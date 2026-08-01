Bilim kurgu gerçek oldu: Türk girişimciden duvarların arkasını gören kamera

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Türk girişimci Bilgehan Avser tarafından kurulan ve Y Combinator desteği alan Applied Electrodynamics, radyo dalgalarını kullanarak duvarların ve farklı yüzeylerin arkasını görüntüleyebilen yeni nesil kamera teknolojisini tanıttı. WaveSight adı verilen sistem, inşaat sektöründen endüstriyel denetime, güvenlik uygulamalarından savunma alanına kadar birçok farklı kullanım senaryosunu hedefliyor.

Şirketin iddiasına göre cihaz, mekanik tesisat, elektrik kabloları ve taşıyıcı yapı elemanlarını odanın diğer ucundan milimetre seviyesinde doğrulukla haritalayabiliyor. Şirket, geliştirdiği teknolojiyi "fiziksel dünyayı tüm elektromanyetik spektrum boyunca makine tarafından okunabilir hale getirmek" olarak tanımlıyor.

Applied Electrodynamics'a göre mevcut yapıların büyük bölümü dışarıdan bakıldığında opak olduğu için duvarların arkasındaki borular, kablolar ve yapısal bileşenler ancak tadilat veya yıkım sırasında ortaya çıkıyor. Bu durum ise dünya genelinde her yıl milyarlarca dolarlık ek maliyet ve iş tekrarına neden oluyor.

Işık yerine radyo dalgalarıyla görüntü oluşturuyor

WaveSight'ın çalışma prensibi klasik kameralardan farklı. İnsan gözü ve geleneksel kameralar yalnızca elektromanyetik spektrumun görünür ışık bölümünü algılayabiliyor. Bu frekanslarda ışık nesnelerin yüzeyinden yansıdığı için yalnızca dış görünüş görüntülenebiliyor.

Applied Electrodynamics ise çok daha düşük frekanstaki radyo dalgalarını kullanıyor. Bu dalgalar, alçıpan, tuğla veya mermer gibi yapı malzemelerinin içine nüfuz ederek içerideki yapılardan geri yansıyor. Kamera bu yansımaları topluyor ve şirketin geliştirdiği görüntüleme algoritmaları sayesinde bunları yüksek çözünürlüklü görüntülere dönüştürüyor.

Şirket, son yıllarda radyo frekansı entegre devreleri (RFIC) ile enerji verimli GPU'lardaki gelişmeler sayesinde tüm görüntüleme işlemlerinin gerçek zamanlı olarak doğrudan cihaz üzerinde gerçekleştirilebildiğini belirtiyor.

1 milimetre hassasiyet iddiası

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Applied Electrodynamics'ın açıklamasına göre WaveSight, alçıpan, seramik, mermer, kuvars, tuğla ve yalıtım malzemelerinin arkasını görüntüleyebiliyor. Sistemin oluşturduğu üç boyutlu nokta bulutunun 1 milimetre doğruluk sunduğu ifade ediliyor.

Şirket ayrıca geliştirme aşamasındaki el tipi modelde, radyo görüntüleme sistemi ile RGB kamera ve termal kameranın tek cihazda birleştirileceğini açıkladı. Böylece kullanıcılar hem normal görüntüyü hem de duvarın arkasındaki yapıları aynı platform üzerinden inceleyebilecek.

İlk hedef inşaat sektörü

Girişim ilk etapta inşaat sektörüne odaklanıyor. WaveSight'ın sunduğu görüntüler sayesinde ekiplerin delme, kesme veya yıkım işlemine başlamadan önce mevcut tesisat ve yapı elemanlarını görebilmesi amaçlanıyor. Şirket, bunun hem maliyetleri hem de gereksiz yıkım ve yeniden yapım işlemlerini azaltabileceğini savunuyor.

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Öte yandan duvar çini radyo dalgalarıyla tarayan sistemler tamamen yeni değil. Piyasada duvara temas ederek çalışan ve kablo, boru veya ahşap taşıyıcıları tespit edebilen çeşitli radar tabanlı tarayıcılar bulunuyor.

Applied Electrodynamics ise rakiplerinden farklı olarak cihazın duvara temas etmeden, odanın diğer tarafından çalışabildiğini iddia ediyor. Sistemin daha geniş bir görüş alanı sunduğu ve yalnızca uyarı vermek yerine ölçekli bir görüntü oluşturduğu ifade ediliyor.

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Ancak şirket henüz bu performansın farklı yapı malzemeleri, nem, metal ağlar ve karmaşık bina koşullarındaki başarısını ortaya koyan kapsamlı bağımsız test sonuçları paylaşmış değil. Şimdilik yayımlanan materyaller, şirketin kendi gösterim görüntüleriyle sınırlı.

Arkasında güçlü bir ekip var

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Applied Electrodynamics'ın kurucu ortağı ve CEO'su Bilgehan Avser, donanım geliştirme alanında 10 yılı aşkın deneyime sahip. Elektrik mühendisliği doktorasına sahip olan Avser, kariyerinde dört farklı iPhone neslinin anten teknolojilerine liderlik etti. Ayrıca ilk UWB ve 5G mmWave destekli iPhone modellerinin geliştirilmesinde görev aldı ve zirkonya dielektrik rezonatör anteninin mucitleri arasında yer aldı.

Apple'ın ardından Humane şirketinde Teknoloji Direktörü olarak görev yapan Avser, daha sonra HP'nin Humane'ın önemli yapay zeka varlıklarını ve mühendislik ekibini 116 milyon dolar karşılığında satın aldığı süreçten sonra yeni girişimini kurdu.

Şirketin kurucu ekibindeki diğer isimler de oldukça güçlü. Brian Huppi, Apple'da ilk iPhone prototiplerinin geliştirilmesinde görev aldı ve ilk Nest Learning Thermostat ürününün ortak mucitlerinden biri oldu. Paul Leutheuser, Apple'da haptik Touch ID ve IPX8 su dayanıklılığı gibi teknolojiler üzerinde çalıştıktan sonra Humane'de ürün tasarımına liderlik etti. George McLean ise MIT kökenli bir fizikçi olarak X-ışını görüntüleme sistemleri, retina implantları, optik sensörler ve lazer projeksiyon teknolojileri geliştirdi. Ekipte ayrıca daha önce Google'da Pixel Buds donanımı üzerinde çalışan ve Humane'de lazer ekran projelerinde görev alan Matt Egan da yer alıyor.

Şirket, çekirdek mühendis kadrosunun sekiz yılı aşkın süredir birlikte çalıştığını ve ekibin toplamda 250'nin üzerinde patente sahip olduğunu belirtiyor. Bununla birlikte WaveSight henüz ticari satış aşamasına geçmiş değil. Şirket şu anda ön sipariş erişimi, lansman fiyatı ve ürün güncellemeleri için kayıt topluyor.

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