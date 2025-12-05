Dyson Spot+Scrub AI robot süpürge tanıtıldı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde dikkat çekici şarjlı dikey süpürgeler piyasaya süren Dyson markası bu kez de robot süpürge ile evlerinizi temizleyecek. Dyson Spot+Scrub AI robot süpürge yapay zekâdan destek alarak temizlik yapıyor.

Dyson Spot+Scrub AI özellikleri ve fiyatı

Dyson Spot+Scrub AI robot süpürge, cihaz üzerinde çalışan AI algoritması, güçlü emiş gücü ve kendi kendini temizleyen istasyonuyla üst seviye bir temizlik deneyimi sunmayı hedefliyor. Kompakt gövde yapısı ve kapalı tekerlek tasarımıyla kir birikimini minimize eden robot, 27 cm genişliğindeki temizleme rulosuyla yüksek verimlilik sağlıyor.

Süpürge çift hatlı LiDAR sistemi ve HD kamerasıyla çevresini saniyede yedi kez tarıyor ve yaklaşık 200 farklı nesne türünü ayırt edebiliyor. Dyson, düşük ışıkta algılama doğruluğunun önceki modellere göre yüzde 40 arttığını belirtiyor. Gelişmiş işlemci, yaşam alanını gerçek zamanlı haritalarken oda düzenleri değiştiğinde bile temizlik stratejilerini anında uyarlayabiliyor.

Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise Dyson’ın temizlik takıntılı algoritması. Bu sistem, zemin belirlenen temizlik eşiğine ulaşmadan robotun ilerlemesine izin vermiyor. 18.000Pa seviyesine kadar çıkan emiş gücü, halı algılandığında dört kata kadar artıyor. 10 mm kaldırma mekanizması, moplama esnasında halıları korurken; sıcak suyla otomatik temizlenen döner rulo ve saç dolaşımını engelleyen fırça sistemi çapaklanmayı önlüyor.

Dyson’ın yeni robotu, 200 dakikaya kadar çalışma süresiyle 240 metrekarelik alanı tek şarjda temizleyebiliyor. 60°C sıcak su püskürten mop sistemi, sadece temiz suyun zemine temas etmesini sağlarken çapraz kirlenmeyi engelliyor. 3 litrelik toz haznesine sahip istasyon ise yaklaşık 100 gün boyunca dokunmadan kullanım sunuyor; sıcak suyla rulo temizleme, sıcak hava ile kurutma, otomatik deterjan dozu ayarlama ve gümüş iyonlu antibakteriyel su tankı, işlemlerini tamamen otomatik gerçekleştiriyor. Dyson Spot+Scrub AI robot süpürge 778$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu.

