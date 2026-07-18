Dünyanın ilk nükleer uçak gemisi parçalanıyor: 418 milyon dolar harcanacak

50 yılı aşkın hizmetin ardından son görev
1961 yılında hizmete giren USS Enterprise, dünyanın ilk nükleer güçle çalışan uçak gemisi olarak denizcilik tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu. Sonraki uçak gemilerinden farklı olarak sekiz nükleer reaktörle donatılan gemi, uzun süre yakıt ikmali yapmadan görev yapabilme kabiliyetiyle öne çıktı.
ABD Donanması, gemiyi 2012 yılında emekliye ayırdı. Nükleer yakıt ise 2017 yılında çıkarıldı. O tarihten bu yana USS Enterprise, Virginia eyaletindeki Newport News Shipbuilding tesisinde söküm sürecine yönelik teknik ve yasal hazırlıkların tamamlanmasını bekliyordu.
Yeni Enterprise'da kullanılabilir
Basında yer alan bilgilere göre USS Enterprise'dan elde edilecek yaklaşık 35 bin ton geri dönüştürülmüş çeliğin, yapımı devam eden Gerald R. Ford sınıfı USS Enterprise (CVN-80) uçak gemisinin üretiminde kullanılması planlanıyor.
USS Enterprise, ABD'nin ticari yöntemlerle tamamen sökülecek ilk nükleer uçak gemisi olacak. Bu yönüyle proje, hizmet ömürlerinin sonuna yaklaşan Nimitz sınıfı nükleer uçak gemilerinin gelecekteki söküm süreçleri için önemli bir referans niteliği taşıyor. Donanma, önümüzdeki dört yılda edinilecek tecrübenin filodaki en karmaşık savaş gemilerinin emekliye ayrılması sürecine yön vermesini bekliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: