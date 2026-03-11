Dünyanın ilk “yaşayan” veri merkezi prototipi tanıtıldı: İnsan hücreleri çalışıyor!

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Avustralya merkezli Cortical Labs, Melbourne’de dünyanın ilk biyolojik veri merkezi prototipini duyurdu. Şirket, her bir CL1 biyolojik bilgisayar biriminin yaklaşık 30W enerji tükettiğini belirterek bu rakamın standart AI çiplerinin kullandığı 6.000W ile kıyaslandığında çok daha çevreci bir seçenek olduğunu vurguladı.

Canlı insan hücrelerinden oluşuyor

CL1 birimleri, kök hücrelerden yetiştirilen küçük nöron kümelerini mikroçipler üzerine yerleştiriyor. Bu nöronlar, aldıkları elektriksel sinyallere yanıt vererek öğrenme ve adaptasyon yeteneği gösteriyor.

Öyle ki, birimler video oyunları gibi uygulamalarda test edildi ve “Pong” ile “Doom” oyunlarını başarıyla oynayabildiler. Cortical Labs CEO’su Hon Weng Chong, bu canlı ağların geleneksel bilgisayarların sunamadığı bir öğrenme ve uyum kapasitesine sahip olduğunu, üstelik minimal enerji ile çalışabildiklerini ifade etti.

Tam Boyutta Gör Melbourne’deki merkezde 120 CL1 birimi bulunacak. Ancak şirketin planları küresel ölçekte daha geniş kapsamlı. Singapur’da, DayOne ile kurulan iş birliği çerçevesinde 1.000 birime kadar aşamalı bir genişleme hedefleniyor. İlk aşamada, National University of Singapore’un Yong Loo Lin Tıp Fakültesi bünyesinde 20 birimlik bir prototip veri merkezi kurulacak. Bu kurulum bir doğrulama aşaması olarak kullanılacak.

CL1 birimleri, insan kan kök hücrelerinden türetilen nöronları kullanarak elektriksel sinyalleri işliyor. Çip, nöronların bu uyarılara verdiği tepkileri kaydediyor ve böylece işlem çıktısı elde ediliyor. Cortical Labs, geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir video ile nöronların DOOM oyununu oynayabildiğini göstermişti.

Bu teknoloji, yalnızca daha hızlı ve verimli hesaplama sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda ilaç keşfi süreçlerini hızlandırma ve beyin hastalıkları üzerine yeni bilgiler açığa çıkarma potansiyeline de sahip. CL1 platformu geçtiğimiz yıl “sentetik biyolojik zekası” olarak tanıtılmıştı. CL1 birimlerinin fiyatı ise birim başına yaklaşık 35.000 dolar olarak açıklanmıştı.

