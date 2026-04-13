Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk tamamen elektrikli kruvaziyer gemi konsepti tanıtıldı

    Alman gemi inşa şirketi Meyer Werft, tamamen elektrikli ilk kruvaziyer gemisi konseptini tanıttı. Yaklaşık 275 metre uzunluğa sahip olması planlanan gemi, 1.856 yolcu kapasitesine sahip olacak.

    Alman gemi inşa şirketi Meyer Werft, tamamen elektrikli ilk kruvaziyer gemisi olmayı hedefleyen “Project Vision” adlı konseptini tanıttı.

    275 metre uzunluğa ve 1.856 yolcu kapasitesine sahip olacak

    Yaklaşık 275 metre uzunluğa sahip olması planlanan geminin ağırlığı 82.000 brüt ton civarında olacak ve 1.856 yolcu taşıyabilecek. Enerji sistemi ise Norveç merkezli Corvus Energy tarafından sağlanacak. Yeni geminin emisyonları yüzde 95'e kadar azaltması bekleniyor. Geminin 2031 yılında hizmete girmesi hedefleniyor.

    “Vision” konsepti özellikle Avrupa’daki tipik kruvaziyer rotalarına uygun olarak tasarlandı. Gemi, büyük limanlardaki yüksek kapasiteli kıyı elektrik bağlantı noktalarında şarj edilecek. Sektör tahminlerine göre 2030’a kadar Avrupa’daki yaklaşık 100 limanda bu tür altyapının hazır olması bekleniyor. Ayrıca proje, daha uzun rotalar (örneğin Atlantik geçişleri) için küçük jeneratörlerle desteklenen hibrit bir versiyon olarak da geliştirilebilecek.

    Şirket, batarya kapasitesi ve menzil gibi teknik detayları henüz açıklamadı. Ancak konsept, yeni ve test edilmemiş çözümler yerine, ölçeklenebilir ve kanıtlanmış bileşenlerin kullanımına odaklanıyor. Projenin geliştirme lideri Johannes Bade, tamamen elektrikli kruvaziyer gemilerinin mevcut teknolojilerle rekabetçi ve sürdürülebilir bir seçenek sunduğunu vurguluyor.

    Kruvaziyer sektörü, karbon salımını azaltma konusunda giderek artan bir baskı altında. Geleneksel büyük gemiler genellikle ağır fuel-oil veya sıvılaştırılmış doğal gaz kullanıyor ve bu da ciddi emisyonlara yol açıyor. Sadece batarya ile çalışan gemiler ile bu emisyonların ortadan kaldırılması hedefleniyor.

    Vision, ölçeği açısından da dikkat çekiyor. Geliştirilmekte olan diğer sıfır emisyonlu projelere kıyasla oldukça büyük. Örneğin Norveçli Hurtigruten’in “Sea Zero” projesi yaklaşık 500 yolcu kapasiteli daha küçük bir gemiyi hedefliyor ve 60 MWh'lik bataryaya ek olarak rüzgar destekli rotor yelkenleri ile güneş panellerinden faydalanmayı planlıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en güzel zil sesleri baskı balata yanarsa ne olur midbass nedir hyundai 1.0 t-gdi motor sakal gürleştirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Poco X3 Pro
    Xiaomi Poco X3 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Hp 250R G9
    Hp 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum