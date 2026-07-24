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    Dünyanın ilk karma kanat gövdeli yolcu uçağı geliyor: Yakıtta radikal tasarruf

    ABD'li JetZero, dünyanın ilk karma kanat gövdeli ticari yolcu uçağı Z4 için Japan Airlines ile iş birliği yaptı. Şirket ayrıca Gulf Air ile açıklanmaya sayıda Z4 için masaya oturdu.

    Dünyanın ilk karma kanat gövdeli yolcu uçağı geliyor Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli havacılık girişimi JetZero, dünyanın ilk ticari karma kanat gövdeli (Blended Wing Body - BWB) yolcu uçağı olmayı hedefleyen Z4 programının geliştirme sürecini başlattı. Şirket, yeni uçağı 20-24 Temmuz tarihleri arasında İngiltere'nin Hampshire kentinde düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda sergiliyor.

    Yüzde 50 yakıt tasarrufu sağlayacak

    2030'lu yılların başında ticari hizmete girmesi planlanan Z4'ün, yaklaşık 250 yolcu taşıması, 5.000 deniz mili (yaklaşık 9.260 kilometre) menzil sunması ve mevcut ticari yolcu uçaklarına kıyasla yüzde 50'ye varan yakıt tasarrufu sağlaması hedefleniyor.

    JetZero'nun geliştirdiği Z4, gövde ile kanatların tek bir kaldırma yüzeyinde birleştiği karma kanat gövdeli tasarıma sahip. Şirkete göre bu yapı, uçağın tamamının kaldırma kuvveti üretmesini sağlayarak hava direncini önemli ölçüde azaltıyor. Yakıt verimliliği de buradan geliyor. Daha verimli yakıt tüketimi hem emisyonların hem de maliyetlerin düşürülmesine katkıda bulunuyor.

    Japan Airlines programa katıldı

    Japonya'nın lider hava yolu şirketi Japan Airlines (JAL) da Z4 programına katıldı. İş birliği kapsamında JAL, uçağın ticari tasarımı, operasyonel süreçleri ve bakım gereksinimlerinin şekillendirilmesine katkıda bulunacak.

    Dünyanın ilk karma kanat gövdeli yolcu uçağı geliyor Tam Boyutta Gör
    İki şirket ayrıca havalimanı kapı operasyonlarını, yer hizmetleri süreçlerini ve uçağın hizmete girmesinin ardından kullanılacak bakım, onarım ve revizyon yapısını birlikte değerlendirecek.

    JetZero, alışılmış yolcu uçaklarından farklı bir görünüme sahip olmasına rağmen Z4'ün mevcut havalimanı kapıları ve taksi yollarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlandığını belirtiyor. Şirkete göre uçağın iç yerleşimi, yolcu biniş süreçlerini daha verimli hale getirebilir ve yolcular ile kabin ekibi için daha geniş bir yaşam alanı sunabilir.

    Öte yandan JetZero, Farnborough Air Show kapsamında önemli bir ticari gelişmeye de imza attı. Bahreyn'in lider hava yolu şirketi Gulf Air, açıklanmayan sayıda Z4 uçağı için JetZero ile bir niyet mektubu imzaladı. Gulf Air, ilk teslimat dönemlerinde öncelik elde edecek.

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