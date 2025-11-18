Dünyanın ilk mikroişlemcisi Intel 4004 değil: F-14’teki gizli çip MP944

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Intel’in 4004 işlemcisi uzun yıllar boyunca dünyanın ilk mikroişlemci olarak kabul edildi ancak ortaya çıkan bilgiler bu unvanın aslında F-14 Tomcat için geliştirilen gizli MP944 işlemcisine ait olabileceğini gösteriyor. 1971’de tanıtılan 4004, kişisel bilgisayar tarihinin simge bileşenlerinden biri olsa da ABD Donanması’nın ikonik savaş uçağında kullanılan çipin hem daha erken geliştirildiği hem de teknik açıdan çok daha güçlü olduğu anlaşıldı.

Genel kabul gören anlatıya göre Nippon Calculating Machine Corporation’ın 1970 yılında Intel’den masaüstü hesap makinesi için bir dizi özel çip tasarlamasını istemesiyle başlayan süreç, sonraki yıl çok amaçlı 4004 işlemcisinin doğmasına yol açtı. Intel’in sekiz parçalı bir mimari yerine daha kompakt bir yapı tasarlaması bu çipin modern işlemcilerin öncüsü olarak anılmasını sağladı. Ancak aynı dönemde, hatta biraz daha önce ABD’de çok daha iddialı bir işlemci sessizce tamamlanmıştı.

İlk mikroişlemci F-14’te kullanıldı

Garrett AiResearch, MP944 işlemcisini Haziran 1970’te bitirdi. Bu mikroişlemci, o dönem için son derece gelişmiş sayılabilecek şekilde 20 bitlik veri işleme kapasitesine sahipti ve Intel 4004’ten yaklaşık 8 kat daha hızlıydı. MP944 mikroişlemcisi 375 kHz'de çalışıyor ve saniyede 9.375 komut işliyordu.

Northrop Grumman, MP944’ü F-14 Tomcat’teki değişken geometrili kanat sistemini yönetmek için kullandı. ABD Donanması’nın uçuş performans talepleri, kanat açıklığının inanılmaz hassas bir zamanlamayla sürekli ayarlanmasını gerektiriyordu ve bir pilotun bu işlemi manuel olarak yapması mümkün değildi. Bu nedenle sensör verilerinin işlenmesi ve aerodinamik hesaplamaların anlık olarak yürütülmesi tamamen MP944’e emanet edildi.

Tam Boyutta Gör MP944, 1970'lerin başlarında olağanüstü bir performans sunmanın yanı sıra, bazı sıkı askeri gereklilikleri de karşılamak zorundaydı. Örneğin, -55 ila +125 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalışmaya devam edebilmesi gerekiyordu. MP944, yukarıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere birçok ilk imza attı.

Buna rağmen dünya 4004’ü “ilk mikroişlemci” olarak kabul etti. Çünkü MP944’ün varlığı 1998 yılına kadar gizli tutuldu. Çipin baş tasarımcısı Ray Holt, aslında 1971 yılında teknolojiye ilişkin bir makale hazırlamıştı fakat tasarımın gizliliği nedeniyle bu bilgi 27 yıl boyunca yayımlanamadı.

Bununla birlikte, hangi çipin gerçekten “ilk mikroişlemci” olduğu konusu halen tartışmalı. Bunun nedeni o dönemdeki işlemcilerin günümüz CPU’ları gibi tamamen bağımsız çalışmaması ve ek çiplere ihtiyaç duyması. Ayrıca 1970-71 döneminde tanıtılan Four-Phase Systems AL1 de bazı uzmanlar tarafından güçlü bir aday olarak gösteriliyor. Öte yandan MP944’ün araştırma makalesi Holt tarafından 1971’de yayınlanabilmiş olsaydı belki de şuan hepimiz farklı bir gelecekte yaşıyor olurduk.

