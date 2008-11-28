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Düşük güç tüketimli Core 2 Quad 9550s Ocak ayında geliyor

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Düşük güç tüketimli Core 2 Quad 9550s Ocak ayında geliyor
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Nehalem tabanlı Core i7 serisi yeni nesil işlemcilerini kullanıma sunan Intel, LGA775 formundaki Core 2 Duo / Quad ailelerine yönelik çalışmalarına da devam ediyor. Firma AMD'nin 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Deneb kod adlı Phenom II X4 lansmanı yapmayı planladığı Ocak ayında düşük güç tüketimine sahip dört çekirdekli yeni işlemcilerini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Intel'in Ocak ayında endüstrinin beğenisine sunmaya hazırlandığı modellerinin en iddialısı Core 2 Quad 9550s olacak. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci 2.83GHz'de görev yapıyor ve 1333MHz FSB desteğiyle geliyor. 12MB dahili bellek ile donatılan işlemcinin üzerinde durulan en önemli özelliği ise 65 watt olarak belirkenen TDP yani ısıl güç tasarımı seviyesi.

LGA1366 formundaki Core i7 modelleri için uzun soluklu düşünen Intel, rakibi AMD'nin geriye dönük uyumluluk vurgusuyla duyurmayı planladığı Phenom II işlemcilerine karşı LGA775 formundaki ürün gamını yüksek saat hızı ve düşük güç tüketimi iddiasıyla hazırladığı yeni modellerle güncellemeyi ve mevcut platformu için kullanıcılarına farklı fiyat seviyelerinde yeni alternatifler sunmayı hedefliyor.


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yc#1 10 yıl
@ SeKSandDoRT
Söz ettiğiniz X4 9350e ile bu işlemci arasındaki saat hızı ve ön bellek farkını da unutmayın.
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Promity 10 yıl
65w olunca OC potansiyeli artacakmı bunun düşecekmi birde fiyatlara nasıl etkisi olur tahmini olan varmı İntel ciler:)
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SeKSandDoRT 10 yıl
birde bunu 65 nm teknolojisiyle yapabilenler var hepsiburada.com/...
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max975 10 yıl
bu düşük güçlerde bayyaa bir popiler oldu bakalım biz hangisini alacağız
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WinteR 10 yıl
Core 2 Quad Q8200s (2.33GHz, 4MB L2 cache) - $245
Core 2 Quad Q9400s (2.66GHz, 6MB L2 cache) - $320
Core 2 Quad Q9550s (2.83GHz, 12MB L2 cache) - $369
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ali277 10 yıl
65w süper bence
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
1333 Fsb/2.83Ghz/45Nm. ve 65W süper
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Nevi şahsına münhasır 10 yıl
Çok güzel işlemci de fiyatı halen çok yüksek. Biraz da fiyat indirse..
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