Dünyanın ilk insansı robot oyunları Çin’de başlıyor

Tam Boyutta Gör Yapay zeka ve büyük dil modelleri (LLM) 2025’te teknoloji dünyasının hemen her alanında kendini gösteriyor. Akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara kadar birçok cihazda görev alsalar da insansı robotlar yapay zekanın gerçek gücünü sergilediği alan olarak öne çıkıyor. Çünkü bu robotlar, AI sayesinde hem beyin hem de kişilik kazanıyor. Şimdi ise bu insansı robotlar ilk kez Çin’de birbirleriyle kapsamlı bir şekilde mücadele edecek.

Tarihi yarışma başlıyor

Tam Boyutta Gör 15 Ağustos’ta Çin, dünyanın ilk World Humanoid Robot Games organizasyonuna ev sahipliği yapacak. Üç gün sürecek bu hem atletik hem de zihinsel yarışma, 16 ülkeden 280 takım ve yüzlerce robotu bir araya getirecek. Etkinlik, 2022 Kış Olimpiyatları’nda hız pateni müsabakalarına ev sahipliği yapan “The Ice Ribbon” stadyumunda düzenlenecek. Stadyum, robotların bakım ve şarj ihtiyaçlarını karşılayacak yüksek teknolojili bir arenaya dönüştürülmüş durumda.

Oyunlar, toplamda 26 kategoride 487 yarışma içeriyor. Bunlar, klasik atletik etkinliklerden gerçek hayattaki iş senaryolarını simüle eden görevler kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Stadyum içinde 2,1 metre genişliğinde koşu pisti, 5’e 5 robot futbol sahası, boks ringi, otel ve hastane temalı senaryo alanlarından oluşan dört ana yarışma alanı bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Pist boyunca kurulan uzaktan kumanda alanı, insan operatörlerin robotları gerçek zamanlı yönlendirmesine ve çarpışmaları önlemesine imkan tanıyor. Dışarıda ise iki destek merkezi kurulmuş durumda. Bu tesisler sinyal desteği, özel şarj dolapları ve hassas yarışma ortamı için laboratuvar standardında hava kontrolü sunuyor.

Senaryoya dayalı yarışmalarda robotlar, örneğin hastane görevinde ilaçları reçeteye göre ayıracak, otel temalı etkinlikte ise odadaki çöpleri toplayıp doğru şekilde atacak. Ayrıca depo sıralama ve fabrika malzeme yönetimi gibi görevler de robotların ticari uygulamalarda ne kadar verimli olabileceğini gösterecek. Takımlar, robotlarını tamamen otonom veya teleoperasyon (insan kontrollü) modda çalıştırmayı seçebiliyor. Otonom robotlar görsel tanıma ve karar alma algoritmalarına, teleoperasyon ise düşük gecikmeli 5G-A ağ bağlantısına dayanıyor.

Yarışmada Çin’in önde gelen şirketleri Yushu Technology, Xinghaitu, Tiangong ve Fourier ile Tsinghua, Peking ve Shanghai Jiao Tong üniversiteleri yer alıyor. ABD ve Almanya gibi ülkelerden gelen uluslararası takımlar da rekabette boy gösterecek. Çin, daha önce insansı robotlarla maraton koşusu ve boks turnuvası gerçekleştirmişti.

