Düşük güç tüketimli Core 2 Quad 9550s Ocak ayında geliyor

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Nehalem tabanlı Core i7 serisi yeni nesil işlemcilerini kullanıma sunan Intel, LGA775 formundaki Core 2 Duo / Quad ailelerine yönelik çalışmalarına da devam ediyor. Firma AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Deneb kod adlı Phenom II X4 lansmanı yapmayı planladığı Ocak ayında düşük güç tüketimine sahip dört çekirdekli yeni işlemcilerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Intel'in Ocak ayında endüstrinin beğenisine sunmaya hazırlandığı modellerinin en iddialısı Core 2 Quad 9550s olacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci 2.83GHz'de görev yapıyor ve 1333MHz FSB desteğiyle geliyor. 12MB dahili bellek ile donatılan işlemcinin üzerinde durulan en önemli özelliği ise 65 watt olarak belirkenen TDP yani ısıl güç tasarımı seviyesi.

LGA1366 formundaki Core i7 modelleri için uzun soluklu düşünen Intel, rakibi AMD'nin geriye dönük uyumluluk vurgusuyla duyurmayı planladığı Phenom II işlemcilerine karşı LGA775 formundaki ürün gamını yüksek saat hızı ve düşük güç tüketimi iddiasıyla hazırladığı yeni modellerle güncellemeyi ve mevcut platformu için kullanıcılarına farklı fiyat seviyelerinde yeni alternatifler sunmayı hedefliyor.