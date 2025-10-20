Dyson’ın yeni süpürgesi V16 Piston Animal Türkiye’de satışa çıktı: 315 AW emiş gücü, 70 dk şarj

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Dyson’ın geçen ay lansmanını yaptı yeni şarjlı dikey süpürge modeli Dyson V16 Piston Animal modeli Türkiye’de satışa sunuldu. Şirketin bugüne kadarki en yüksek emiş gücü (315 AW) ve tüm zeminlerle uyumlu başlığıyla dikkat çeken V16 Piston Animal kısa sürede ülkemize giriş yapmış oldu.

Dyson V16 Piston Animal fiyatı

Dyson V16 Piston Animal’ın iki farklı versiyonu satışa sunuldu. Serinin ana modeli 39.999 TL fiyat etiketine sahipken ıslak ve kuru temizlik yapabilen Submarine başlıklı versiyon 43.999 TL’ye satılıyor.

Dyson V16 Piston Animal: 39.999 TL

Dyson V16 Piston Animal Submarine: 43.999 TL

Dyson V16 Piston Animal özellikleri

Tam Boyutta Gör Dyson V16 Piston Animal’ı 315 AW’lık yüksek emiş gücü benzersiz kılıyor. Serinin önceki modeli olan Dyson Gen5detect’de 280 AW emiş gücünü görmüştük. Dyson V16 Piston Animal’da kullanılan yeni nesil Hyperdymium 900W motor ile emiş gücü geliştirildi.

Tam Boyutta Gör

Şirket ayrıca başlık tasarımını baştan aşağı yeniledi. All Floor Cones Sense adı verilen ana başlık ile artık sert zeminler ve halılar için başlıklar arasında geçiş yapma külfeti ortadan kalkıyor. Tüm zemin türleri için tasarlanan bu başlık aynı zamanda emiş gücünü ve fırçanın dönme hızını yapay zeka ile ayarlıyor. Zeminler arası geçişe anında tepki veriyor.

Tam Boyutta Gör Kesintisiz temizliğe odaklanan Dyson, çöp haznesinin kapasitesinde fiziksel bir artışa gitmemiş fakat boşaltma sıklığını minimuma indirmek için tozları sıkıştırma teknolojisini kullanıma sunmuş. Toz haznesinin yanında bulunan sıkıştırma kolunu kullanarak haznedeki tozları sıkıştırabilir ve daha uzun süreli temizlik yapabilirsiniz. Şirketin ifadesine göre bu CleanCompaktor teknolojisi sayesinde haznedeki tozu ve kiri 30 gün boyunca muhafaza edebiliyor. Bu kol aynı zamanda tozları boşaltırken hazneyi silerek ardında toz, saç ve tüy bırakmamasını sağlıyor. Ayrıca 2026 yılında bu model için kendi kendini temizleyen çöp istasyonu satışa sunulacak.

Tam Boyutta Gör Dyson V16 Piston Animal, 70 dakikaya kadar temizlik yapabiliyor. Bu süreyi Eco modda ve sert zeminde yapılan temizlikte elde ediyoruz. Diğer modlardaki çalışma süresi hakkında henüz bilgi bulunmuyor.

Dyson V16 Piston Animal Submarine farkı ne?

Dyson V16 Piston Animal Submarine ıslak ve kuru temizliği bir arada sunuyor. Ana versiyona ek olarak 4 bin TL farkla satılan bu modelde, ana versiyondaki başlıklara ek olarak Submarine 2.0 ıslak temizleme başlığı bulunuyor. Bu başlık sert zeminlerde nemlendirme yaparak sıvıları, kirleri ve lekeleri yaymadan temizliyor. Nemlendirme seviyesi, süpürgenin ekranından ayarlanabiliyor.

Dyson V16 Piston Animal kutu içeriği

Tam Boyutta Gör Dyson’ın sitesindeki bilgilere göre Dyson V16 Piston Animal’ın kutusundan 4 farklı temizlik başlığı, duvar askı ünitesi ve şarj cihazı çıkıyor. Dyson V16 Piston Animal Submarine modelinin kutusundan ise bunlara ek olarak Submarine 2.0 ıslak temizleme başlığı çıkıyor.

