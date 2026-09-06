Dünyanın tamamen şeffaf ilk oyun konsolu tanıtıldı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Şeffaf tasarımlı elektronik cihazlar bugüne kadar genellikle yalnızca dış kasalarıyla dikkat çekti. Ancak Arduview, bu anlayışı bir adım ileri taşıyarak kasadan devre kartına ve OLED ekrana kadar mümkün olduğunca fazla bileşeni görünür hale getiriyor. Üreticisinin “dünyanın ilk tamamen şeffaf oyun konsolu” olarak tanımladığı cihaz, Kickstarter kampanyasına hazırlanıyor.

Neredeyse tamamen şeffaf tasarım

Arduview’in tasarımındaki en dikkat çekici nokta, şeffaflığın yalnızca dış gövdeyle sınırlı olmaması. Game Boy Color’ın Atomic Purple modeli veya Commodore Starlight C64U gibi geçmişteki şeffaf cihazların aksine Arduview’de devre kartı ve OLED ekran da kullanıcının iç bileşenleri görebilmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış.

Tam Boyutta Gör Cihazın kurucusu Louis Huang, Arduview’i geliştirme fikrinin daha önceki şeffaf elektronik ürünlerin aslında kendisine yeterince şeffaf görünmemesinden doğduğunu söylüyor. Bu nedenle tasarımda elektronik bileşenlerin mümkün olduğunca açık şekilde sergilenmesine odaklanılmış.

Arduboy platformunu temel alıyor

Arduview’in teknik altyapısında açık kaynaklı Arduboy platformu ve ATmega32u4 mikrodenetleyicisi bulunuyor. El konsolu, kutudan çıktığı haliyle yaklaşık 400 adet 8-bit oyunla geliyor.

Cihaz oldukça sade yapısıyla dikkat çekiyor. Arduview’de Wi-Fi bağlantısı veya uygulama mağazası bulunmuyor. Oyun ve veri aktarımı ile şarj işlemleri USB-C üzerinden gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 50 gram ağırlığındaki konsol, özellikle nostaljik ve basit taşınabilir oyun deneyimine odaklanıyor.

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Erken destekçiler için 49 dolardan sunuluyor

Arduview ile ilgilenen kullanıcılar, üreticinin internet sitesi üzerinden erken erişim için e-posta adreslerini kaydettirebiliyor. Erken destekçiler için cihazın 49 dolarlık bir kurucu fiyatıyla sunulması planlanıyor. Bu fiyatı güvence altına almak isteyenlerden ise 5 dolarlık iade edilebilir depozito talep ediliyor. Üretici, depozitoların cihaz gönderilene kadar iade edilebilir olacağını belirtiyor. Konsolun belirtilen normal perakende fiyatı ise 100 dolar seviyesinde.

Arduview’in Kickstarter kampanyasının başlangıç tarihi henüz açıklanmış değil. Genel satışların ise kampanyanın başarılı olması halinde 2027 yılında başlaması planlanıyor.

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