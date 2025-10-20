Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dyson’ın yeni süpürgesi V16 Piston Animal Türkiye’de satışa çıktı: 315 AW emiş gücü, 70 dk şarj

    Dyson'ın en güçlü dikey süpürgesi Dyson V16 Piston Animal artık Türkiye'de. Dyson V16 Piston Animal özellikleri, fiyatı ve kutu içeriği haberimizde.               

    Dyson’ın yeni süpürgesi V16 Piston Animal Türkiye’de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Dyson’ın geçen ay lansmanını yaptı yeni şarjlı dikey süpürge modeli Dyson V16 Piston Animal modeli Türkiye’de satışa sunuldu. Şirketin bugüne kadarki en yüksek emiş gücü (315 AW) ve tüm zeminlerle uyumlu başlığıyla dikkat çeken V16 Piston Animal kısa sürede ülkemize giriş yapmış oldu.

    Dyson V16 Piston Animal fiyatı

    Dyson V16 Piston Animal’ın iki farklı versiyonu satışa sunuldu. Serinin ana modeli 39.999 TL fiyat etiketine sahipken ıslak ve kuru temizlik yapabilen Submarine başlıklı versiyon 43.999 TL’ye satılıyor.

    • Dyson V16 Piston Animal: 39.999 TL
    • Dyson V16 Piston Animal Submarine: 43.999 TL

    Dyson V16 Piston Animal özellikleri

    Dyson’ın yeni süpürgesi V16 Piston Animal Türkiye’de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Dyson V16 Piston Animal’ı 315 AW’lık yüksek emiş gücü benzersiz kılıyor. Serinin önceki modeli olan Dyson Gen5detect’de 280 AW emiş gücünü görmüştük. Dyson V16 Piston Animal’da kullanılan yeni nesil Hyperdymium 900W motor ile emiş gücü geliştirildi.

    Dyson’ın yeni süpürgesi V16 Piston Animal Türkiye’de satışa çıktı Tam Boyutta Gör

    Şirket ayrıca başlık tasarımını baştan aşağı yeniledi. All Floor Cones Sense adı verilen ana başlık ile artık sert zeminler ve halılar için başlıklar arasında geçiş yapma külfeti ortadan kalkıyor. Tüm zemin türleri için tasarlanan bu başlık aynı zamanda emiş gücünü ve fırçanın dönme hızını yapay zeka ile ayarlıyor. Zeminler arası geçişe anında tepki veriyor.

    Dyson’ın yeni süpürgesi V16 Piston Animal Türkiye’de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Kesintisiz temizliğe odaklanan Dyson, çöp haznesinin kapasitesinde fiziksel bir artışa gitmemiş fakat boşaltma sıklığını minimuma indirmek için tozları sıkıştırma teknolojisini kullanıma sunmuş. Toz haznesinin yanında bulunan sıkıştırma kolunu kullanarak haznedeki tozları sıkıştırabilir ve daha uzun süreli temizlik yapabilirsiniz. Şirketin ifadesine göre bu CleanCompaktor teknolojisi sayesinde haznedeki tozu ve kiri 30 gün boyunca muhafaza edebiliyor. Bu kol aynı zamanda tozları boşaltırken hazneyi silerek ardında toz, saç ve tüy bırakmamasını sağlıyor. Ayrıca 2026 yılında bu model için kendi kendini temizleyen çöp istasyonu satışa sunulacak.

     

    Dyson’ın yeni süpürgesi V16 Piston Animal Türkiye’de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Dyson V16 Piston Animal, 70 dakikaya kadar temizlik yapabiliyor. Bu süreyi Eco modda ve sert zeminde yapılan temizlikte elde ediyoruz. Diğer modlardaki çalışma süresi hakkında henüz bilgi bulunmuyor.

    Dyson V16 Piston Animal Submarine farkı ne?

    Dyson V16 Piston Animal Submarine ıslak ve kuru temizliği bir arada sunuyor. Ana versiyona ek olarak 4 bin TL farkla satılan bu modelde, ana versiyondaki başlıklara ek olarak Submarine 2.0 ıslak temizleme başlığı bulunuyor. Bu başlık sert zeminlerde nemlendirme yaparak sıvıları, kirleri ve lekeleri yaymadan temizliyor. Nemlendirme seviyesi, süpürgenin ekranından ayarlanabiliyor.

    Dyson V16 Piston Animal kutu içeriği

    Dyson’ın yeni süpürgesi V16 Piston Animal Türkiye’de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Dyson’ın sitesindeki bilgilere göre Dyson V16 Piston Animal’ın kutusundan 4 farklı temizlik başlığı, duvar askı ünitesi ve şarj cihazı çıkıyor. Dyson V16 Piston Animal Submarine modelinin kutusundan ise bunlara ek olarak Submarine 2.0 ıslak temizleme başlığı çıkıyor.
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 2 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motor soğukken gelen kayış sesi yeni ehliyette gözlük yazıyor mu mortal kombat 1 türkçe yama evden kaçan muhabbet kuşu nereye gider kalorifer böceği nasıl yok edilir kadınlar kulübü

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Fold7
    Samsung Galaxy Z Fold7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum