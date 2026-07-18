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    Dünyanın ilk nükleer uçak gemisi parçalanıyor: 418 milyon dolar harcanacak

    ABD Donanması, dünyanın ilk nükleer uçak gemisi USS Enterprise'ın sökümü için 418,5 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Çalışmaların 2030'a kadar sürmesi bekleniyor.

    Dünyanın ilk nükleer uçak gemisi parçalanıyor Tam Boyutta Gör
    ABD Donanması, dünyanın ilk nükleer enerjiyle çalışan uçak gemisi USS Enterprise (CVN-65) için söküm sürecini resmen başlatıyor. Donanma, geminin sökülmesi ve geri dönüştürülmesi için NorthStar Maritime Dismantlement Services ile 418,5 milyon dolarlık sabit fiyatlı bir sözleşme imzaladı. Çalışmaların Eylül 2030'a kadar tamamlanması hedefleniyor.

    50 yılı aşkın hizmetin ardından son görev

    1961 yılında hizmete giren USS Enterprise, dünyanın ilk nükleer güçle çalışan uçak gemisi olarak denizcilik tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Sonraki uçak gemilerinden farklı olarak sekiz nükleer reaktörle donatılan gemi, uzun süre yakıt ikmali yapmadan görev yapabilme kabiliyetiyle öne çıktı.

    Dünyanın ilk nükleer uçak gemisi parçalanıyor Tam Boyutta Gör
    Enterprise, görev süresi boyunca Küba Füze Krizi, Vietnam Savaşı, Afganistan ve Irak operasyonlarında görev aldı. Gemi ayrıca 1964 yılında gerçekleştirilen Operation Sea Orbit kapsamında iki nükleer savaş gemisiyle birlikte yakıt ikmali yapmadan dünya turu gerçekleştirerek nükleer tahrik sistemlerinin menzil avantajını ortaya koydu.

    ABD Donanması, gemiyi 2012 yılında emekliye ayırdı. Nükleer yakıt ise 2017 yılında çıkarıldı. O tarihten bu yana USS Enterprise, Virginia eyaletindeki Newport News Shipbuilding tesisinde söküm sürecine yönelik teknik ve yasal hazırlıkların tamamlanmasını bekliyordu.

    Yeni Enterprise'da kullanılabilir

    Dünyanın ilk nükleer uçak gemisi parçalanıyor Tam Boyutta Gör
    Söküm çalışmaları Alabama eyaletinin Mobile kentinde yürütülecek. Güvenlik açısından uygun görülen çelik ve diğer malzemeler geri dönüşüme kazandırılacak. Düşük seviyeli radyoaktif atıklar ile diğer tehlikeli maddeler ise ayrı şekilde paketlenerek lisanslı bertaraf tesislerine gönderilecek.

    Basında yer alan bilgilere göre USS Enterprise'dan elde edilecek yaklaşık 35 bin ton geri dönüştürülmüş çeliğin, yapımı devam eden Gerald R. Ford sınıfı USS Enterprise (CVN-80) uçak gemisinin üretiminde kullanılması planlanıyor.

    USS Enterprise, ABD'nin ticari yöntemlerle tamamen sökülecek ilk nükleer uçak gemisi olacak. Bu yönüyle proje, hizmet ömürlerinin sonuna yaklaşan Nimitz sınıfı nükleer uçak gemilerinin gelecekteki söküm süreçleri için önemli bir referans niteliği taşıyor. Donanma, önümüzdeki dört yılda edinilecek tecrübenin filodaki en karmaşık savaş gemilerinin emekliye ayrılması sürecine yön vermesini bekliyor.

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