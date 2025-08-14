Dünyanın ilk termodinamik hesaplama çipi üretime geçti

Termodinamik çipler, geleneksel hesaplamadan tamamen farklı bir yaklaşım sergiliyor. Uygulamada kuantum ve olasılıksal hesaplama dünyasına daha yakın olan bu teknoloji, standart elektroniklerdeki “gürültü” sorununu avantaja çeviriyor.
Termodinamik çip dönemi başlıyor
Normal'in yeni tasarladığı CN101 yongası, doğrusal cebir ve matris işlemlerini verimli bir şekilde çözmenin yanı sıra, diğer olasılıklı hesaplamaları çözmek için özel bir örnekleme sistemi kullanmayı amaçlıyor. Modern veri merkezlerinin yapay zeka eğitim ihtiyaçlarına yönelik bu çip, belirli görevlerde enerji tüketiminde 1000 kat verimlilik sunabiliyor.
Normal Computing, termodinamik hesaplama ve CN101 gibi fizik tabanlı ASIC'lerle, AI eğitim sunucularında her problem için en verimli çözümü sağlayacak bir ekosistem yaratmayı hedefliyor. Bu ekosistemde CPU, GPU, termodinamik ASIC ve hatta olasılıksal ve kuantum çipler birlikte çalışıyor. CN serisi için planlanan yol haritası, 2026 ve 2028 yıllarında daha kapsamlı ve sık kullanılan fotoğraf ve video diffüzyon modellerine yönelik yeni sürümleri kapsıyor.