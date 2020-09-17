Dünyanın ilk RISC tabanlı PC modeli geliyor

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Bugün verimlilik odaklı mobil yonga dediğimiz zaman akla ilk ARM mimarisi geliyor. Küçültülmüş mimari konseptinin tek hakimi konumunda olan ARM’ın yanında bazı oyuncular da kendisine şans arıyor.

RISC-V nedir?

Bilindiği gibi ARM, MIPS benzeri mimariler asıl olarak RISC mimarisini temel alıyor. Azaltılmış Komut Seti İşleme olarak tanımlayabileceğimiz RISC, daha basit komut setleri barındırıyor. Masaüstü işlemciler tarafında ise Kompleks Komut Seti İşleme yani CISC karşımıza çıkıyor.

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CISC mimarisi çok sayıda komut barındırır, daha çok adresleme kipi yapar, doğrudan bellek üzerinde işlem yapan komutlara sahiptir ve bu nedenle güçlü işlemcilerin olmasını gerektirir. RISC ise az sayıda komut barındırır, az sayıda adresleme kipi yapar, doğrudan bellek üzerine işlem yapan komutlara sahip değildir ve bu nedenle ortaya çıkan işlemciler de nispeten güçsüzdür.

Bugüne kadar ARM firması gibi RISC mimarisini iyi kullanabilen kimse olmadığı için rakip de olamadı. Yakın dönemde Wave Computing tarafından satın alınan MIPS platformu bir ara gündeme gelse de fazla genişleme imkanı bulamadı.

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Komut seti mimarileri genelde patentlerle sıkı sıkıya korunduğu için araştırmacılar; herkesin kullanabileceği açık kaynak bir mimari geliştirme kararı almıştı. 2010 yılında Berkeley Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen açık kaynak RISC-V mimarisi bir oluşum haline geldi ve teknoloji devlerinin dikkatini çekti.

Alibaba geçtiğimiz yıllarda RISC-V tabanlı işlemciler geliştirmişti. SiFive firması da RISC-V üzerine çalışma yapanlardan birisi. Şirket RISC-V tabanlı ilk bilgisayarı piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

SiFive Freedom U740 adıyla tanıtılan yeni nesil yonga seti firmanın U74 çekirdeğini temel alıyor. Verimlilik ve yapay zeka odaklı olan FU740 yonga seti; geliştiricilerin RISC-V konseptine aşina olmasını sağlayacak.

SiFive ayrıca FU740 yonga seti tabanlı bir PC de hazırlıyor. RISC-V tabanlı ilk bilgisayar olma özelliğine sahip konsept ve FU740 yonga seti gelecek ay bir konferansta detaylandırılacak.

https://www.techpowerup.com/272222/sifive-to-introduce-new-risc-v-processor-architecture-and-risc-v-pc-at-linley-fall-virtual-processor-conference

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