Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk mikroişlemcisi Intel 4004 değil: F-14’teki gizli çip MP944

    F-14 Tomcat’te kullanılan gizli MP944 işlemcisinin Intel 4004’ten önce geliştirildiği ortaya çıktı. Üstelik Garrett AiResearch’ün geliştirdiği MP944, 4004’ten de 8 kat daha hızlıydı.

    Dünyanın ilk mikroişlemcisi Intel 4004 değil, F-14’teki MP944’du Tam Boyutta Gör
    Intel’in 4004 işlemcisi uzun yıllar boyunca dünyanın ilk mikroişlemci olarak kabul edildi ancak ortaya çıkan bilgiler bu unvanın aslında F-14 Tomcat için geliştirilen gizli MP944 işlemcisine ait olabileceğini gösteriyor. 1971’de tanıtılan 4004, kişisel bilgisayar tarihinin simge bileşenlerinden biri olsa da ABD Donanması’nın ikonik savaş uçağında kullanılan çipin hem daha erken geliştirildiği hem de teknik açıdan çok daha güçlü olduğu anlaşıldı.

    Genel kabul gören anlatıya göre Nippon Calculating Machine Corporation’ın 1970 yılında Intel’den masaüstü hesap makinesi için bir dizi özel çip tasarlamasını istemesiyle başlayan süreç, sonraki yıl çok amaçlı 4004 işlemcisinin doğmasına yol açtı. Intel’in sekiz parçalı bir mimari yerine daha kompakt bir yapı tasarlaması bu çipin modern işlemcilerin öncüsü olarak anılmasını sağladı. Ancak aynı dönemde, hatta biraz daha önce ABD’de çok daha iddialı bir işlemci sessizce tamamlanmıştı.

    İlk mikroişlemci F-14’te kullanıldı

    Dünyanın ilk mikroişlemcisi Intel 4004 değil, F-14’teki MP944’du Tam Boyutta Gör
    Intel 4004

    Garrett AiResearch, MP944 işlemcisini Haziran 1970’te bitirdi. Bu mikroişlemci, o dönem için son derece gelişmiş sayılabilecek şekilde 20 bitlik veri işleme kapasitesine sahipti ve Intel 4004’ten yaklaşık 8 kat daha hızlıydı. MP944 mikroişlemcisi 375 kHz'de çalışıyor ve saniyede 9.375 komut işliyordu.

    Dünyanın ilk mikroişlemcisi Intel 4004 değil, F-14’teki MP944’du Tam Boyutta Gör
    Garrett AiResearch MP944

    Northrop Grumman, MP944’ü F-14 Tomcat’teki değişken geometrili kanat sistemini yönetmek için kullandı. ABD Donanması’nın uçuş performans talepleri, kanat açıklığının inanılmaz hassas bir zamanlamayla sürekli ayarlanmasını gerektiriyordu ve bir pilotun bu işlemi manuel olarak yapması mümkün değildi. Bu nedenle sensör verilerinin işlenmesi ve aerodinamik hesaplamaların anlık olarak yürütülmesi tamamen MP944’e emanet edildi.

    Dünyanın ilk mikroişlemcisi Intel 4004 değil, F-14’teki MP944’du Tam Boyutta Gör
    MP944, 1970'lerin başlarında olağanüstü bir performans sunmanın yanı sıra, bazı sıkı askeri gereklilikleri de karşılamak zorundaydı. Örneğin, -55 ila +125 santigrat derece arasındaki sıcaklıklarda çalışmaya devam edebilmesi gerekiyordu. MP944, yukarıdaki ekran görüntüsünden de anlaşılacağı üzere birçok ilk imza attı.

    Buna rağmen dünya 4004’ü “ilk mikroişlemci” olarak kabul etti. Çünkü MP944’ün varlığı 1998 yılına kadar gizli tutuldu. Çipin baş tasarımcısı Ray Holt, aslında 1971 yılında teknolojiye ilişkin bir makale hazırlamıştı fakat tasarımın gizliliği nedeniyle bu bilgi 27 yıl boyunca yayımlanamadı.

    Bununla birlikte, hangi çipin gerçekten “ilk mikroişlemci” olduğu konusu halen tartışmalı. Bunun nedeni o dönemdeki işlemcilerin günümüz CPU’ları gibi tamamen bağımsız çalışmaması ve ek çiplere ihtiyaç duyması. Ayrıca 1970-71 döneminde tanıtılan Four-Phase Systems AL1 de bazı uzmanlar tarafından güçlü bir aday olarak gösteriliyor. Öte yandan MP944’ün araştırma makalesi Holt tarafından 1971’de yayınlanabilmiş olsaydı belki de şuan hepimiz farklı bir gelecekte yaşıyor olurduk.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/110290-first-microprocessor-not-intel-4004-secret-8x-faster.html https://firstmicroprocessor.com/ https://firstmicroprocessor.com/wp-content/uploads/2020/02/ap1-26-97.pdf
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    trim sesi giderici dizel araç gazdan ayağı çekince silkeleme bmw eco pro modu zararları büfe açmak araba geri viteste neden stop ediyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 255 G10
    HP 255 G10
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum