    Dyson ilk el tipi vantilatörünü tanıttı: HushJet Mini Cool neler sunuyor?

    Dyson ilk taşınabilir el tipi vantilatörünü tanıttı. HushJet Mini Cool isimli cihaz, güçlü motoru ve sessiz çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.            

    Dyson ilk el tipi vantilatörünü tanıttı: HushJet Mini Cool Tam Boyutta Gör
    Dyson ilk taşınabilir el tipi vantilatörünü tanıttı. HushJet Mini Cool isimli cihaz, şirketin kendine ait HushJet hava yönlendirme teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji daha önce oldukça sessiz çalışmasıyla dikkat çeken bir hava temizleyicide kullanılmıştı.

    Dyson HushJet Mini Cool özellikleri

    Dyson’a göre bu küçük fan, saniyede 25 metreye kadar odaklı hava akışı sağlayabiliyor. Fırçasız motoru ise 65.000 devire kadar çıkabiliyor. Cihaz, küçük boyutuna ve sadece 212 gram ağırlığına rağmen oldukça güçlü bir soğutma performansı sunuyor.

    Dyson ilk el tipi vantilatörünü tanıttı: HushJet Mini Cool Tam Boyutta Gör
    Cihazda beş farklı hız seviyesi ve çok sıcak havalar için bir boost modu bulunuyor. USB-C üzerinden şarj edilebiliyor ve kutudan bir şarj standı ile birlikte çıkıyor. Ayrıca kendi başına dik durabildiği için masa üzerinde kullanıma da uygun. Tek şarjla yaklaşık 6 saate kadar kullanım süresi sunuyor.

    Dyson, HushJet Mini Cool’u 100 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuyor. Ürün üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Gri model şu anda satıştayken, kırmızı versiyon Mayıs ayında, mavi model ise Haziran'da raflarda olacak.

    Kendi kendini dengeleyen elektrikli motosiklet üretimde

    G
    genconline 3 gün önce

    .

    D
    Dr.Perga 6 gün önce

    Pentagona gönderin askeri amaçlı kullansın hemen

    Profil resmi
    maligezgin 6 gün önce

    biz kontrolün bizde olmasını isteriz burda tutmaz

