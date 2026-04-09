Dyson ilk el tipi vantilatörünü tanıttı: HushJet Mini Cool neler sunuyor?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dyson ilk taşınabilir el tipi vantilatörünü tanıttı. HushJet Mini Cool isimli cihaz, şirketin kendine ait HushJet hava yönlendirme teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji daha önce oldukça sessiz çalışmasıyla dikkat çeken bir hava temizleyicide kullanılmıştı.

Dyson HushJet Mini Cool özellikleri

Dyson’a göre bu küçük fan, saniyede 25 metreye kadar odaklı hava akışı sağlayabiliyor. Fırçasız motoru ise 65.000 devire kadar çıkabiliyor. Cihaz, küçük boyutuna ve sadece 212 gram ağırlığına rağmen oldukça güçlü bir soğutma performansı sunuyor.

Tam Boyutta Gör Cihazda beş farklı hız seviyesi ve çok sıcak havalar için bir boost modu bulunuyor. USB-C üzerinden şarj edilebiliyor ve kutudan bir şarj standı ile birlikte çıkıyor. Ayrıca kendi başına dik durabildiği için masa üzerinde kullanıma da uygun. Tek şarjla yaklaşık 6 saate kadar kullanım süresi sunuyor.

Dyson, HushJet Mini Cool’u 100 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuyor. Ürün üç farklı renk seçeneğiyle geliyor. Gri model şu anda satıştayken, kırmızı versiyon Mayıs ayında, mavi model ise Haziran'da raflarda olacak.

