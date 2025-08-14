Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın ilk termodinamik hesaplama çipi üretime geçti

    Normal Computing, dünyanın ilk termodinamik hesaplama çipi CN101’in üretim aşamasına geçtiğini açıkladı. Çip, belirli alanlarda 1000 kat enerji verimliliği sunacak.

    Dünyanın ilk termodinamik hesaplama çipi üretime geçti Tam Boyutta Gör
    Normal Computing, dünyanın ilk termodinamik hesaplama çipi CN101’in başarılı bir şekilde tape out, yani üretim aşamasına ulaştığını duyurdu. Yapay zeka ve yüksek performanslı veri merkezleri için tasarlanan bu ASIC (Application-Specific Integrated Circuit), geleneksel silikon tabanlı işlem yöntemlerinden farklı bir yol izleyerek termodinamik ve diğer fizik prensiplerini kullanıyor. Bu sayede klasik çiplerin erişemediği bir hesaplama verimliliği sunuyor.

    Termodinamik çipler, geleneksel hesaplamadan tamamen farklı bir yaklaşım sergiliyor. Uygulamada kuantum ve olasılıksal hesaplama dünyasına daha yakın olan bu teknoloji, standart elektroniklerdeki “gürültü” sorununu avantaja çeviriyor.

    Termodinamik çip dönemi başlıyor

    Dünyanın ilk termodinamik hesaplama çipi üretime geçti Tam Boyutta Gör
    IEEE Spectrum’a göre, bir termodinamik çipin bileşenleri başlangıçta yarı rastgele bir durumda bulunuyor. Çipe bir program yüklendiğinde bileşenler arasında bir denge durumu oluşuyor ve bu denge çözüm olarak okunuyor. Bu hesaplama yöntemi yalnızca belirsiz sonuçlar üreten uygulamalarda işe yarıyor. Dolayısıyla web tarayıcılarına erişim gibi deterministik görevlerde kullanılmıyor. Ancak yapay zeka görüntü üretimi ve eğitim görevleri gibi uygulamalarda bu donanım büyük avantaj sağlıyor.

    Normal'in yeni tasarladığı CN101 yongası, doğrusal cebir ve matris işlemlerini verimli bir şekilde çözmenin yanı sıra, diğer olasılıklı hesaplamaları çözmek için özel bir örnekleme sistemi kullanmayı amaçlıyor. Modern veri merkezlerinin yapay zeka eğitim ihtiyaçlarına yönelik bu çip, belirli görevlerde enerji tüketiminde 1000 kat verimlilik sunabiliyor.

    Normal Computing, termodinamik hesaplama ve CN101 gibi fizik tabanlı ASIC’lerle, AI eğitim sunucularında her problem için en verimli çözümü sağlayacak bir ekosistem yaratmayı hedefliyor. Bu ekosistemde CPU, GPU, termodinamik ASIC ve hatta olasılıksal ve kuantum çipler birlikte çalışıyor. CN serisi için planlanan yol haritası, 2026 ve 2028 yıllarında daha kapsamlı ve sık kullanılan fotoğraf ve video diffüzyon modellerine yönelik yeni sürümleri kapsıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    clio 1.2 joy yurtdışına çıkmadan duty free gittiğin yolu kaydetme programı megane 4 teyp resetleme askerde nasıl kalınır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum