Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dünyanın megavat ölçeğindeki ilk uçan rüzgar türbini test edildi

    Çin'de, megavat ölçeğindeki dev uçan rüzgar türbini 2.000 metre rakıma yükseltilerek test edildi ve şebekeye elektrik sağlamayı başardı. Böylece ticari kullanım yolunda önemli bir adım atıldı.

    Dünyanın megavat ölçeğindeki ilk uçan rüzgar türbini test edildi Tam Boyutta Gör
    Pekin merkezli bir enerji şirketi, Çin’de megavat sınıfındaki uçan rüzgar enerjisi sisteminin ilk uçuşunu ve şebekeye elektrik verme denemesini başarıyla tamamlayarak ticari kullanıma giden yolda önemli bir adım attı.

    Test, Sichuan eyaletine bağlı Yibin kentinde gerçekleştirildi. Devlet destekli Global Times gazetesinin aktardığına göre, S2000 Yüzer Hava Rüzgar Enerjisi Sistemi yaklaşık 2.000 metre yüksekliğe çıktı ve 385 kWh elektrik üreterek şebekeye aktardı.

    Sistemin geliştiricisi olan Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, S2000’i şehir çevresinde kullanılmak üzere tasarlanmış, dünyadaki ilk megavat ölçekli hava kaynaklı rüzgar enerjisi sistemi olarak tanımlıyor. Görünüm olarak uçaklardaki jet motorlarını andıran sistem, büyük bir uçan balon ve buna entegre edilmiş enerji üretim yapısından oluşuyor. Sistem, yaklaşık 60 metre uzunluğa, 40 metre genişliğe ve 40 metre yüksekliğe sahip.

    Global Times’ın haberine göre, platform Yibin’deki testte hedef yüksekliğe yaklaşık 30 dakikada ulaştı. Bu seviyede sabit bir konumda asılı kalarak enerji üretim ekipmanlarını sorunsuz şekilde çalıştırması, gelecekteki ticari kullanım açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

    Sistem nasıl çalışıyor?

    Dünyanın megavat ölçeğindeki ilk uçan rüzgar türbini test edildi Tam Boyutta Gör
    S2000, hafif yapıdaki rüzgar enerji ünitesini atmosferin daha üst katmanlarına taşımak için helyumla doldurulmuş bir aerostat kullanıyor. Bu yüksekliklerde rüzgarlar, yer seviyesine kıyasla hem daha güçlü hem de daha istikrarlı oluyor.

    Sistem havadayken rüzgar enerjisini elektriğe çeviriyor ve üretilen enerji, platformu yere bağlayan kablo üzerinden aşağıya iletiliyor. Aynı kablo, platformun konumunu ve dengesini kontrol etmek için de kullanılıyor. Bu yöntem, klasik rüzgar türbinlerinin erişemediği rüzgar potansiyelinden yararlanmayı mümkün kılıyor.

    Weng, teknolojinin iki temel kullanım alanı hedeflediğini belirtiyor. Bunlardan ilki sınır karakolları gibi şebekeden bağımsız bölgelerde, görece istikrarlı bir enerji kaynağı sağlamak. Diğeri ise kara tabanlı rüzgar santrallerini tamamlayarak, üç boyutlu bir enerji üretim altyapısı oluşturmak.

    Özel kanal tasarımıyla daha yüksek verim

    Dünyanın megavat ölçeğindeki ilk uçan rüzgar türbini test edildi Tam Boyutta Gör
    Araştırmalara göre rüzgar enerjisi, rüzgar hızının küpüyle doğru orantılı. Bu da yüksek irtifada elde edilen küçük hız artışlarının bile, yer seviyesindeki türbinlere kıyasla kat kat fazla enerji anlamına geldiğini gösteriyor. Üstelik bu yöntem düşük karbonlu ve çevre dostu.

    S2000, bu avantajı en iyi şekilde kullanmak için kanallı bir tasarıma sahip. Ana balon ile halka şeklindeki kanat arasında oluşan bu kanal, rüzgarı yönlendirip sıkıştırarak türbinlere ulaşmasını sağlıyor ve enerji verimini artırıyor. Bu yapı üzerinde toplam 12 rüzgar türbini bulunuyor. Yaklaşık 20.000 metreküplük hacmi ve aerodinamik yapısı sayesinde sistemin azami kurulu gücü 3 MW'a kadar çıkabiliyor.

    Gelecek planları

    Şirket, S2000’in küçük ölçekli üretimine şimdiden başlamış durumda ve kıyı şehirleri ile yüksek rakımlı bölgelerden çeşitli yerel yönetimlerle niyet anlaşmaları imzaladı. Daha büyük ölçekli üretim için ise Zhejiang eyaletinin Zhoushan kentinde, yüksek performanslı balon malzemeleri üretecek bir tesis inşa ediliyor. Bu tesisin 2026 yılına kadar yıllık 200 bin metre, 2028’e kadar ise 800 bin metre üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor. 

    Uzmanlara göre proje, temiz enerji alanında önemli bir atılım niteliği taşıyor. Ancak teknolojinin henüz erken aşamada olduğu, uzun vadeli dayanıklılık, güvenlik ve maliyet etkinliği gibi konuların zaman içinde netleşmesi gerektiği vurgulanıyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/energy/worlds-first-megawatt-airship-rises-6560-ft https://x.com/PDChina/status/2010902119998767288
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    LEGO tarihinin en önemli adımı: Smart Brick

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motoru yapılmış araç alınır mı kilo aldıran balık yağı markaları petrol ofisi mazotu nasıl megane e tech yorumlar kamyon geçince ev sallanıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max Pro S
    Reeder S19 Max Pro S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum