Dyson HushJet Türkiye’de satışa çıktı: Dyson'ın en güçlü kompakt hava temizleyicisi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Dyson, iç mekan hava kalitesini merkeze alan yeni ürünü Dyson HushJet Kompakt Hava Temizleyici’yi Türkiye pazarında satışa çıkardı. Markanın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü kompakt hava temizleyici olarak konumlanan HushJet, yüksek hızlı hava akışı, ultra sessiz çalışma karakteri ve beş yıla kadar kullanım ömrü sunan 360 derece elektrostatik filtre sistemi ile dikkat çekiyor.

Jet motoru gibi görünüyor

Dyson HushJet, markanın ikonik Air Multiplier teknolojisinin ötesine geçen HushJet hava yansıtma başlığı ile performansta olduğu kadar tasarımda da dikkatleri üstüne çekiyor. Heykelsi formdaki bu başlık, yüksek hızlı hava jetini çevredeki havayla birleştirerek daha güçlü ve odaklı bir hava akışı oluşturuyor. Saç kurutma makinelerindeki yoğunlaştırıcı başlıklara benzer bir prensiple çalışan yapı, hava akış hızını artırarak daha kısa sürede ve daha homojen bir temizlik sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Dyson HushJet, 0,3 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 99,97’sini yakalayabilen elektrostatik HEPA filtreleme sistemi ile donatılmış durumda. Yeni nesil şarjlı filtre malzemesi, önceki HEPA filtrelere kıyasla daha enerji verimli çalışırken daha az malzeme kullanıyor ve beş kat daha uzun, yani beş yıla kadar filtre ömrü sunuyor.

İç mekan hava kirleticileri özellikle yatak odaları gibi kapalı ve iyi izole edilmiş alanlarda hızla birikebiliyor. Dyson HushJet, bu ihtiyaca yönelik olarak ultra sessiz çalışma odağında tasarlandı. Özel başlık yapısı, türbülansı azaltırken yüksek hızlı kompresörün oluşturduğu ses dalgalarını zayıflatıyor. Gece modunda sadece 24 dB oldukça düşük bir ses seviyesinde çalışabiliyor.

Dyson HushJet fiyatı ne kadar?

230 mm genişliğinde ve 469 mm yüksekliğinde kompakt tasarıma sahip olan Dyson HushJet, MyDyson uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar uygulama aracılığıyla hava kalitesini izleyebiliyor, filtre ömrünü takip edebiliyor, çalışma programları oluşturabiliyor ve bildirimler alabiliyor. Ayrıca Amazon Alexa, Google Asistan ve Siri gibi uyumlu sesli asistanlar sayesinde cihaz, eller serbest şekilde kontrol edilebiliyor.

Dyson HushJet Kompakt Hava Temizleyici, Türkiye’de 19.999 TL’lik fiyatla satışa sunulmuş durumda.

