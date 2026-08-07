Rusya'da yasaklı benzin geri döndü: Düşük standartlı benzin ne demek?

Rusya Enerji Bakanlığı, düzenlemenin geçici bir önlem olduğunu belirterek temel amacın iç pazardaki yakıt arzını güvence altına almak ve olası akaryakıt sıkıntılarının önüne geçmek olduğunu açıkladı. Rusya'da Euro-2 normundaki yakıtların satışı 2013 yılında tamamen yasaklanmıştı.
Düşük standartlı benzin nedir?
Düşük standart benzin içeriğindeki kükürt (sülfür), benzen, hidrokarbonlar ve katkı maddesi sınırlarının güncel çevre ve motor kriterlerine (Euro-5 ve Euro-6) kıyasla oldukça gevşek tutulduğu yakıtlardır.
Yeni düzenleme ile yeniden satışına izin verilen Euro-2, Euro-3 ve Euro-4 düşük standartlı benzinler halen yaygın olarak kullanılan Euro-5 standardına kıyasla daha yüksek kükürt ve diğer kirletici madde oranlarına sahip. Örneğin Euro-2 standardında kükürt sınırı kilogram başına 500 mg olarak belirlenirken Euro-5 standardında bu limit yalnızca 10 mg/kg seviyesinde bulunuyor.
Bunun yanında, yeni kurallar kapsamında yakıtların yüzde 3'e kadar metanol içerebilmesine de izin veriliyor. Kararla birlikte, daha önce 2026 sonuna kadar yüksek kükürt içerikli K5 sınıfı benzinin satışına izin veren düzenleme de yürürlükten kaldırıldı.
İHA’lar rafinerileri vurmuştu
Temmuz ayı başı itibarıyla ülkedeki benzin üretimi mevsimsel ortalama iç talebin yaklaşık yüzde 65'ine kadar gerilerken dizel üretimi ise talebi zar zor karşılayabiliyor. Bu gelişmeler yakıt dağıtımında baskı oluştururken, Rus yönetimi bazı bölgelerde akaryakıt satışlarına yönelik kısıtlamalar getirdi. Daha önce de benzin ile dizel ihracatı yasaklanmıştı.
Artan açığı kapatabilmek için Rusya, yurt dışından yakıt tedarikini de hızlandırdı. Belarus'tan yapılan benzin ve dizel sevkiyatları Temmuz 2026'da rekor seviyeye ulaştı.
2026'nın ilk yedi ayında Belarus'tan Rusya'ya yapılan benzin ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre 25 kat artarak yaklaşık 665 bin tona yükseldi. Aynı dönemde dizel ithalatı ise yaklaşık yedi kat artışla 418 bin tona çıktı. Yakıt açığını azaltmak amacıyla Hindistan, Kazakistan ve Fas'tan da ilave akaryakıt ithalatına başvuruldu.
Uzmanlar modern araçlar için uyarıyor
Rus yetkililer, düşük çevre standartlı yakıt üretimine izin verilmesinin rafinerilere teknik açıdan önemli bir esneklik sağlayacağını belirtiyor. Bu sayede tesisler, daha ileri rafinasyon gerektirmeden naftayı işleyebilecek ve yüksek standartlı benzin üretemeyen üretim kapasitesi de kullanılabilecek.
Bununla birlikte uzmanlar, Euro-2 standardındaki yakıtların birçok modern otomobil için uygun olmayabileceği uyarısında bulunuyor. Daha yüksek kükürt ve kirletici madde içeriği nedeniyle bu tür yakıtların yeni nesil motorlar ve emisyon kontrol sistemleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceği değerlendiriliyor.
Modern araçlarda bulunan katalitik konvertörler ve Lambda (O2) sensörleri 10 ppm üzeri kükürte dayanıklı değildir. Düşük standart benzin kullanımı bu parçaların tıkanmasına ve işlevini kaybetmesine yol açabilir. Ayrıca yüksek kükürt yanma odasında su buharı ile birleştiğinde sülfürik asit türevleri oluşturabiliyor. Bu da silindirlerde ve segmanların ömrünü kısaltabiliyor.Kaynakça https://tass.com/economy/2169449 https://united24media.com/world/banned-gasoline-returns-to-russian-gas-stations-to-prevent-total-fuel-crisis-21406 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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