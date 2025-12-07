Dünyanın ilk ölçeklenebilir DNA veri depolama sistemi tanıtıldı: Litre başına 60 PB!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör DNA tabanlı depolama teknolojileri üzerine çalışan bir girişim olan Atlas Data Storage ilk ticari ürününü tanıttı. Şirket, dünyanın ilk ölçeklenebilir DNA veri depolama çözümü olarak nitelendirdiği Atlas Eon 100 adlı hizmetini piyasaya sürdü.

Bu teknoloji, geleneksel bitleri (birler ve sıfırlar) canlıların genetik koduna dönüştürüyor. Sentetik olarak geliştirilen DNA'da veriler Adenin (A), Sitozin (C), Guanin (G) ve Timin (T) olarak kaydediliyor.

Veriler binlerce yıl boyunca saklanabiliyor

Atlas’ın iddiasına göre, Eon 100 veriyi binlerce yıl boyunca, herhangi bir yenileme işlemine gerek kalmadan saklayabiliyor. Ayrıca 40°C’ye kadar sıcaklıklara dayanıklı oldukları belirtiliyor.

Şirket teknolojisini manyetik teyp teknolojisiyle kıyaslıyor. Manyetik bantın her 7-10 yılda bir sürekli yenilemesinin gerektiğini ve özel sıcaklık ve nem kontrollerine sahip depolama tesisleri gerektirdiğini söylüyor. Şirket ayrıca DNA ile çoğaltmanın daha kolay ve hızlı olduğunu iddia ediyor.

Manyetik bantlardan 1000 kat yoğun

Bir diğer iddia ise depolama yoğunluğu. Atlas, arşiv çözümünün 980 cm3 (yaklaşık 1 litre) hacimde tam 60 PB (petabayt) veri saklayabildiğini söylüyor. Paylaşılan görselde, hap kapsülü boyutunda kapsüllerin altı tepsi halinde dizildiği görülüyor.

Atlas Eon 100'ün bu yoğunlukta bir depolama rafı, aynı kapasiteyi LTO-10 teyp ile oluşturmaya kıyasla yaklaşık 1000 kat daha yoğun, yani çok daha az yer kaplıyor.

Atlas, geliştikleri DNA depolama teknolojisinin, günümüzün sürekli artan veri ihtiyacına, temiz, ultra yoğun ve sürdürülebilir bir alternatif sunduklarını belirtiyor ve özellikle uzun vadeli depolama alanında yer edinmeyi hedefliyor.

