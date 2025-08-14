Dünyanın ilk insansı robot oyunları Çin’de başlıyor

Tarihi yarışma başlıyor
Oyunlar, toplamda 26 kategoride 487 yarışma içeriyor. Bunlar, klasik atletik etkinliklerden gerçek hayattaki iş senaryolarını simüle eden görevler kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Stadyum içinde 2,1 metre genişliğinde koşu pisti, 5’e 5 robot futbol sahası, boks ringi, otel ve hastane temalı senaryo alanlarından oluşan dört ana yarışma alanı bulunuyor.
Senaryoya dayalı yarışmalarda robotlar, örneğin hastane görevinde ilaçları reçeteye göre ayıracak, otel temalı etkinlikte ise odadaki çöpleri toplayıp doğru şekilde atacak. Ayrıca depo sıralama ve fabrika malzeme yönetimi gibi görevler de robotların ticari uygulamalarda ne kadar verimli olabileceğini gösterecek. Takımlar, robotlarını tamamen otonom veya teleoperasyon (insan kontrollü) modda çalıştırmayı seçebiliyor. Otonom robotlar görsel tanıma ve karar alma algoritmalarına, teleoperasyon ise düşük gecikmeli 5G-A ağ bağlantısına dayanıyor.
Yarışmada Çin'in önde gelen şirketleri Yushu Technology, Xinghaitu, Tiangong ve Fourier ile Tsinghua, Peking ve Shanghai Jiao Tong üniversiteleri yer alıyor. ABD ve Almanya gibi ülkelerden gelen uluslararası takımlar da rekabette boy gösterecek. Çin, daha önce insansı robotlarla maraton koşusu ve boks turnuvası gerçekleştirmişti.