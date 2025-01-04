Dünyanın ilk MagSafe uyumlu kulaklığı tanıtıldı: İşte özellikleri

Komutr, MagSafe uyumluluğuyla öne çıkıyor. iPhone’larda uzun zamandır desteklenen bu özellik bazı Android telefonlarda mevcut. MagSafe desteğiyle kulaklığın kılıfını telefonunuza tutturabiliyorsunuz. Kılıf 1,19 cm uzunluğunda olup incecik yapıda; telefonunu çok fazla kalınlaştırmıyor.
MagSafe uyumlu kulaklık Komutr, yüksek kaliteli ses sürücülerine sahip. AirPods vb. kulaklıklardan önemli ölçüde daha ince ve hafif. Ergonomik tasarıma sahip olmasıyla uzun süreli kullanıma uygun. Tek şarjla 10 saate kadar kullanım sunarken, MagSafe şarj kılıfıyla birlikte toplam 30 saate kadar kullanabiliyorsunuz.
MagSafe desteği olmayan Android ve iPhone’larla da çalışabiliyor. Artronic Designs CEO’su: “Komutr, giyilebilir teknolojide yeni bir dönemi temsil ediyor. Kulaklık deneyimini yeniden tasarladık ve kullanıcılara yalnızca teknik olarak üstün değil, aynı zamanda yaşam tarzlarını mükemmel şekilde tamamlayan bir cihaz sunuyoruz.” diyor.
Komutr MagSafe kulaklık, 15 Ocak’ta 129 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açılacak.
Komutr MagSafe kulaklık özellikleri
- 8mm hoparlör ile harika ses kalitesi
- Aktif gürültü önleme (ANC) teknolojisi
- Çevresel gürültü önleme (EC) teknolojisiyle daha net telefon görüşmesi
- Kullanımı kolay dokunmatik kontroller
- 20 dakikada %80’e kadar şarj (3 saat müzik dinleme)
- USB-C hızlı şarj
- Kılıfın arkasında entegre stand
- Kulak içi algılama
- 0.47 inç şarj kutusu genişliği
- 800mAh şarj kutusu pili
- iPhone için Komutr kontrol uygulaması
- Üç farklı silikon uç
- Kablosuz yazılım güncelleme
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