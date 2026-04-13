Dünyanın ilk tamamen elektrikli kruvaziyer gemi konsepti tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Alman gemi inşa şirketi Meyer Werft, tamamen elektrikli ilk kruvaziyer gemisi olmayı hedefleyen “Project Vision” adlı konseptini tanıttı.

275 metre uzunluğa ve 1.856 yolcu kapasitesine sahip olacak

Yaklaşık 275 metre uzunluğa sahip olması planlanan geminin ağırlığı 82.000 brüt ton civarında olacak ve 1.856 yolcu taşıyabilecek. Enerji sistemi ise Norveç merkezli Corvus Energy tarafından sağlanacak. Yeni geminin emisyonları yüzde 95'e kadar azaltması bekleniyor. Geminin 2031 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.

Tam Boyutta Gör “Vision” konsepti özellikle Avrupa’daki tipik kruvaziyer rotalarına uygun olarak tasarlandı. Gemi, büyük limanlardaki yüksek kapasiteli kıyı elektrik bağlantı noktalarında şarj edilecek. Sektör tahminlerine göre 2030’a kadar Avrupa’daki yaklaşık 100 limanda bu tür altyapının hazır olması bekleniyor. Ayrıca proje, daha uzun rotalar (örneğin Atlantik geçişleri) için küçük jeneratörlerle desteklenen hibrit bir versiyon olarak da geliştirilebilecek.

Şirket, batarya kapasitesi ve menzil gibi teknik detayları henüz açıklamadı. Ancak konsept, yeni ve test edilmemiş çözümler yerine, ölçeklenebilir ve kanıtlanmış bileşenlerin kullanımına odaklanıyor. Projenin geliştirme lideri Johannes Bade, tamamen elektrikli kruvaziyer gemilerinin mevcut teknolojilerle rekabetçi ve sürdürülebilir bir seçenek sunduğunu vurguluyor.

Kruvaziyer sektörü, karbon salımını azaltma konusunda giderek artan bir baskı altında. Geleneksel büyük gemiler genellikle ağır fuel-oil veya sıvılaştırılmış doğal gaz kullanıyor ve bu da ciddi emisyonlara yol açıyor. Sadece batarya ile çalışan gemiler ile bu emisyonların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Vision, ölçeği açısından da dikkat çekiyor. Geliştirilmekte olan diğer sıfır emisyonlu projelere kıyasla oldukça büyük. Örneğin Norveçli Hurtigruten’in “Sea Zero” projesi yaklaşık 500 yolcu kapasiteli daha küçük bir gemiyi hedefliyor ve 60 MWh'lik bataryaya ek olarak rüzgar destekli rotor yelkenleri ile güneş panellerinden faydalanmayı planlıyor.

Dünyanın ilk tamamen elektrikli yolcu gemi konsepti tanıtıldı

