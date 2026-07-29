Dünyanın ilk tek tekerlekli otonom güvenlik robotu tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör Estonya merkezli girişim Rollo Robotics, gerçek dünya güvenlik devriyeleri için geliştirildiği dünyanın ilk dengeli tek tekerlekli otonom güvenlik robotunu tanıttı. 1ROLLO adı verilen robot, endüstriyel tesisler, veri merkezleri, kampüsler ve havalimanları gibi geniş alanlarda insan müdahalesine ihtiyaç duymadan devriye gezebiliyor.

Şirket, tek tekerlekli robotların yıllardır çözülemeyen denge sorununu kendi geliştirdiği stabilizasyon sistemiyle aştığını söylüyor. Rollo Robotics Kurucu Ortağı Sebastian Agur, hedeflerinin otonom güvenlik devriyelerini daha ekonomik, daha esnek ve daha az dikkat dağıtan hale getirmek olduğunu belirtti.

Jiroskop teknolojisiyle dengede kalıyor

1ROLLO'nun merkezinde 60 santimetre çapında tek bir tekerlek bulunuyor. Robotun dengesi ise bu tekerleğin içine dikey olarak yerleştirilen yüksek hızlı bir volan sayesinde sağlanıyor. Dönen volanın oluşturduğu jiroskopik kuvvetler, robotun hareket ederken, dururken ve engebeli zeminde ilerlerken dik kalmasını sağlıyor.

Yön değiştirmek istediğinde içteki volan eğilerek robotun motosikletler gibi viraja yatmasını sağlıyor. Yüksek frekanslı sensörlerden gelen veriler, şirketin geliştirdiği kontrol yazılımı tarafından anlık olarak işlenerek rüzgarlı havalarda veya bozuk zeminlerde dengenin korunmasına yardımcı oluyor.

30 km/s hıza ulaşabiliyor

Yaklaşık 110 santimetre yüksekliğinde ve 45 kilogram ağırlığındaki robot, saatte 30 kilometre hıza ulaşabiliyor. Tek şarjla 8 saate kadar çalışabilen sistem, bataryası azaldığında kablosuz şarj istasyonuna otomatik olarak dönüyor. Böylece günün 24 saati kesintisiz görev yapabiliyor. IP65 sertifikasına da sahip olan robot, yağmur ve toza karşı dayanıklılık sunarken -20°C ile 55°C arasındaki sıcaklıklarda görev yapabiliyor.

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Yapay zeka ile çevresini analiz ediyor

1ROLLO, 360 derecelik görüş sistemi, bilgisayarlı görüş ve uç yapay zeka teknolojileri sayesinde çevresini sürekli analiz ediyor. İnsanları, araçları, açık kapıları ve olağan dışı hareketleri algılayabiliyor.

RTK-GNSS tabanlı hassas konumlandırma sistemi sayesinde önceden belirlenen devriye rotalarında yüksek doğrulukla ilerleyen robot, herhangi bir anormallik tespit ettiğinde 4G, 5G veya Wi-Fi üzerinden bulut tabanlı yönetim platformuna anlık bildirim gönderiyor. Operatörler canlı görüntüyü izleyebiliyor, robotun hoparlör ve mikrofonunu kullanarak iletişim kurabiliyor veya güvenlik ekiplerini yönlendirebiliyor.

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Dar alanlarda avantaj sağlıyor

Şirket, tek tekerlekli tasarımın en büyük avantajlarından birinin dar koridorlar, girişler ve kalabalık geçiş alanlarında rahat hareket edebilmesi olduğunu belirtiyor. Robotun modüler yapısı sayesinde termal kamera, PTZ kamera, gece görüş sistemi ve RFID okuyucu gibi farklı ekipmanlar da eklenebiliyor.

Rollo Robotics, 1ROLLO'yu doğrudan satmak yerine abonelik modeliyle sunmayı planlıyor. Aylık ücret karşılığında donanım, bakım, yazılım güncellemeleri ve gelecekteki donanım yükseltmeleri hizmete dahil olacak. Şirket, ticari kullanıma 2027 yılı içerisinde başlamayı hedefliyor.

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