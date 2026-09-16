Dünyanın ilk Ultra96 sertifikalı HDMI 2.2 kabloları satışa çıktı: 16K desteği var, cihaz yok

Yeni nesil kablo serisi HDMI 2.1 standardındaki 48 Gbps veri aktarım hızını ikiye katlayarak 96 Gbps bant genişliğine çıkarıyor. Bu yüksek aktarım kapasitesi sayesinde sıkıştırma kullanılmadan 4K @ 240 Hz ve 8K @ 60 Hz (4:4:4) görüntü aktarımı mümkün hale geliyor. DSC (Display Stream Compression) teknolojisi kullanıldığında ise desteklenen çözünürlük ve yenileme hızlarının 4K @ 480 Hz, 8K @ 240 Hz ve 16K @ 60 Hz seviyelerine kadar çıkabildiğini belirtelim.
Kablo hazır ama destekleyen cihaz yok
Silkland CEO'su Vincent, H96 serisinin yalnızca kağıt üzerinde kalan bir duyuru olmadığını, resmi olarak sertifikalandırılmış ve satışa sunulmuş gerçek bir ürün olduğunu vurguladı. ABD'de 2 metrelik model 33 dolar, 3 metrelik model ise 56 dolar fiyatla satışa sunulurken, sevkiyatların Ekim 2026'nın başında başlaması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: