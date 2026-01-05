Dünyanın ilk seri üretim tam katı hal bataryası tanıtıldı: 5 dakikada şarj vaat ediyor

Donut Lab, daha önce Verge Motorcycles’ın elektrikli motosikletlerinde kullanılan sıra dışı jant içi elektrik motoru ile adından söz ettirmişti. Şimdi ise sıvı elektrolit içermeyen batarya hücreleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Şirket, bu bataryaların gigawatt-saat ölçeğinde üretime hazır olduğunu ve dünya genelindeki üreticilere tedarik edilebileceğini belirtiyor. Verge Motorcycles da, güncellenen TS Pro modelinin 2026’nın ilk çeyreğinden itibaren bu tam katı hal bataryaları kullanacağını açıkladı.
Sadece 5 dakikada şarj
Aşırı sıcak ve soğuk koşullar da bu batarya için önemli bir sorun oluşturmuyor. Donut Lab, ürünün -30°C ile 100°C arasındaki sıcaklıklarda kapasitesinin yüzde 99’undan fazlasını koruduğunu ifade ediyor.
Gerçek kullanımda ne sunuyor?
Yeni nesil TS Pro ise standart batarya ile aynı menzili koruyor. Ancak aynı batarya yuvasına sığan Büyük Batarya seçeneği, menzili 600 km’ye kadar çıkarabiliyor. Şarj süresi ise dramatik biçimde kısalarak 10 dakikanın altına düşüyor. Verge, bu sürenin bilinçli olarak biraz uzatıldığını ve sürücülerin bu sırada rahatça mola verebilmesini amaçladıklarını belirtiyor. Donut Lab’in geliştirdiği tam katı hal batarya, CES 2026 kapsamında 6 Ocak’ta Las Vegas’ta ziyaretçilerin karşısına çıkacak.