Dünyanın ilk şeffaf bilgisayar monitörü tanıtıldı: 5.000 nit parlaklığa ulaşıyor

Özellikleri etkileyici
Phantom, 24 inç boyutunda, 4K çözünürlüklü (16:9 oranında) bir ekrana sahip. En dikkat çekici özelliği ise 5.000 nit’e kadar çıkabilen “Ultra HDR” parlaklığı. Bu değer, günümüz monitör standartlarının çok üzerinde ve doğrudan güneş ışığında bile net bir görüntü sunabilecek düzeyde. Ekran ayrıca %100 sRGB renk gamını kapsıyor. Bağlantı tarafında USB-C ve HDMI girişleri bulunuyor ve monitör tüm bilgisayar, oyun konsolu ve akıllı telefonlarla uyumlu şekilde çalışabiliyor.
Ancak Phantom’un “şeffaflık” teknolojisi OLED panellerdeki gibi doğrudan saydam bir ekranla sağlanmıyor. Bunun yerine, uçak ve otomobillerde kullanılan head-up display (HUD) sistemlerine benzer bir yöntem kullanılmış. Görüntü, özel aynalar yardımıyla cam yüzeye yansıtılıyor. Bu sayede görüntü kalitesinden ödün vermeden şeffaf bir görünüm elde ediliyor.
Şeffaflık ayarlanabiliyor
Visual Instruments, Phantom’un göz sağlığı açısından da avantajlar sunduğunu vurguluyor. Şirkete göre, görüntünün “arkasındaki” nesneleri de görmeye devam etmek, göz yorgunluğunu azaltabilir. Tabi bu söylemin ne kadar bilimsel olduğu belirsiz.
Şu anda ürün erken erişim aşamasında. Sadece 10 adet üretilmiş durumda ve bunların üçü çoktan rezerve edilmiş. Fiyat henüz açıklanmadı ancak şirket her bir birimin kullanıcı tercihine göre özelleştirileceğini belirtiyor. Tahmini fiyat aralığı ise Apple Studio Display seviyesinde, yani yaklaşık 1.600 dolar civarında olacak. Sevkiyatların ise son çeyrek içerisinde başlayacağı aktarılıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: