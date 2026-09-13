Draco akıllı teleskop ile gözlemler artık daha kolay

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Tam Boyutta Gör Astronomi bin yıllar boyunca hem amatör hem de profesyonel tarzda insanların ilgi gösterdiği bir alan olmuştur. Ne var ki teknolojinin gelişmesi ile birlikte amatör kullanıcılar da artık profesyoneller gibi gözlem yapabiliyor.

Dwarflab Draco teleskop özellikleri ve fiyatı

Dwarflab tarafından geliştirilen Draco adındaki akıllı teleskop katlanmış f/3.8 tasarımına ve 340mm odak uzunluğuna sahip. Ana telefoto sensör 1/1.3 inçlik ve 50MP çözünürlüğünde. Daha detaylı nesneler için 50MP tam çözünürlükte çekim yapabiliyor.

Akıllı teleskop Hestia ile tanışın 3 yıl önce eklendi

Karanlık derin hedefleri çekerken piksel bindirme teknolojisi ile de 12MP görseller üretebiliyor. Böylece daha aydınlık ve gürültüsü azalmış sonuçlar elde edilebiliyor. Yardımcı sensör 23.3mm dengi odak uzunluğuna sahip ve daha geniş manzaralar ile Samanyolu çekimleri yapabiliyor. 10000mAh batarya 5 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Özel soğutma sistemi ile uzun kullanımlarda sıkıntı yaşanmıyor.

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90mm diyafram aralığı olan teleskop 5.5Kg ağırlığa sahip ve yaptığınız derin uzay çekimlerine göre otomatik olarak kendi ayarlarını yapabiliyor ancak uzun pozlama için de ayarlarını koruyor. 300 saniyeye kadar tek kare pozlama yapabilen teleskop, en büyük problem olan alan değişimi esnasında yıldızların bulanık görünmesini de engelliyor. Bunu sağlamak için de CMOS sensörü hareket ettirirken rehber sensörleri ile gerçek zamanlı olarak hata düzeltmesi yapıyor. Mobil uygulama pek çok profesyonel çekimde kullanıcıya yardımcı oluyor.

Dwarflab Draco teleskobu iki versiyon ile geliyor. Standart versiyonda dahili H+O çift dar bant filtre ve dahili ND filtresi bulunuyor. Fiyatı 1399$. SHO versiyonda ise dahili ND filtresi ve S+O filtresi mevcut ve fiyatı 1599$.

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Dwarflab Draco teleskop tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

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