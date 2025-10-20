Dyson’ın yeni süpürgesi V16 Piston Animal Türkiye’de satışa çıktı: 315 AW emiş gücü, 70 dk şarj

Dyson V16 Piston Animal fiyatı
Dyson V16 Piston Animal’ın iki farklı versiyonu satışa sunuldu. Serinin ana modeli 39.999 TL fiyat etiketine sahipken ıslak ve kuru temizlik yapabilen Submarine başlıklı versiyon 43.999 TL’ye satılıyor.
- Dyson V16 Piston Animal: 39.999 TL
- Dyson V16 Piston Animal Submarine: 43.999 TL
Dyson V16 Piston Animal özellikleri
Şirket ayrıca başlık tasarımını baştan aşağı yeniledi. All Floor Cones Sense adı verilen ana başlık ile artık sert zeminler ve halılar için başlıklar arasında geçiş yapma külfeti ortadan kalkıyor. Tüm zemin türleri için tasarlanan bu başlık aynı zamanda emiş gücünü ve fırçanın dönme hızını yapay zeka ile ayarlıyor. Zeminler arası geçişe anında tepki veriyor.
Dyson V16 Piston Animal Submarine farkı ne?
Dyson V16 Piston Animal Submarine ıslak ve kuru temizliği bir arada sunuyor. Ana versiyona ek olarak 4 bin TL farkla satılan bu modelde, ana versiyondaki başlıklara ek olarak Submarine 2.0 ıslak temizleme başlığı bulunuyor. Bu başlık sert zeminlerde nemlendirme yaparak sıvıları, kirleri ve lekeleri yaymadan temizliyor. Nemlendirme seviyesi, süpürgenin ekranından ayarlanabiliyor.
