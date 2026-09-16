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    Dünyanın ilk Ultra96 sertifikalı HDMI 2.2 kabloları satışa çıktı: 16K desteği var, cihaz yok

    HDMI 2.2 standardıyla 96 Gbps'ye kadar bant genişliği sunan ilk Ultra96 sertifikalı kablolar satışa çıktı. Ancak bu yüksek kapasiteden tam olarak yararlanabilecek cihazlar henüz piyasada yok.

    Dünyanın ilk Ultra96 sertifikalı HDMI 2.2 kabloları satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Yüksek performanslı ses ve görüntü kabloları ile tanıdığımız Silkland, tüketici pazarında Ultra96 sertifikasına sahip ilk HDMI kablo serisi olan H96 modellerinin satışına başladığını duyurdu. İlk etapta 2 metre (S2705) ve 3 metre (S2707) uzunluklarında sunulan kablolar alüminyum alaşımlı konnektör yapısı ve çift naylon örgü kaplamasıyla dikkat çekiyor.

    Yeni nesil kablo serisi HDMI 2.1 standardındaki 48 Gbps veri aktarım hızını ikiye katlayarak 96 Gbps bant genişliğine çıkarıyor. Bu yüksek aktarım kapasitesi sayesinde sıkıştırma kullanılmadan 4K @ 240 Hz ve 8K @ 60 Hz (4:4:4) görüntü aktarımı mümkün hale geliyor. DSC (Display Stream Compression) teknolojisi kullanıldığında ise desteklenen çözünürlük ve yenileme hızlarının 4K @ 480 Hz, 8K @ 240 Hz ve 16K @ 60 Hz seviyelerine kadar çıkabildiğini belirtelim.

    Dünyanın ilk Ultra96 sertifikalı HDMI 2.2 kabloları satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    Kablo hazır ama destekleyen cihaz yok

    Silkland CEO'su Vincent, H96 serisinin yalnızca kağıt üzerinde kalan bir duyuru olmadığını, resmi olarak sertifikalandırılmış ve satışa sunulmuş gerçek bir ürün olduğunu vurguladı. ABD'de 2 metrelik model 33 dolar, 3 metrelik model ise 56 dolar fiyatla satışa sunulurken, sevkiyatların Ekim 2026'nın başında başlaması bekleniyor.

    Dünyanın ilk Ultra96 sertifikalı HDMI 2.2 kabloları satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Kablolar HDMI 2.1 cihazlarıyla geriye dönük uyumlu olsa da şu anda piyasada HDMI 2.2 standardını destekleyen herhangi bir ekran kartı, oyun konsolu veya televizyon bulunmuyor. NVIDIA'nın GeForce RTX 50 ve AMD'nin Radeon RX 9000 serisi ekran kartları mevcut HDMI 2.1b standardını kullanmaya devam ediyor. HDMI 2.2 destekli ilk donanımlar 2027 yılında piyasada boy göstermeye başlayacak.
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