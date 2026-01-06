Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tensor Robocar: Dünyanın ilk katlanabilir direksiyonlu otonom aracı geliyor

    Tensor Robocar, Seviye 4 otonom sürüşte direksiyonu katlayarak iç mekânda alan ve konfor sunuyor. Çift hava yastıklı güvenlik sistemiyle hem manuel hem otonom sürüşte tam koruma sağlıyor.

    katlanabilir direksiyonlu otonom araç Tam Boyutta Gör
    Tensor ve Autoliv, dünyanın ilk katlanabilir direksiyonunu Robocar modeliyle tanıttı. Yeni sistem sayesinde sürüş gerekmediğinde direksiyon tamamen gömülüyor ve iç mekânda fazladan alan sağlanıyor.

    Tensor Robocar, Level 4 otonom modunda direksiyonu otomatik olarak katlayarak gösterge paneline çekiyor. Orta konsolda bulunan ekran ise sürücünün önüne doğru kayıyor. Bu modda araç, tüm sürüşü üstleniyor. Manuel sürüşe geçildiğinde ise ekran eski konumuna dönüyor ve direksiyon yeniden açılıyor.

    Güvenlik konusunda da yenilikler bulunuyor. Manuel sürüş sırasında direksiyon hava yastığı devreye girerken, otonom modda gösterge paneline entegre edilen ikinci hava yastığı aktif oluyor. Tensor ve Autoliv, her iki sistemin de yüksek koruma sağladığını belirtiyor.

    katlanabilir direksiyonlu otonom araç Tam Boyutta Gör
    Tensor CEO’su Jay Xiao, katlanabilir direksiyonun kullanıcılara iki deneyimi bir arada sunduğunu ifade ediyor: “Tam otonom sürüş kullanıcıya benzersiz bir deneyim sunuyor, ancak bazı durumlarda manuel sürüş hâlâ tercih ediliyor. Katlanabilir direksiyon ile her iki deneyimi bir araya getirdik. Daha önce konsept otomobillerde gördüğümüz bu teknoloji artık seri üretime giren araçlarda yer alacak.”

    Robocar, 112 kWsa bataryası ve gelişmiş sensör paketi ile dikkat çekiyor. Araçta 37 kamera, 5 LiDAR, 11 radar, 22 mikrofon, 10 ultrasonik sensör, 16 çarpışma sensörü ve 1 duman detektörü bulunuyor. Ayrıca araç, CarMoji sistemi ile diğer yol kullanıcılarıyla iletişim kurabiliyor. Tensor Robocar, Vietnam’daki VinFast fabrikasında üretilecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tepe çıkış yd kullanılamıyor ne demek lg tv en iyi görüntü ayarları assassin's creed shadows türkçe yama fiat linea 1.3 multijet motor arıza lambası neden yanar eşim beni aldatıyor mu nasıl öğrenirim

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24
    Samsung Galaxy S24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum