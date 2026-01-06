Tensor Robocar: Dünyanın ilk katlanabilir direksiyonlu otonom aracı geliyor

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Tensor ve Autoliv, dünyanın ilk katlanabilir direksiyonunu Robocar modeliyle tanıttı. Yeni sistem sayesinde sürüş gerekmediğinde direksiyon tamamen gömülüyor ve iç mekânda fazladan alan sağlanıyor.

Tensor Robocar, Level 4 otonom modunda direksiyonu otomatik olarak katlayarak gösterge paneline çekiyor. Orta konsolda bulunan ekran ise sürücünün önüne doğru kayıyor. Bu modda araç, tüm sürüşü üstleniyor. Manuel sürüşe geçildiğinde ise ekran eski konumuna dönüyor ve direksiyon yeniden açılıyor.

Güvenlik konusunda da yenilikler bulunuyor. Manuel sürüş sırasında direksiyon hava yastığı devreye girerken, otonom modda gösterge paneline entegre edilen ikinci hava yastığı aktif oluyor. Tensor ve Autoliv, her iki sistemin de yüksek koruma sağladığını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Tensor CEO’su Jay Xiao, katlanabilir direksiyonun kullanıcılara iki deneyimi bir arada sunduğunu ifade ediyor: “Tam otonom sürüş kullanıcıya benzersiz bir deneyim sunuyor, ancak bazı durumlarda manuel sürüş hâlâ tercih ediliyor. Katlanabilir direksiyon ile her iki deneyimi bir araya getirdik. Daha önce konsept otomobillerde gördüğümüz bu teknoloji artık seri üretime giren araçlarda yer alacak.”

Robocar, 112 kWsa bataryası ve gelişmiş sensör paketi ile dikkat çekiyor. Araçta 37 kamera, 5 LiDAR, 11 radar, 22 mikrofon, 10 ultrasonik sensör, 16 çarpışma sensörü ve 1 duman detektörü bulunuyor. Ayrıca araç, CarMoji sistemi ile diğer yol kullanıcılarıyla iletişim kurabiliyor. Tensor Robocar, Vietnam’daki VinFast fabrikasında üretilecek.

