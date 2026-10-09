Dünyanın ilk RGB sıvı soğutmalı oyun telefonu geliyor

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Tam Boyutta Gör Red Magic, 15 Ekim'de planlanan lansmandan önce yeni amiral gemisi Red Magic 12 Pro+ için bir teaser yayınladı. Resmi duyuruya göre, bir akıllı telefonda ilk kez RGB sıvı soğutmalı termal yönetim sistemi kullanıldı.

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Çift halkalı termal mimari

Red Magic 12 Pro+'ın içindeki soğutma sistemi, önceki Red Magic 11 Pro+'a kıyasla akış kanalı hacmini ve yüzey alanını genişleten çift halkalı sirkülasyon düzeni içeriyor. Dahili mikro pompayla tahrik edilen soğutma sıvısı iki ana yola ayrılıyor: Çip Üzerindeki Sistemi (SoC) soğutmaya ayrılmış üst kanal ve akü modülünden ısıyı dağıtmak için yönlendirilmiş alt kanal. İki sirkülasyon yolu, hava akış odasına doğru genişlemeden önce birleşiyor; burada dahili soğutma fanı, hibrit hava ve sıvı termal dağılımını sağlamak için ısıyı dışarıya atıyor.

Genişletilmiş kanal kapasitesini ve daha yüksek direnci desteklemek için Red Magic, çift kristalli mikro pompa kullanmış. Ünite, önceki nesilde 100 kPa'dan 130 kPa'ya kadar çalışma çıkış basıncı sağlayarak sistem genelinde soğutma sıvısı hızını artırıyor. Isı transfer ortamı, yapay zeka sunucu raflarında kullanılan tiple aynı, iletken olmayan, yalıtıcı, florlu sıvı olarak kalıyor.

Hava akışı kanalının üzerinde bulunan özel ışık kılavuzu, telefonun en havalı özelliklerinden biri. RGB aydınlatmanın su soğutma yolu boyunca hareket etmesini sağlıyor, böylece aydınlatmanın soğutucunun izlediği aynı rotayı izlediği görülebiliyor. RedMagic 11 Pro, şeffaf arka kapağı sayesinde sıvı soğutma halkasını zaten gösteriyor, 12 Pro+’da bu aydınlatmalı olacak.

Tasarım değişiklikleri

RedMagic, 12 Pro+'ı bugüne kadarki en iyi hissi veren RedMagic amiral gemisi olarak adlandırıyor. 11 Pro+'dan daha hafif, daha ince, daha dar ve daha yuvarlak. Tanıtım görselleri daha yumuşak köşeleri gösteriyor, ekran çerçevesi de 1.25 mm'den 0.96 mm'ye küçülmüş.

Telefonun Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemciyle geleceği de kesin.

Yeni oyun telefonu RedMagic 12 Pro+, 15 Ekim’de tanıtılacak.

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