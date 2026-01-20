Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dyson HushJet Türkiye’de satışa çıktı: Dyson'ın en güçlü kompakt hava temizleyicisi

    Dyson HushJet, yüksek performansı, ultra sessiz çalışma yapısı, 0,3 mikrona kadar partikülleri filtreleyen gelişmiş sistemi ve kompakt tasarımıyla Türkiye’de satışa çıktı.

    Dyson HushJet Kompakt Hava Temizleyici Türkiye’de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Dyson, iç mekan hava kalitesini merkeze alan yeni ürünü Dyson HushJet Kompakt Hava Temizleyici’yi Türkiye pazarında satışa çıkardı. Markanın bugüne kadar geliştirdiği en güçlü kompakt hava temizleyici olarak konumlanan HushJet, yüksek hızlı hava akışı, ultra sessiz çalışma karakteri ve beş yıla kadar kullanım ömrü sunan 360 derece elektrostatik filtre sistemi ile dikkat çekiyor.

    Jet motoru gibi görünüyor

    Dyson HushJet, markanın ikonik Air Multiplier teknolojisinin ötesine geçen HushJet hava yansıtma başlığı ile performansta olduğu kadar tasarımda da dikkatleri üstüne çekiyor. Heykelsi formdaki bu başlık, yüksek hızlı hava jetini çevredeki havayla birleştirerek daha güçlü ve odaklı bir hava akışı oluşturuyor. Saç kurutma makinelerindeki yoğunlaştırıcı başlıklara benzer bir prensiple çalışan yapı, hava akış hızını artırarak daha kısa sürede ve daha homojen bir temizlik sağlıyor.

    Dyson HushJet Kompakt Hava Temizleyici Türkiye’de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Dyson HushJet, 0,3 mikron kadar küçük partiküllerin yüzde 99,97’sini yakalayabilen elektrostatik HEPA filtreleme sistemi ile donatılmış durumda. Yeni nesil şarjlı filtre malzemesi, önceki HEPA filtrelere kıyasla daha enerji verimli çalışırken daha az malzeme kullanıyor ve beş kat daha uzun, yani beş yıla kadar filtre ömrü sunuyor.

    İç mekan hava kirleticileri özellikle yatak odaları gibi kapalı ve iyi izole edilmiş alanlarda hızla birikebiliyor. Dyson HushJet, bu ihtiyaca yönelik olarak ultra sessiz çalışma odağında tasarlandı. Özel başlık yapısı, türbülansı azaltırken yüksek hızlı kompresörün oluşturduğu ses dalgalarını zayıflatıyor. Gece modunda sadece 24 dB oldukça düşük bir ses seviyesinde çalışabiliyor.

    Dyson HushJet fiyatı ne kadar?

    230 mm genişliğinde ve 469 mm yüksekliğinde kompakt tasarıma sahip olan Dyson HushJet, MyDyson uygulaması üzerinden kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar uygulama aracılığıyla hava kalitesini izleyebiliyor, filtre ömrünü takip edebiliyor, çalışma programları oluşturabiliyor ve bildirimler alabiliyor. Ayrıca Amazon Alexa, Google Asistan ve Siri gibi uyumlu sesli asistanlar sayesinde cihaz, eller serbest şekilde kontrol edilebiliyor.

    Dyson HushJet Kompakt Hava Temizleyici, Türkiye’de 19.999 TL’lik fiyatla satışa sunulmuş durumda.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çin'den otomotiv dünyasını sarsan sedan

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    buspon kullananlar kadınlar kulübü stanley geri çağırma instagram mesaj silme motor yağ çubuğunda köpük bimcell internet ayarları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24
    Samsung Galaxy S24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
    Acer Aspire Lite AL15-71P-51AR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum