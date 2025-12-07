Dünyanın ilk ölçeklenebilir DNA veri depolama sistemi tanıtıldı: Litre başına 60 PB!

Bu teknoloji, geleneksel bitleri (birler ve sıfırlar) canlıların genetik koduna dönüştürüyor. Sentetik olarak geliştirilen DNA'da veriler Adenin (A), Sitozin (C), Guanin (G) ve Timin (T) olarak kaydediliyor.
Veriler binlerce yıl boyunca saklanabiliyor
Atlas’ın iddiasına göre, Eon 100 veriyi binlerce yıl boyunca, herhangi bir yenileme işlemine gerek kalmadan saklayabiliyor. Ayrıca 40°C’ye kadar sıcaklıklara dayanıklı oldukları belirtiliyor.
Şirket teknolojisini manyetik teyp teknolojisiyle kıyaslıyor. Manyetik bantın her 7-10 yılda bir sürekli yenilemesinin gerektiğini ve özel sıcaklık ve nem kontrollerine sahip depolama tesisleri gerektirdiğini söylüyor. Şirket ayrıca DNA ile çoğaltmanın daha kolay ve hızlı olduğunu iddia ediyor.
Manyetik bantlardan 1000 kat yoğun
Bir diğer iddia ise depolama yoğunluğu. Atlas, arşiv çözümünün 980 cm3 (yaklaşık 1 litre) hacimde tam 60 PB (petabayt) veri saklayabildiğini söylüyor. Paylaşılan görselde, hap kapsülü boyutunda kapsüllerin altı tepsi halinde dizildiği görülüyor.
Atlas, geliştikleri DNA depolama teknolojisinin, günümüzün sürekli artan veri ihtiyacına, temiz, ultra yoğun ve sürdürülebilir bir alternatif sunduklarını belirtiyor ve özellikle uzun vadeli depolama alanında yer edinmeyi hedefliyor.
