşık 36 kg ağırlığında. Jantlarına yüksek verimli güneş pilleri yerleştirilmiş. Şirkete göre, bu, geleneksel şarj ihtiyacını ortadan kaldırırken sürdürülebilir ve zahmetsiz bir sürüş deneyimi sağlıyor.

    Saatte 45 km hız, 720 Wh batarya

    Phosgo Go 5 Ultra e-bike hız ve batarya Tam Boyutta Gör
    Elektrikli bisikletin kalbinde 150 Nm tork, 910W tepe gücü ve 45 km/sa azami hıza ulaşabilen Bafang 750W orta tahrikli motor bulunuyor. Ayrıca beş farklı pedal destek modu sunuyor. AB modelinin yerel pedelec düzenlemelerine göre ayarlandığını, yani ABD modeline kıyasla daha az güç ve hız sunduğu belirtiliyor. Daha açık ifadeyle, Go 5 Ultra AB modeli, 120 Nm tork ve 25 km/sa azami hıza ulaşabilen Bafang M430 250 W motora sahip. Bataryaya gelince, güneş enerjisiyle 193 km'ye kadar menzil sağlayabilen büyük 720 Wh bataryaya sahip.

    [instagram=https://www.instagram.com/reel/DZFFl-0Mgzd/]

    Hırsızlık önleyici sistem, düşme algılama, uzaktan kilitleme, 4G ve Bluetooth bağlantısı

    Diğer öne çıkan özellikleri arasında; hırsızlığı karşı alarm, düşme algılama, uzaktan kilitleme, uygulama desteği, yapay zeka destekli sesli asistan, çift şarj modu, MPPT kontrol ünitesi, GPS, 4G ve gerçek zamanlı bağlantı için Bluetooth desteği yer alıyor.

    6000 dolara satışa çıkacak

    Phosgo Go 5 Ultra, 6000 dolar fiyat etiketiyle 27 Temmuz'da satışa sunulacak.

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    H
    hasandemirrr 4 gün önce

    çok güzel

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