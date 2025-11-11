Dünyanın ilk “yeşil yakıt vergisi” uçak biletlerine geliyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Singapur, havacılık sektöründe karbon emisyonlarını azaltma hedefi doğrultusunda dünyanın ilk yeşil yakıt vergisini uygulamaya hazırlanıyor. 2026 yılından itibaren Singapur’dan hareket eden yolcular, uçak biletlerine eklenen bu vergi sayesinde uçuş başına maksimum ekstra yaklaşık 41,60 Singapur Doları (32 ABD Doları) ödeyecek.

Yeşil yakıtın maliyeti bilete eklenecek

Havayoluna ve uçuş sınıfına bağlı olarak ücretler farklılık gösterecek. Ekonomi ve premium ekonomi yolcuları ile kısa menzilli uçuş yapanlar çok daha düşük bir ek ücret ödeyecek. Örneğin, Güneydoğu Asya’ya yapılan uçuşlarda yolcular yalnızca ek 1 Singapur Doları ödeyecekken Amerika kıtasına yapılan uzun menzilli uçuşlarda ek ücret 10,40 Singapur Doları olacak. Business ve birinci sınıf yolcular için vergi ise bu miktarın dört katına çıkacak.

Tam Boyutta Gör Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı (SAF) vergisi, 1 Nisan 2026’dan itibaren satışa sunulan biletler için geçerli olacak ve 1 Ekim’den itibaren Singapur’dan hareket eden uçuşlara uygulanacak. Singapur üzerinden aktarmalı uçuş yapan yolculardan bu vergi alınmayacak. Ayrıca kargo uçuşları da kilogram başına vergiye tabi olacak.

Singapur, bu adımla dünyada yolculardan vergi alan ilk ülke olurken karar özellikle ülkenin küresel havacılık merkezi olarak konumu düşünüldüğünde büyük önem taşıyor. Changi Havalimanı, bu yıl yolcu sayısında rekor kırmaya hazırlanıyor ve 2019’da ulaşılan 68,3 milyon yolcu sayısını geçmesi bekleniyor.

Finansman olarak kullanılacak

Toplanan gelirler, atık yağlar veya tarımsal hammaddelerden üretilen sürdürülebilir havacılık yakıtlarının merkezi olarak satın alınmasına yönlendirilecek. Singapur, bu sayede 2030 yılına kadar SAF kullanım oranını yüzde 3 ile yüzde 5 arasında artırmayı hedefliyor.

Havacılık sektörü, küresel sera gazı emisyonlarının nispeten küçük bir kısmını oluşturuyor. Örneğin geçen yıl sektörün etkisi sadece yüzde 1,2 olarak ölçüldü. Ancak seyahat talebindeki hızlı artış, sürdürülebilir yakıtların yüksek maliyeti ve sınırlı üretim kapasitesi, sektörün karbon salınımını azaltma çabalarının önündeki en önemli engeller olarak öne çıkıyor. Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’ne (IATA) göre, SAF üretimi geçen yıl iki katına çıkmış olsa da, küresel jet yakıtı hacminin sadece yüzde 0,3’ünü oluşturuyor.

