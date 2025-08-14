Dünyanın ilk termodinamik hesaplama çipi üretime geçti

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Normal Computing, dünyanın ilk termodinamik hesaplama çipi CN101’in başarılı bir şekilde tape out, yani üretim aşamasına ulaştığını duyurdu. Yapay zeka ve yüksek performanslı veri merkezleri için tasarlanan bu ASIC (Application-Specific Integrated Circuit), geleneksel silikon tabanlı işlem yöntemlerinden farklı bir yol izleyerek termodinamik ve diğer fizik prensiplerini kullanıyor. Bu sayede klasik çiplerin erişemediği bir hesaplama verimliliği sunuyor.

Termodinamik çipler, geleneksel hesaplamadan tamamen farklı bir yaklaşım sergiliyor. Uygulamada kuantum ve olasılıksal hesaplama dünyasına daha yakın olan bu teknoloji, standart elektroniklerdeki “gürültü” sorununu avantaja çeviriyor.

Termodinamik çip dönemi başlıyor

Tam Boyutta Gör IEEE Spectrum’a göre, bir termodinamik çipin bileşenleri başlangıçta yarı rastgele bir durumda bulunuyor. Çipe bir program yüklendiğinde bileşenler arasında bir denge durumu oluşuyor ve bu denge çözüm olarak okunuyor. Bu hesaplama yöntemi yalnızca belirsiz sonuçlar üreten uygulamalarda işe yarıyor. Dolayısıyla web tarayıcılarına erişim gibi deterministik görevlerde kullanılmıyor. Ancak yapay zeka görüntü üretimi ve eğitim görevleri gibi uygulamalarda bu donanım büyük avantaj sağlıyor.

Normal'in yeni tasarladığı CN101 yongası, doğrusal cebir ve matris işlemlerini verimli bir şekilde çözmenin yanı sıra, diğer olasılıklı hesaplamaları çözmek için özel bir örnekleme sistemi kullanmayı amaçlıyor. Modern veri merkezlerinin yapay zeka eğitim ihtiyaçlarına yönelik bu çip, belirli görevlerde enerji tüketiminde 1000 kat verimlilik sunabiliyor.

Normal Computing, termodinamik hesaplama ve CN101 gibi fizik tabanlı ASIC’lerle, AI eğitim sunucularında her problem için en verimli çözümü sağlayacak bir ekosistem yaratmayı hedefliyor. Bu ekosistemde CPU, GPU, termodinamik ASIC ve hatta olasılıksal ve kuantum çipler birlikte çalışıyor. CN serisi için planlanan yol haritası, 2026 ve 2028 yıllarında daha kapsamlı ve sık kullanılan fotoğraf ve video diffüzyon modellerine yönelik yeni sürümleri kapsıyor.

