Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk High-NA EUV tabanlı kuantum kübit cihazı üretildi

    Belçika merkezli araştırma laboratuvarı Imec, yeni nesil High-NA EUV litografi teknolojisini kullanarak dünyanın ilk kuantum nokta kübit cihazını üretmeyi başardı.

    Dünyanın ilk High-NA EUV tabanlı kuantum kübit cihazı üretildi Tam Boyutta Gör
    Belçika merkezli ileri teknoloji araştırma laboratuvarı Imec, kuantum bilgisayarların yaygınlaşmasını hızlandırabilecek önemli bir başarıya imza attı. Araştırmacılar, yarı iletken üretiminde yeni nesil olarak görülen High-NA EUV litografi teknolojisini kullanarak dünyanın ilk kuantum nokta (quantum dot) kübit cihazını üretmeyi başardı.

    Kuantum bilgisayarların gelişimi açısından büyük önem taşıyor

    Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarların yıllarca sürebilecek hesaplamalarını dakikalar içinde çözebilme potansiyeli nedeniyle büyük ilgi görüyor. Bunun temelinde ise aynı anda birden fazla durumu temsil edebilen “kübit” yapısı bulunuyor. Ancak sektördeki en büyük sorun, çalışan kuantum sistemleri geliştirmekten çok bunları büyük ölçekte üretilebilir hale getirmek.

    Google, IBM ve çok sayıda teknoloji şirketi farklı kuantum mimarileri üzerinde çalışırken, Imec daha ölçeklenebilir olduğu düşünülen “silikon kuantum nokta kübit” yaklaşımına odaklandı. “Endüstri kübitleri” olarak da adlandırılan bu yapı, mevcut çip üretim altyapısıyla uyumlu olması sayesinde seri üretim açısından büyük avantaj sağlıyor.

    Bu sistemde elektronlar silikon yapılar içerisinde hapsediliyor ve elektron spinleri bilgi depolamak için kullanılıyor. Çevredeki metal kontrol kapıları ise kuantum noktaları arasındaki etkileşimi yönetiyor. Ancak sistemin verimli çalışabilmesi için kontrol elektrotları arasındaki mesafenin nanometre seviyesinde son derece hassas biçimde ayarlanması gerekiyor.

    Dünyanın ilk High-NA EUV tabanlı kuantum kübit cihazı üretildi Tam Boyutta Gör
    Imec’in başarısının arkasında ise yeni nesil High-NA EUV litografi teknolojisi yer alıyor. Yarı iletken sektörünün gelecekte 2nm altı işlemciler üretmek için kullanmayı planladığı bu teknoloji, şimdiye kadar daha çok yapay zeka hızlandırıcıları ve yoğun bellek çözümleri için gündeme gelmişti.

    Yaklaşık 150 ton ağırlığındaki ve bir otobüs büyüklüğündeki High-NA EUV sistemi, geleneksel EUV makinelerine göre çok daha büyük ve ağır optik bileşenler kullanıyor. Teknoloji henüz yeni yeni çip üreticilerine ulaşırken, Imec bunu kuantum işlemci geliştirmede kullanmayı başardı.

    Mavcut yarı iletken üretim hatlarında kuantum çipleri üretilebilir

    Dünyanın ilk High-NA EUV tabanlı kuantum kübit cihazı üretildi Tam Boyutta Gör
    Araştırma ekibi, 300 mm üretim hattıyla uyumlu süreçte yalnızca 6 nanometrelik boşluklar elde ederek tek bir çip üzerine milyonlarca kübit entegre edilebileceğini gösterdi. Bu da mevcut yarı iletken fabrikalarının büyük değişiklikler yapmadan klasik bitlerden kübitlere geçiş yapabileceği anlamına geliyor.

    Imec henüz ticari ölçekte güçlü bir kuantum bilgisayar geliştirdiğini iddia etmiyor. Ancak şirketin asıl hedefi, kuantum donanımlarının mevcut yarı iletken üretim süreçleriyle ölçeklenebilir şekilde üretilebileceğini kanıtlamaktı. High-NA EUV litografiyle elde edilen sonuçlar, kuantum bilgisayarların 2030’dan önce yaygınlaşabileceği yönündeki beklentileri güçlendirmiş durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    biz onları ibret olsun diye yarattık arka diş nasıl çekilir evde engelli olan annemin üzerine araba almıştık annem vefat etti hava nemlendirici tavsiye göbek düşmesi sabun tedavisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno CAMON 40
    Tecno CAMON 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum