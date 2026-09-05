Dyson, ilk kurutma fırçasını ve yeni “sıvı soğutmalı” saç düzleştiricisini tanıttı

Kurutma ve şekillendirme tek cihazda
Dyson, Airsmooth, markanın Airwrap multistyler için sunduğu yuvarlak fırça başlıklarından farklı olarak başlı başına bir kurutma fırçası olarak tasarlandı. Ürünün tüm saç tipleriyle uyumlu olduğu belirtiliyor.
PivotFlex kıllarının tabanındaki açık yapı da hava akışının kontrol edilmesine ve dağıtılmasına yardımcı oluyor. Böylece hava saç boyunca daha kontrollü şekilde yönlendirilirken kabarma ve elektriklenmenin azaltılması amaçlanıyor.
Dyson, saçın doğal yapısını korumak ve aşırı ısıya maruz kalmasını önlemek için Airsmooth'a akıllı ısı kontrol sistemi de ekledi. Sistem, sıcaklığı saniyede 100 kez ölçerek gerekli kontrolleri gerçekleştiriyor.
Corrale CoolShine ısıyı saçtan uzaklaştırıyor
Bu sistemde belirli miktarda su içeren borular kullanılıyor. Saça ısı uygulandığında borular, saç tellerinde oluşan fazla ısıyı çekerek saçın daha hızlı soğumasına yardımcı oluyor. Dyson, bu yaklaşımın ısı kaynaklı yıpranmayı azaltmak üzere tasarlandığını belirtiyor.
Corrale CoolShine, önceki Corrale modelinde kullanılan esnek plaka teknolojisini de koruyor. Esnek plakalar saçın çevresine şekillenerek telleri bir araya topluyor ve düzleştirme sırasında daha kontrollü bir temas sağlıyor.
Dyson'ın açıklamasına göre soğutma ve düzleştirme teknolojilerinin birlikte kullanılması, saçın işlem sonrasında daha serin kalmasını sağlıyor. Şirket ayrıca sonuçların 24 saate kadar korunabildiğini ve işlem görmemiş saça kıyasla yüzde 154'e kadar daha fazla parlaklık elde edilebildiğini öne sürüyor.
Fiyatları belli oldu
Dyson Airsmooth'un fiyatı 249 dolar olarak açıklandı. Ürün 8 Eylül itibarıyla satışa sunulacak.
Corrale CoolShine ise 329 dolar fiyat etiketiyle 15 Eylül'de satışa çıkacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: