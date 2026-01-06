Tensor Robocar: Dünyanın ilk katlanabilir direksiyonlu otonom aracı geliyor

Tensor Robocar, Level 4 otonom modunda direksiyonu otomatik olarak katlayarak gösterge paneline çekiyor. Orta konsolda bulunan ekran ise sürücünün önüne doğru kayıyor. Bu modda araç, tüm sürüşü üstleniyor. Manuel sürüşe geçildiğinde ise ekran eski konumuna dönüyor ve direksiyon yeniden açılıyor.
Güvenlik konusunda da yenilikler bulunuyor. Manuel sürüş sırasında direksiyon hava yastığı devreye girerken, otonom modda gösterge paneline entegre edilen ikinci hava yastığı aktif oluyor. Tensor ve Autoliv, her iki sistemin de yüksek koruma sağladığını belirtiyor.
Robocar, 112 kWsa bataryası ve gelişmiş sensör paketi ile dikkat çekiyor. Araçta 37 kamera, 5 LiDAR, 11 radar, 22 mikrofon, 10 ultrasonik sensör, 16 çarpışma sensörü ve 1 duman detektörü bulunuyor. Ayrıca araç, CarMoji sistemi ile diğer yol kullanıcılarıyla iletişim kurabiliyor. Tensor Robocar, Vietnam'daki VinFast fabrikasında üretilecek.