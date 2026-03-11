Dünyanın ilk “yaşayan” veri merkezi prototipi tanıtıldı: İnsan hücreleri çalışıyor!

Canlı insan hücrelerinden oluşuyor
CL1 birimleri, kök hücrelerden yetiştirilen küçük nöron kümelerini mikroçipler üzerine yerleştiriyor. Bu nöronlar, aldıkları elektriksel sinyallere yanıt vererek öğrenme ve adaptasyon yeteneği gösteriyor.
Öyle ki, birimler video oyunları gibi uygulamalarda test edildi ve “Pong” ile “Doom” oyunlarını başarıyla oynayabildiler. Cortical Labs CEO’su Hon Weng Chong, bu canlı ağların geleneksel bilgisayarların sunamadığı bir öğrenme ve uyum kapasitesine sahip olduğunu, üstelik minimal enerji ile çalışabildiklerini ifade etti.
CL1 birimleri, insan kan kök hücrelerinden türetilen nöronları kullanarak elektriksel sinyalleri işliyor. Çip, nöronların bu uyarılara verdiği tepkileri kaydediyor ve böylece işlem çıktısı elde ediliyor. Cortical Labs, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir video ile nöronların DOOM oyununu oynayabildiğini göstermişti.
Bu teknoloji, yalnızca daha hızlı ve verimli hesaplama sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ilaç keşfi süreçlerini hızlandırma ve beyin hastalıkları üzerine yeni bilgiler açığa çıkarma potansiyeline de sahip. CL1 platformu geçtiğimiz yıl “sentetik biyolojik zekası” olarak tanıtılmıştı. CL1 birimlerinin fiyatı ise birim başına yaklaşık 35.000 dolar olarak açıklanmıştı.Kaynakça https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/human-brain-cells-set-to-power-two-new-data-centers-thanks-to-body-in-the-box-cl1-cortical-labs-targets-the-ai-energy-crisis-with-biological-computer-that-reportedly-uses-less-energy-than-a-calculator https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-09/human-brain-cells-run-new-data-centers-in-singapore-melbourne Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
ahaha buddadroid
Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.
dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz
tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım