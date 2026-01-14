Dünyanın megavat ölçeğindeki ilk uçan rüzgar türbini test edildi

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Pekin merkezli bir enerji şirketi, Çin’de megavat sınıfındaki uçan rüzgar enerjisi sisteminin ilk uçuşunu ve şebekeye elektrik verme denemesini başarıyla tamamlayarak ticari kullanıma giden yolda önemli bir adım attı.

Test, Sichuan eyaletine bağlı Yibin kentinde gerçekleştirildi. Devlet destekli Global Times gazetesinin aktardığına göre, S2000 Yüzer Hava Rüzgar Enerjisi Sistemi yaklaşık 2.000 metre yüksekliğe çıktı ve 385 kWh elektrik üreterek şebekeye aktardı.

Sistemin geliştiricisi olan Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology, S2000’i şehir çevresinde kullanılmak üzere tasarlanmış, dünyadaki ilk megavat ölçekli hava kaynaklı rüzgar enerjisi sistemi olarak tanımlıyor. Görünüm olarak uçaklardaki jet motorlarını andıran sistem, büyük bir uçan balon ve buna entegre edilmiş enerji üretim yapısından oluşuyor. Sistem, yaklaşık 60 metre uzunluğa, 40 metre genişliğe ve 40 metre yüksekliğe sahip.

Global Times’ın haberine göre, platform Yibin’deki testte hedef yüksekliğe yaklaşık 30 dakikada ulaştı. Bu seviyede sabit bir konumda asılı kalarak enerji üretim ekipmanlarını sorunsuz şekilde çalıştırması, gelecekteki ticari kullanım açısından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Sistem nasıl çalışıyor?

Tam Boyutta Gör S2000, hafif yapıdaki rüzgar enerji ünitesini atmosferin daha üst katmanlarına taşımak için helyumla doldurulmuş bir aerostat kullanıyor. Bu yüksekliklerde rüzgarlar, yer seviyesine kıyasla hem daha güçlü hem de daha istikrarlı oluyor.

Sistem havadayken rüzgar enerjisini elektriğe çeviriyor ve üretilen enerji, platformu yere bağlayan kablo üzerinden aşağıya iletiliyor. Aynı kablo, platformun konumunu ve dengesini kontrol etmek için de kullanılıyor. Bu yöntem, klasik rüzgar türbinlerinin erişemediği rüzgar potansiyelinden yararlanmayı mümkün kılıyor.

Weng, teknolojinin iki temel kullanım alanı hedeflediğini belirtiyor. Bunlardan ilki sınır karakolları gibi şebekeden bağımsız bölgelerde, görece istikrarlı bir enerji kaynağı sağlamak. Diğeri ise kara tabanlı rüzgar santrallerini tamamlayarak, üç boyutlu bir enerji üretim altyapısı oluşturmak.

Özel kanal tasarımıyla daha yüksek verim

Tam Boyutta Gör Araştırmalara göre rüzgar enerjisi, rüzgar hızının küpüyle doğru orantılı. Bu da yüksek irtifada elde edilen küçük hız artışlarının bile, yer seviyesindeki türbinlere kıyasla kat kat fazla enerji anlamına geldiğini gösteriyor. Üstelik bu yöntem düşük karbonlu ve çevre dostu.

S2000, bu avantajı en iyi şekilde kullanmak için kanallı bir tasarıma sahip. Ana balon ile halka şeklindeki kanat arasında oluşan bu kanal, rüzgarı yönlendirip sıkıştırarak türbinlere ulaşmasını sağlıyor ve enerji verimini artırıyor. Bu yapı üzerinde toplam 12 rüzgar türbini bulunuyor. Yaklaşık 20.000 metreküplük hacmi ve aerodinamik yapısı sayesinde sistemin azami kurulu gücü 3 MW'a kadar çıkabiliyor.

Gelecek planları

Şirket, S2000’in küçük ölçekli üretimine şimdiden başlamış durumda ve kıyı şehirleri ile yüksek rakımlı bölgelerden çeşitli yerel yönetimlerle niyet anlaşmaları imzaladı. Daha büyük ölçekli üretim için ise Zhejiang eyaletinin Zhoushan kentinde, yüksek performanslı balon malzemeleri üretecek bir tesis inşa ediliyor. Bu tesisin 2026 yılına kadar yıllık 200 bin metre, 2028’e kadar ise 800 bin metre üretim kapasitesine ulaşması hedefleniyor.

Uzmanlara göre proje, temiz enerji alanında önemli bir atılım niteliği taşıyor. Ancak teknolojinin henüz erken aşamada olduğu, uzun vadeli dayanıklılık, güvenlik ve maliyet etkinliği gibi konuların zaman içinde netleşmesi gerektiği vurgulanıyor.

