Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dyson Spot+Scrub AI robot süpürge tanıtıldı

    Dyson Spot+Scrub AI robot süpürge gelişmiş yapay zekâ özellikleri sayesinde temizlik planlarını kesintiye uğramadan devam ettirirken yüksek emiş gücü sunuyor.    

    Dyson Spot+Scrub AI Tam Boyutta Gör
    Son dönemde dikkat çekici şarjlı dikey süpürgeler piyasaya süren Dyson markası bu kez de robot süpürge ile evlerinizi temizleyecek. Dyson Spot+Scrub AI robot süpürge yapay zekâdan destek alarak temizlik yapıyor. 

    Dyson Spot+Scrub AI özellikleri ve fiyatı

    Dyson Spot+Scrub AI robot süpürge, cihaz üzerinde çalışan AI algoritması, güçlü emiş gücü ve kendi kendini temizleyen istasyonuyla üst seviye bir temizlik deneyimi sunmayı hedefliyor. Kompakt gövde yapısı ve kapalı tekerlek tasarımıyla kir birikimini minimize eden robot, 27 cm genişliğindeki temizleme rulosuyla yüksek verimlilik sağlıyor.

    Süpürge çift hatlı LiDAR sistemi ve HD kamerasıyla çevresini saniyede yedi kez tarıyor ve yaklaşık 200 farklı nesne türünü ayırt edebiliyor. Dyson, düşük ışıkta algılama doğruluğunun önceki modellere göre yüzde 40 arttığını belirtiyor. Gelişmiş işlemci, yaşam alanını gerçek zamanlı haritalarken oda düzenleri değiştiğinde bile temizlik stratejilerini anında uyarlayabiliyor.

    Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri ise Dyson’ın temizlik takıntılı algoritması. Bu sistem, zemin belirlenen temizlik eşiğine ulaşmadan robotun ilerlemesine izin vermiyor. 18.000Pa seviyesine kadar çıkan emiş gücü, halı algılandığında dört kata kadar artıyor. 10 mm kaldırma mekanizması, moplama esnasında halıları korurken; sıcak suyla otomatik temizlenen döner rulo ve saç dolaşımını engelleyen fırça sistemi çapaklanmayı önlüyor.

    Dyson’ın yeni robotu, 200 dakikaya kadar çalışma süresiyle 240 metrekarelik alanı tek şarjda temizleyebiliyor. 60°C sıcak su püskürten mop sistemi, sadece temiz suyun zemine temas etmesini sağlarken çapraz kirlenmeyi engelliyor. 3 litrelik toz haznesine sahip istasyon ise yaklaşık 100 gün boyunca dokunmadan kullanım sunuyor; sıcak suyla rulo temizleme, sıcak hava ile kurutma, otomatik deterjan dozu ayarlama ve gümüş iyonlu antibakteriyel su tankı, işlemlerini tamamen otomatik gerçekleştiriyor. Dyson Spot+Scrub AI robot süpürge 778$ fiyat etiketi ile Çin’de satışa sunuldu. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    parayla istirahat raporu veren hastaneler opel grandland 1.2 alınır mı tik tok takipçi hilesi technopat forum iphone 12 mini batarya

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Slim 3
    Lenovo Ideapad Slim 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum