    Dünyanın ilk seri üretim tam katı hal bataryası tanıtıldı: 5 dakikada şarj vaat ediyor

    Donut Lab, seri üretime hazır ilk tam katı hal bataryayı tanıttı. 5 dakikada tam şarj, 400 Wh/kg enerji yoğunluğu ve yüksek güvenlik sunan teknoloji elektrikli araçlarda kullanılmaya başlandı.

    Dünyanın ilk seri üretim tam katı hal bataryası tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç teknolojilerinde uzun süredir beklenen dönüm noktası resmen duyuruldu. Donut Lab, ticari olarak kullanılmaya hazır ilk tam katı hal (all-solid-state) bataryayı seri üretim seviyesinde piyasaya sunduğunu açıkladı. Şirket, bu yeni nesil bataryanın otomobillerden motosikletlere, ağır ticari araçlardan iş makinelerine kadar elektrikli mobilitenin tüm alanlarını kökten değiştireceğini savunuyor.

    Donut Lab, daha önce Verge Motorcycles’ın elektrikli motosikletlerinde kullanılan sıra dışı jant içi elektrik motoru ile adından söz ettirmişti. Şimdi ise sıvı elektrolit içermeyen batarya hücreleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Şirket, bu bataryaların gigawatt-saat ölçeğinde üretime hazır olduğunu ve dünya genelindeki üreticilere tedarik edilebileceğini belirtiyor. Verge Motorcycles da, güncellenen TS Pro modelinin 2026’nın ilk çeyreğinden itibaren bu tam katı hal bataryaları kullanacağını açıkladı.

    Sadece 5 dakikada şarj

    Dünyanın ilk seri üretim tam katı hal bataryası tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Donut Lab’in paylaştığı teknik verilere göre tam katı hal bataryanın enerji yoğunluğu kilogram başına 400 watt-saat seviyesinde. Bu değer, günümüzde kullanılan üst seviye geleneksel lityum iyon bataryalarda görülen 250-300 Wh/kg aralığının belirgin şekilde üzerine çıkıyor. Şirket ayrıca bataryanın yalnızca 5 dakikada tam doluma ulaşabildiğini vurguluyor. Şirket, bu iddiasının herhangi bir yüzde 80 şarj limiti olmadan sağlandığını ve 100 bin şarj döngüsü garantisi sunduğunu belirtiyor. Mevcut lityum iyon çözümler ise genellikle yaklaşık 5.000 tam döngü ile sınırlı kalıyor.

    Aşırı sıcak ve soğuk koşullar da bu batarya için önemli bir sorun oluşturmuyor. Donut Lab, ürünün -30°C ile 100°C arasındaki sıcaklıklarda kapasitesinin yüzde 99’undan fazlasını koruduğunu ifade ediyor.

    Dünyanın ilk seri üretim tam katı hal bataryası tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Donut Lab, tam katı hal bataryanın hasar görse dahi tutuşmadığını belirtiyor. Bataryanın üretiminde nadir veya stratejik hammaddelere ihtiyaç duyulmaması, şirketin özellikle altını çizdiği bir diğer nokta. Donut Lab, kullanılan malzemelerin dünyanın her yerinde bulunabilen ve çevre dostu kaynaklar olduğunu, bu sayede jeopolitik risklerden etkilenmeden üretim yapılabildiğini söylüyor. Ayrıca, bu bataryaların benzer kapasiteli lityum iyon çözümlerden daha düşük maliyetle üretilebildiği de paylaşılan bilgiler arasında.

    Gerçek kullanımda ne sunuyor?

    Dünyanın ilk seri üretim tam katı hal bataryası tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Tam katı hal bataryanın gerçek dünyadaki karşılığını görmek için en somut örnek Verge TS Pro modeli olarak gösteriliyor. Önceki nesil TS Pro, geleneksel lityum iyon bataryayla şehir içinde yaklaşık 350 km menzil sunarken, şarj süresi 35 dakikanın altında olarak açıklanıyordu.

     Yeni nesil TS Pro ise standart batarya ile aynı menzili koruyor. Ancak aynı batarya yuvasına sığan Büyük Batarya seçeneği, menzili 600 km’ye kadar çıkarabiliyor. Şarj süresi ise dramatik biçimde kısalarak 10 dakikanın altına düşüyor. Verge, bu sürenin bilinçli olarak biraz uzatıldığını ve sürücülerin bu sırada rahatça mola verebilmesini amaçladıklarını belirtiyor. Donut Lab’in geliştirdiği tam katı hal batarya, CES 2026 kapsamında 6 Ocak’ta Las Vegas’ta ziyaretçilerin karşısına çıkacak.

