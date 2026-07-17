Dünyanın ilk ulusal yapay zeka altyapısı kuruluyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Nvidia, Japonya'nın yeni kurulan Noetra konsorsiyumu ile birlikte dünyanın ilk ulusal yapay zeka altyapısını hayata geçirmek için iş birliği yaptığını duyurdu. Japon hükümetinin devlet destekli FRONTia fiziksel yapay zeka programına güç sağlayacak tesis, 140 megavat kapasiteye sahip bir AI fabrikası olacak.

Yeni altyapıda 27.500 adet Nvidia Rubin GPU ile 13.750 adet Nvidia Vera CPU kullanılacak. Tesis, robotik, dijital ikiz (digital twin) teknolojileri ve endüstriyel otomasyon alanlarında kullanılacak açık çok modlu yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılacak.

Nvidia’nın kurucusu ve CEO’su Jensen Huang, duyuruda “Japonya modern imalatı icat etti. Şimdi ise bir sonraki endüstri devrimine güç verecek yapay zeka fabrikalarını inşa ediyor” dedi.

382 Rubin NVL72 sistemi kullanılacak

Proje kapsamında kullanılacak donanım, Nvidia'nın DSX referans platformu üzerine kurulu Vera Rubin NVL72 sistemlerinden oluşacak. Toplam donanım, 382 adet Vera Rubin NVL72 rafına karşılık geliyor. Her rafta 72 Rubin GPU ve 36 Vera CPU yer alacak. Tüm sistemler ise Nvidia Spectrum-X Ethernet ağı üzerinden birbirine bağlanacak.

Tam Boyutta Gör Şirketler projenin toplam maliyetini açıklamadı. Ancak güncel fiyatlara göre VR200 NVL72 sistemlerinin birim fiyatı 5 ila 7 milyon dolar arasında değişiyor. Bu da yalnızca raf donanımının maliyetinin yaklaşık 1,9 ila 2,7 milyar dolar seviyesinde olabileceğine işaret ediyor. Ancak bu fiyatlandırmalar projeden projeye ciddi ölçüde değişebiliyor. Farklı hesaplamalara göre Nvidia, Rubin GPU'larını büyük hacimli satışlarda birim başına yaklaşık 55 bin dolardan fiyatlandırıyor. Bu hesaplamaya göre yalnızca GPU yongalarının değeri yaklaşık 1,5 milyar dolara ulaşıyor. Bu rakama bellek, ağ altyapısı ve soğutma sistemleri dahil edilmiyor.

Kimi K3 rüzgarı: Hem GPT'nin en gelişmiş modeline denk, hem ucuz 5 sa. önce eklendi

Nvidia ve Noetra, tesisin ne zaman devreye alınacağına ilişkin resmi bir takvim paylaşmadı. Rubin tabanlı sistemlerin seri üretiminin bu yılın ikinci yarısında başlaması bekleniyor. Nvidia tesisin genişledikçe trilyon parametreli yapay zeka modellerinin eğitilmesini destekleyeceğini belirtti. Bu açıklama, altyapının aşamalı olarak büyütüleceğine işaret ediyor.

Hedef robotik ve gerçek dünya odaklı yapay zeka

Bu arada FRONTia programının yürütücüsü konumundaki Noetra konsorsiyumu SoftBank, Sony, NEC ve Honda tarafından kuruldu. Verilere göre oluşum, 44 şirket ve kuruluşun yatırımıyla destekleniyor. Proje için ilk yıl 387,3 milyar yen (yaklaşık 2,4 milyar dolar) finansman ayrıldı. Beş yıllık toplam kamu desteğinin ise 1 trilyon yene (yaklaşık 6,1 milyar dolar) kadar çıkması planlanıyor.

NEC'in paylaştığı yol haritasına göre FRONTia kapsamında 2026 mali yılında akıl yürütme yeteneklerine sahip temel bir yapay zeka modeli, 2028 mali yılında metin, görüntü, video ve sesi birlikte işleyebilen omni-modal bir model, 2030 mali yılında ise mekânsal farkındalığa sahip "gerçek dünya odaklı" yapay zeka sistemi geliştirilmesi hedefleniyor.

Japonya'nın mart ayında açıkladığı AI Robotics Strategy kapsamında ülke, 2040 yılına kadar küresel yapay zeka robotik pazarının yüzde 30'undan fazlasını elde etmeyi hedefliyor. Japon hükümeti bu pazarın ekonomik büyüklüğünü 133 milyar dolar olarak öngörüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Dünyanın ilk ulusal yapay zeka altyapısı kuruluyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: