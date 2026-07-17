Dünyanın ilk ulusal yapay zeka altyapısı kuruluyor

Yeni altyapıda 27.500 adet Nvidia Rubin GPU ile 13.750 adet Nvidia Vera CPU kullanılacak. Tesis, robotik, dijital ikiz (digital twin) teknolojileri ve endüstriyel otomasyon alanlarında kullanılacak açık çok modlu yapay zeka modellerini eğitmek için kullanılacak.
Nvidia’nın kurucusu ve CEO’su Jensen Huang, duyuruda “Japonya modern imalatı icat etti. Şimdi ise bir sonraki endüstri devrimine güç verecek yapay zeka fabrikalarını inşa ediyor” dedi.
382 Rubin NVL72 sistemi kullanılacak
Proje kapsamında kullanılacak donanım, Nvidia'nın DSX referans platformu üzerine kurulu Vera Rubin NVL72 sistemlerinden oluşacak. Toplam donanım, 382 adet Vera Rubin NVL72 rafına karşılık geliyor. Her rafta 72 Rubin GPU ve 36 Vera CPU yer alacak. Tüm sistemler ise Nvidia Spectrum-X Ethernet ağı üzerinden birbirine bağlanacak.
Nvidia ve Noetra, tesisin ne zaman devreye alınacağına ilişkin resmi bir takvim paylaşmadı. Rubin tabanlı sistemlerin seri üretiminin bu yılın ikinci yarısında başlaması bekleniyor. Nvidia tesisin genişledikçe trilyon parametreli yapay zeka modellerinin eğitilmesini destekleyeceğini belirtti. Bu açıklama, altyapının aşamalı olarak büyütüleceğine işaret ediyor.
Hedef robotik ve gerçek dünya odaklı yapay zeka
Bu arada FRONTia programının yürütücüsü konumundaki Noetra konsorsiyumu SoftBank, Sony, NEC ve Honda tarafından kuruldu. Verilere göre oluşum, 44 şirket ve kuruluşun yatırımıyla destekleniyor. Proje için ilk yıl 387,3 milyar yen (yaklaşık 2,4 milyar dolar) finansman ayrıldı. Beş yıllık toplam kamu desteğinin ise 1 trilyon yene (yaklaşık 6,1 milyar dolar) kadar çıkması planlanıyor.
NEC'in paylaştığı yol haritasına göre FRONTia kapsamında 2026 mali yılında akıl yürütme yeteneklerine sahip temel bir yapay zeka modeli, 2028 mali yılında metin, görüntü, video ve sesi birlikte işleyebilen omni-modal bir model, 2030 mali yılında ise mekânsal farkındalığa sahip "gerçek dünya odaklı" yapay zeka sistemi geliştirilmesi hedefleniyor.
Japonya'nın mart ayında açıkladığı AI Robotics Strategy kapsamında ülke, 2040 yılına kadar küresel yapay zeka robotik pazarının yüzde 30'undan fazlasını elde etmeyi hedefliyor. Japon hükümeti bu pazarın ekonomik büyüklüğünü 133 milyar dolar olarak öngörüyor.Kaynakça https://nvidianews.nvidia.com/news/japan-government-industrial-leaders-and-nvidia-launch-the-worlds-first-national-ai-infrastructure https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidia-and-japans-noetra-consortium-to-build-140mw-rubin-ai-factory-with-27500-gpus Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: