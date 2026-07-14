Çinli şirket, dünyanın ilk yapay zeka ajanlı telefonunu tanıttı

Tam Boyutta Gör Çin merkezli yapay zeka şirketi StepFun, akıllı telefonlarda yapay zeka kullanımını yeniden tanımlamayı amaçlayan StepX Neo modelini duyurdu. Şirket, cihazı dünyanın dünyanın ilk "AI agentic" (yapay zeka ajanlı) telefonu olduğunu iddia ediyor.

Günümüzdeki yapay zeka özelliklerinin çoğu belirli uygulamalar içinde çalışan tekil araçlarla sınırlı kalırken, StepX Neo farklı bir yaklaşım benimsiyor. Telefon, kullanıcıdan gelen doğal dil komutlarını anlayarak birden fazla uygulama ve sistem aracını kendi başına kullanabiliyor. Böylece kullanıcıların sürekli uygulama açması veya ayrı ayrı komutlar vermesi gerekmiyor.

Telefonun merkezinde Step Amoo yapay zeka ajanı bulunuyor

StepX Neo’nun temelini şirketin geliştirdiği Step Amoo adlı yapay zeka ajanı oluşturuyor. Bu sistem, telefonun özel işletim sistemi olan Step AOS içine doğrudan entegre edilmiş durumda. Step Amoo, klasik sohbet botlarından farklı olarak yalnızca soruları yanıtlamak yerine görevleri tamamlamaya odaklanıyor. Kullanıcı örneğin bir seyahat planı istediğinde uçuş arayabiliyor, otel seçeneklerini değerlendirebiliyor, ulaşım bilgilerini bulabiliyor ve gerekli işlemleri tek bir süreç halinde gerçekleştirebiliyor.

Şirket ayrıca yapay zeka ajanının zaman içinde kullanıcı alışkanlıklarını öğrenebildiğini belirtiyor. Örneğin daha önce evcil hayvan dostu oteller tercih eden bir kullanıcı için gelecekte otomatik olarak benzer seçenekleri önceliklendirebiliyor.

İnternet bağlantısı olmadan temel görevleri gerçekleştirebiliyor

StepFun’a göre Step Amoo’nun temel işlevleri cihaz üzerinde çalışıyor ve sürekli bulut bağlantısına ihtiyaç duymuyor. Bu özellik, özellikle seyahat sırasında bağlantının olmadığı bölgelerde avantaj sağlamayı hedefliyor.

Telefon; canlı konuşma çevirisi, mesaj çevirisi, telefon görüşmelerinin tercümesi ve tabela, menü veya müze yazılarının çevrilmesi gibi özellikleri destekliyor. Sistem toplam 32 dil ve bölgesel lehçelerle çalışabiliyor. Ayrıca cihaz; yerel ulaşım bilgilerini gösterebiliyor, yakındaki etkinlikleri bulabiliyor, kayıtlı seyahat planlarına erişebiliyor ve uçuş bilgilerine göre check-in hatırlatmaları oluşturabiliyor.

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Android üzerine eklenen bir uygulama değil

StepFun, Step AOS işletim sisteminin geleneksel Android tabanlı yapıya sonradan eklenen bir yapay zeka uygulaması olmadığını söylüyor. Şirkete göre sistem; Android, Linux ve RTOS bileşenlerinden yeniden oluşturularak geliştirildi.

Step AOS’un temelinde yer alan “atomic capability engine” adlı altyapı, telefon özelliklerini dört ana kategoriye ayırıyor: İletişim, uygulamalar, dosyalar ve sistem araçları. Bu yapı sayesinde yapay zeka ajanı farklı araçları birleştirerek daha karmaşık görevleri tamamlayabiliyor.

StepFun, kullanıcıların telefon üzerinde daha fazla kontrol sahibi olması için üç destekleyici sistem kurduğunu belirtiyor.

Bellek: Kullanıcı bilgileri ile yapay zekanın görev geçmişini ayrı tutan iki bölümlü hafıza yapısı.

Kullanıcı bilgileri ile yapay zekanın görev geçmişini ayrı tutan iki bölümlü hafıza yapısı. Karar verme: Basit işlemleri küçük modellerle, karmaşık görevleri ise daha güçlü modellerle gerçekleştiren yönlendirme mekanizması.

Basit işlemleri küçük modellerle, karmaşık görevleri ise daha güçlü modellerle gerçekleştiren yönlendirme mekanizması. Güvenlik: Yetki kontrolü, işlem kayıtları, geçici izinler ve tek dokunuşla geri alma özelliği.

Telefonun yapay zeka gücünü ise şirketin geliştirdiği Step Edge adlı cihaz içi yapay zeka modeli sağlıyor. StepFun, modelin 29 farklı benchmark testinde rakiplerini geride bıraktığını iddia ediyor ancak hangi testlerin kullanıldığına dair ayrıntı paylaşmadı.

Popüler hizmetlerle entegrasyon

Tam Boyutta Gör StepFun, StepX Neo’nun başarılı olabilmesi için çok sayıda popüler hizmetle entegrasyon sağladı. Şirket; seyahat, ödeme, ulaşım, yerel hizmetler, ofis ve içerik üretimi alanlarında çeşitli platformlarla çalışıyor. Desteklenen servisler arasında Ctrip, Alipay, Didi, Meituan, WPS Office ve CapCut bulunuyor.

Bu entegrasyonlar, StepX Neo’nun yalnızca yapay zeka destekli bir sohbet cihazı mı yoksa gerçekten görevleri baştan sona tamamlayabilen yeni nesil bir telefon mu olduğunu gösterecek.

StepFun henüz StepX Neo’nun çıkış tarihi, fiyatı veya Çin dışındaki satış planları hakkında bilgi vermedi. Ancak cihaz, akıllı telefon sektöründe uygulama merkezli kullanım yerine ajan merkezli kullanım döneminin başlangıcı olma iddiasıyla dikkat çekiyor.