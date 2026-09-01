Diş fırçasında yeni dönem: Dyson CameraJet diş aralarını kamera ve yapay zeka ile temizliyor

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Tam Boyutta Gör Faaliyet gösterdiği sektörlerde yenilikçi ürünleriyle ön plana çıkan Dyson şimdi de ağız bakımını yeniden tasarlıyor. Dyson, bugünkü etkinliğinde diş fırçalama ve diş arası temizliğini tek cihazda birleştiren, boşlukları tarayarak su jetiyle plağı temizleyen ilk kameralı diş fırçası Dyson CameraJet’i tanıttı.

Dyson CameraJet fiyatı ne kadar?

Şirketin yenilikçi ağız bakım cihazı Dyson CameraJet ülkemizde özel bir set halinde 24.999 TL fiyatıyla satışa çıktı. Dyson Dental System adı verilen setin içeriğinde Dyson CameraJet diş fırçası, şarj istasyonu, seyahat kutusu, Dyson Diş Macunu ve Dyson Ağız Bakım Suyu yer alıyor. Ceramic Ultra Blue ve Ceramic Pink olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor.

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Diş boşluklarını otomatik tespit edip jet suyla plakları temizliyor

Dyson CameraJet üzerindeki kamera ve yapay zekalı sensörler, fırçalama esnasında diş boşluklarını tespit ederek diş aralarını su jetiyle temizliyor. Fırçalama esnasında diş arası temizliğini de gerçekleştirerek ağız bakımını çok daha pratik hale getiriyor.

Altı yıllık Ar-Ge çalışmasının ürünü olan cihaz, gövdesinde 100 bin piksellik makro lens bir kamera barındırıyor. Saniyede 28 kare tarama yapan bu lens, 470 bin diş görseliyle eğitilmiş Gap Optical Targeting algoritmasıyla doğrudan iletişim kuruyor. Yapay zeka, fırçalama esnasında diş aralarındaki boşlukları anında tespit ederek 100 milisaniye içinde tam o noktaya su jeti gönderiyor.

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Diş eti ve mineyi koruyor

CameraJet, diş aralarını temizlemek için su jetinin akış şeklinde de farklılığa gidiyor. Dyson, elektrikli ağız duşlarında yaygın olarak tercih edilen iğne tipi jetler yerine daha geniş bir alanı hedefleyen konik jet su akışı kullanıyor. Şirket, bu yapının daha düşük basınçla çalışarak diş eti ve mine üzerindeki yükü azaltırken plağı daha geniş bir alandan temizlemek üzere tasarlandığını belirtiyor.

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Cihazda ayrıca 12,5 ml'lik ağız bakım suyu haznesi bulunuyor. Bu haznenin yer çekimine meydan okuduğu belirtiliyor. Diyafram pompası ve basınç haznesi kullanan sistem, cihaz farklı açılarda tutulduğunda da su akışının devam etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmış. Dişlerin arka yüzeylerini temizleme amacıyla yatay tutuşlarda herhangi bir kesinti yaşanmıyor.

Fırçada kullanılan teknolojiler neler?

Fırça tarafında ise iki farklı kıl yapısına sahip başlık kullanılıyor. Daha sert iç kıllar yüzey lekelerini temizlemeye, yumuşak dış kıllar ise diş eti çizgisi boyunca temizlik yapmaya odaklanıyor.

Fırça başlığında, başlığın ne zaman takıldığını ve kaç temizlik gerçekleştirdiğini belirleyen, değiştirme zamanı geldiğinde kullanıcıyı uyaran kendi RFID etiketi bulunuyor. Yeni bir fırça başlığı takıldığında döngü yeniden başlıyor. Ürün yelpazesinde ayrıca hassas diş ve diş etlerine sahip kullanıcılar için daha da nazik olacak şekilde tasarlanmış hassas bir fırça başlığı seçeneği bulunuyor.

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Dyson mühendisleri, diş fırçası hareketlerinde de farklılığa gidiyor. Sektördeki mevcut sonik diş fırçası başlıklarının hareketinde bazı kılların özellikle ulaşılması zor alanlarda dişe sıkışıp hareketini kaybedebileceği tespit edildi. Dyson’ın yeni salınım teknolojisi fırçalama sırasında salınım açısını değiştirerek kılların sürekli hareket halinde kalmasını sağlıyor ve durmayı önlemeye yardımcı oluyor. Bağımsız testler sonucunda Dyson’ın, pazardaki önde gelen premium elektrikli diş fırçalarına kıyasla yüzde 69’a kadar daha fazla plak giderdiği tespit edildi.

Cihazda 2,4 GHz Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı da bulunuyor. MyDyson uygulaması üzerinden canlı kamera görüntüsü, yönlendirmeli temizlik, kapsama haritası ve kişiselleştirilmiş geri bildirim özellikleri kullanılabiliyor. Dyson, kamera görüntülerinin cihazda veya bulutta kaydedilmediğini belirtiyor. Kamera yalnızca canlı görüntüleme veya otomatik su jeti temizliği sırasında aktif hale geliyor. Kamera görüntüsünü izleyerek diş arasındaki temizliğin durumunu ve diş çürüklerinin takibini yapabilirsiniz.

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Dyson’dan köpürmeyen diş macunu ve az köpüren ağız bakım suyu teknolojisi

Dyson CameraJet’teki diş aralarını algılayan kameranın etkili şekilde çalışabilmesi için özel bir diş macunu ve ağız bakım suyu geliştirdi. SLS içermeyen özel formüllü diş macunu, köpüksüz bir şekilde hijyenik diş temizliği yapıyor. Az köpüren ağız bakım suyu da CameraJet’in kamerasını koruyor. Antibakteriyel formülü, kötü kokuya neden olan bakterilerin azaltılmasına ve nefesin ferahlatılmasına yardımcı olmak üzere tasarlanırken, gliserin suyu da ağız kuruluğunu önlemeye yardımcı oluyor ve pürüzsüz, nemli bir ağız hissi bırakıyor.

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Hem diş macunu hem de ağız bakım suyu, diş minesini güçlendirmeye ve dişleri sağlamlaştırmaya yardımcı olan sodyum florürün yanı sıra plak ve diş taşının bakteriyel kaynağını hedefleyen fosfatlar ve ksilitol içeriyor. Ağız bakım suyu ve diş macunu Nane, Yeşil nane ve Zencefil olmak üzere üç çeşit olarak sunulacak. Her biri, ağızda bir araya geldiğinde baskın olmayan, dengeli ve ferahlatıcı bir temizlik hissi yaratacak şekilde uyum içinde eşleşmek üzere geliştirildi. Yeşil nane içerikli diş macununu ise hassas dişler için formüle edildi. Köpürmeyen diş macunu ve az köpüren ağız bakım suyu 499 TL’ye satılıyor.

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