Dünyanın ilk şeffaf bilgisayar monitörü tanıtıldı: 5.000 nit parlaklığa ulaşıyor

Tam Boyutta Gör Şeffaf ekranlar artık yeni bir fikir sayılmasa da, onları günlük kullanıma uygun hale getirmek halen zorlu bir hedef. Görsel teknolojiler alanında faaliyet gösteren Visual Instruments, bu sınırı aşmak için geliştirdiği “Phantom” adlı monitörünü duyurdu. Şirket, Phantom’un dünyanın ilk şeffaf bilgisayar monitörü olduğunu iddia ediyor ve cihazın 2025’in son çeyreğinde satışa çıkacağını söylüyor.

Özellikleri etkileyici

Phantom, 24 inç boyutunda, 4K çözünürlüklü (16:9 oranında) bir ekrana sahip. En dikkat çekici özelliği ise 5.000 nit’e kadar çıkabilen “Ultra HDR” parlaklığı. Bu değer, günümüz monitör standartlarının çok üzerinde ve doğrudan güneş ışığında bile net bir görüntü sunabilecek düzeyde. Ekran ayrıca %100 sRGB renk gamını kapsıyor. Bağlantı tarafında USB-C ve HDMI girişleri bulunuyor ve monitör tüm bilgisayar, oyun konsolu ve akıllı telefonlarla uyumlu şekilde çalışabiliyor.

Ancak Phantom’un “şeffaflık” teknolojisi OLED panellerdeki gibi doğrudan saydam bir ekranla sağlanmıyor. Bunun yerine, uçak ve otomobillerde kullanılan head-up display (HUD) sistemlerine benzer bir yöntem kullanılmış. Görüntü, özel aynalar yardımıyla cam yüzeye yansıtılıyor. Bu sayede görüntü kalitesinden ödün vermeden şeffaf bir görünüm elde ediliyor.

Şeffaflık ayarlanabiliyor

Tam Boyutta Gör Monitörün dikkat çekici bir diğer özelliği de sunulan şeffaflığın ayarlanabiliyor olması. Kullanıcı, ekranın geçirgenliğini dinamik olarak değiştirebiliyor ve gerekirse tamamen opak hale getirerek klasik bir monitör gibi kullanabiliyor. Üç farklı şeffaflık modu bulunacağı belirtiliyor.

Visual Instruments, Phantom’un göz sağlığı açısından da avantajlar sunduğunu vurguluyor. Şirkete göre, görüntünün “arkasındaki” nesneleri de görmeye devam etmek, göz yorgunluğunu azaltabilir. Tabi bu söylemin ne kadar bilimsel olduğu belirsiz.

Şu anda ürün erken erişim aşamasında. Sadece 10 adet üretilmiş durumda ve bunların üçü çoktan rezerve edilmiş. Fiyat henüz açıklanmadı ancak şirket her bir birimin kullanıcı tercihine göre özelleştirileceğini belirtiyor. Tahmini fiyat aralığı ise Apple Studio Display seviyesinde, yani yaklaşık 1.600 dolar civarında olacak. Sevkiyatların ise son çeyrek içerisinde başlayacağı aktarılıyor.

Dünyanın ilk şeffaf bilgisayar monitörü tanıtıldı

