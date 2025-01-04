Dünyanın ilk MagSafe uyumlu kulaklığı tanıtıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör CES 2025 hareketli geçecek gibi görünüyor. Dünyaın ilk 4K OLED oyuncu monitörü Samsung Odyssey OLED G8, yine Dünyanın ilk bükülebilir 5K2K oyuncu monitörü LG UltraGear OLED Bendable Gaming Monitor, sektörde ilk 750Hz yenileme hızı sunan monitör… CES 2025 öncesinde tanıtılan ilgi çekici ürünlerden birisi de kulaklıkların geleceği olarak tanıtılan Komutr. Peki, MagSafe uyumlu kulaklık neler sunuyor?

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Komutr, MagSafe uyumluluğuyla öne çıkıyor. iPhone’larda uzun zamandır desteklenen bu özellik bazı Android telefonlarda mevcut. MagSafe desteğiyle kulaklığın kılıfını telefonunuza tutturabiliyorsunuz. Kılıf 1,19 cm uzunluğunda olup incecik yapıda; telefonunu çok fazla kalınlaştırmıyor.

MagSafe uyumlu kulaklık Komutr, yüksek kaliteli ses sürücülerine sahip. AirPods vb. kulaklıklardan önemli ölçüde daha ince ve hafif. Ergonomik tasarıma sahip olmasıyla uzun süreli kullanıma uygun. Tek şarjla 10 saate kadar kullanım sunarken, MagSafe şarj kılıfıyla birlikte toplam 30 saate kadar kullanabiliyorsunuz.

MagSafe desteği olmayan Android ve iPhone’larla da çalışabiliyor. Artronic Designs CEO’su: “Komutr, giyilebilir teknolojide yeni bir dönemi temsil ediyor. Kulaklık deneyimini yeniden tasarladık ve kullanıcılara yalnızca teknik olarak üstün değil, aynı zamanda yaşam tarzlarını mükemmel şekilde tamamlayan bir cihaz sunuyoruz.” diyor.

Komutr MagSafe kulaklık, 15 Ocak’ta 129 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açılacak.

Komutr MagSafe kulaklık özellikleri

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8mm hoparlör ile harika ses kalitesi

Aktif gürültü önleme (ANC) teknolojisi

Çevresel gürültü önleme (EC) teknolojisiyle daha net telefon görüşmesi

Kullanımı kolay dokunmatik kontroller

20 dakikada %80’e kadar şarj (3 saat müzik dinleme)

USB-C hızlı şarj

Kılıfın arkasında entegre stand

Kulak içi algılama

0.47 inç şarj kutusu genişliği

800mAh şarj kutusu pili

iPhone için Komutr kontrol uygulaması

Üç farklı silikon uç

Kablosuz yazılım güncelleme

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