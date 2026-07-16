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    Lenovo, dünyanın ilk mürekkep püskürtmeli OLED ekranlı dizüstü bilgisayarını tanıttı

    Lenovo, Çinli ekran üreticisi TCL'in mürekkep püskürtmeli OLED panelini kullanan ilk dizüstü bilgisayarını tanıttı. Yeni paneller ne gibi avantajlar sunuyor?    

    Dünyanın ilk mürekkep püskürtmeli OLED ekranlı laptop'u tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi TCL'nin ekran üretim kolu TCL CSOT, uzun yıllardır üzerinde çalıştığı mürekkep püskürtmeli OLED (Inkjet-Printed - IJP OLED) teknolojisini ilk kez tüketici pazarına taşıdı. Bu yeni ekran teknolojisini kullanan ilk dizüstü bilgisayar ise Lenovo Legion R9000P oldu.

    Legion R9000P, 240 Hz yenileme hızına ulaşabilen ve DCI-P3 renk gamının %99'undan fazlasını kapsayan 16 inçlik bir IJP OLED ekran ile geliyor. Teknik özellikler günümüz üst düzey OLED panellerinden çok farklı görünmese de, asıl yenilik ekranın üretim yönteminde yatıyor.

    IJP OLED panellerin avantajları neler?

    Geleneksel OLED paneller, Vacuum Thermal Evaporation (VTE) adı verilen vakumlu buharlaştırma yöntemiyle üretiliyor. TCL CSOT'un geliştirdiği Inkjet-Printed OLED teknolojisi ise OLED malzemelerinin mürekkep püskürtme tekniğiyle uygulanmasını sağlıyor. Bu yöntemin en büyük avantajı, üretimin daha ucuz ve daha basit olması. Bu sayede üretim verimliliği artarken maliyetler de düşüyor.

    Ayrıca daha yüksek parlaklık değerlerine ulaşılabildiği de belirtiliyor. Geleneksel OLED ekranların en büyük zayıf noktalarından biri olan parlaklık konusunda sağlanan bu gelişme, özellikle farklı ışık koşullarında kullanılan dizüstü bilgisayarlar için büyük önem taşıyor.

    OLED monitörler ucuzlayabilir

    Bu teknolojinin yaygınlaşması halinde, OLED monitörlerin fiyatlarının da düşmesi bekleniyor. OLED ekranlar kontrast ve renk performansı açısından en başarılı görüntü teknolojilerinden biri olarak kabul edilse de, yüksek üretim maliyetleri nedeniyle fiyatları da oldukça yüksek kalıyor.

    Lenovo, Legion R9000P'nin işlemcisi, ekran kartı, bellek seçenekleri ve satış fiyatı gibi teknik ayrıntıları henüz paylaşmadı. Bu nedenle IJP OLED teknolojisinin nihai ürün fiyatına ne ölçüde katkı sağladığı şimdilik bilinmiyor.

    TCL CSOT, 10 yıldır bu teknoloji üzerinde çalışıyor

    Her ne kadar bu teknoloji ilk kez tüketici elektroniği ürünlerinde seri üretime geçmiş olsa da, TCL CSOT yaklaşık 10 yıldır IJP OLED teknolojisi üzerinde çalışıyor. Şirket, 2024 yılından bu yana 5.5 nesil IJP OLED panellerini seri olarak üretiyor. Bu panellerin ağırlıklı olarak tıbbi ekranlar gibi ticari ve endüstriyel uygulamalarda kullanıldığı düşünülüyor. Ayrıca TCL CSOT, geçen yıl 8.6 nesil IJP OLED üretim tesisi için de inşaat çalışmalarına başladı.

    Lenovo'nun yanı sıra MSI da kısa süre önce tanıttığı MSI Pro Max OLED 271UPJW12 monitöründe aynı yeni IJP OLED panelini kullanıyor. Şirket panelin TCL CSOT üretimi olduğunu açıkça doğrulamasa da, açıklanan teknik özellikler birebir örtüşüyor. Ayrıca şu anda mürekkep püskürtmeli OLED ekranları seri olarak üreten tek şirket TCL CSOT konumunda bulunuyor.

    Kaynakça https://www.tomshardware.com/monitors/lenovo-announces-worlds-first-laptop-with-inkjet-printed-oled-the-legion-r9000p-is-equipped-with-a-240-hz-ijp-panel-from-tcl-csot https://www.prnewswire.com/news-releases/lenovo-launches-legion-r9000p-featuring-worlds-first-inkjet-printed-oled-display-from-tcl-csot-302827158.html
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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 1 gün önce

    Aman dikkat

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