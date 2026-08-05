Dünyada ilk: Sodyum iyon bataryalı maden kamyonu göreve başlıyor

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Tam Boyutta Gör Çin’de sodyum iyon batarya teknolojisiyle çalışan dünyanın ilk elektrikli maden kamyonu resmi olarak teslim edildi. Hina Battery ve Tonly Heavy Industry tarafından geliştirilen araç, Çin'deki bir madende gerçek operasyonlarda kullanılmaya başlanacak.

Tonly Heavy Industry’nin TLE120 maden kamyonu platformu temel alınarak geliştirilen araçta, Hina Battery’nin “Haixing” serisi sodyum iyon batarya sistemi kullanılıyor. Batarya paketinin toplam kapasitesi 676 kWh seviyesinde bulunurken, hücrelerin enerji yoğunluğu 165 Wh/kg olarak açıklandı. Sistem, madenlerdeki kısa mesafeli ancak yüksek yük taşıma operasyonları için tasarlandı.

25 dakikada şarj ve 8.000 çevrim ömrü

Hina Battery tarafından verilen bilgilere göre elektrikli maden kamyonu, 0’dan yüzde 100’e yaklaşık 20-25 dakikada şarj edilebiliyor. Üstelik batarya, sık tekrarlanan hızlı şarj döngülerine rağmen 8.000'den fazla şarj döngüsü sunabiliyor. Şirket, bu seviyedeki çevrim ömrünün maden kamyonunun genel kullanım ömrüne oldukça yakın olduğunu belirtiyor.

Soğuk havalarda menzil avantajı sağlayabilir

Sodyum iyon bataryaların öne çıkan özelliklerinden biri, geniş sıcaklık aralığında çalışabilmeleri. Lityum iyon bataryalara kıyasla düşük sıcaklıklarda kapasite kaybının daha sınırlı olması, bu teknolojiyi özellikle soğuk iklimlerde çalışan elektrikli ticari araçlar için avantajlı hale getiriyor.

Bu nedenle yeni maden kamyonunun, Çin'in kuzey bölgelerindeki açık ocak madenlerinde kış aylarında kullanılması hedefleniyor. Sodyum iyon teknolojisinin düşük sıcaklıklardaki performansı, elektrikli maden araçlarında önemli bir sorun olan menzil düşüşünün azaltılmasına yardımcı olabilir.

Elektrikli güç aktarma sistemi, dizel maden kamyonlarına kıyasla egzoz emisyonlarını tamamen ortadan kaldırırken gürültü kirliliğini de azaltıyor. Bu özellikler, özellikle kapalı çalışma alanlarına yakın maden operasyonlarında önemli avantajlar sağlayabilir.

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Gerçek maden koşullarında test edilecek

Kamyonun resmi teslimatının ardından araç, doğrudan gerçek maden operasyonlarında kullanılacak. Burada yüksek yük altında elde edilecek performans, enerji tüketimi, şarj ve batarya dayanıklılığı gibi veriler toplanacak. Elde edilen gerçek dünya verilerinin, şirketlerin gelecekte geliştireceği sodyum iyon bataryalı ticari araçların optimizasyonunda kullanılması bekleniyor.

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Dünyanın ilk sodyum iyon bataryalı kamyonu hizmete giriyor

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