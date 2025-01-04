Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk MagSafe uyumlu kulaklığı tanıtıldı: İşte özellikleri

    Artronic Design, dünyanın ilk MagSafe kulaklığını tanıttı. Komutr, MagSafe uyumlu telefonların arkasına doğrudan takılan ince şarj kutusuyla farklı bir yaklaşım sergiliyor.
    Komutr MagSafe kulaklık iPhone Tam Boyutta Gör
    CES 2025 hareketli geçecek gibi görünüyor. Dünyaın ilk 4K OLED oyuncu monitörü Samsung Odyssey OLED G8, yine Dünyanın ilk bükülebilir 5K2K oyuncu monitörü LG UltraGear OLED Bendable Gaming Monitor, sektörde ilk 750Hz yenileme hızı sunan monitör… CES 2025 öncesinde tanıtılan ilgi çekici ürünlerden birisi de kulaklıkların geleceği olarak tanıtılan Komutr. Peki, MagSafe uyumlu kulaklık neler sunuyor?

    Komutr, MagSafe uyumluluğuyla öne çıkıyor. iPhone’larda uzun zamandır desteklenen bu özellik bazı Android telefonlarda mevcut. MagSafe desteğiyle kulaklığın kılıfını telefonunuza tutturabiliyorsunuz. Kılıf 1,19 cm uzunluğunda olup incecik yapıda; telefonunu çok fazla kalınlaştırmıyor.

    MagSafe uyumlu kulaklık Komutr, yüksek kaliteli ses sürücülerine sahip. AirPods vb. kulaklıklardan önemli ölçüde daha ince ve hafif. Ergonomik tasarıma sahip olmasıyla uzun süreli kullanıma uygun. Tek şarjla 10 saate kadar kullanım sunarken, MagSafe şarj kılıfıyla birlikte toplam 30 saate kadar kullanabiliyorsunuz.

    MagSafe desteği olmayan Android ve iPhone’larla da çalışabiliyor. Artronic Designs CEO’su: “Komutr, giyilebilir teknolojide yeni bir dönemi temsil ediyor. Kulaklık deneyimini yeniden tasarladık ve kullanıcılara yalnızca teknik olarak üstün değil, aynı zamanda yaşam tarzlarını mükemmel şekilde tamamlayan bir cihaz sunuyoruz.” diyor.

    Komutr MagSafe kulaklık, 15 Ocak’ta 129 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açılacak.

    Komutr MagSafe kulaklık özellikleri

    MagSafe uyumlu kulaklık Komutr Tam Boyutta Gör

    • 8mm hoparlör ile harika ses kalitesi
    • Aktif gürültü önleme (ANC) teknolojisi
    • Çevresel gürültü önleme (EC) teknolojisiyle daha net telefon görüşmesi
    • Kullanımı kolay dokunmatik kontroller
    • 20 dakikada %80’e kadar şarj (3 saat müzik dinleme)
    • USB-C hızlı şarj
    • Kılıfın arkasında entegre stand
    • Kulak içi algılama
    • 0.47 inç şarj kutusu genişliği
    • 800mAh şarj kutusu pili
    • iPhone için Komutr kontrol uygulaması
    • Üç farklı silikon uç
    • Kablosuz yazılım güncelleme
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ 2 gökyüzü ile buluştu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kaş yarılması ufc pc eskişehir çingene mahallesi amerikadan ne alınır ford motor arızası servise gidin

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 14
    Apple iPhone 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ACER ASPIRE 3
    ACER ASPIRE 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız