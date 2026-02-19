Dyson, ultra ince ve hafif ıslak temizleyicisini tanıttı: PencilWash neler sunuyor?

PencilWash, büyük evler için geliştirilen WashG1’e kıyasla hem daha küçük hem de çok daha hafif. Sadece 2,2 kg ağırlığındaki cihaz, önceki modelin yarısından az ağırlığa sahip.
İnce gövde, temiz ve kirli su haznelerini ve elektronik aksamı gizlerken aynı zamanda rahat bir tutuş sağlıyor. Cihaz neredeyse tamamen düz konuma getirilebiliyor, böylece alçak mobilyaların altını temizlemek oldukça kolaylaşıyor.
Dyson’ın birçok ürününde olduğu gibi bu modelde de pil seviyesini gösteren bir ekran bulunuyor. Cihaz, yere yerleştirilen şarj istasyonuna bırakılarak yaklaşık 3,5 saatte tamamen şarj edilebiliyor. Tam dolu batarya ile yaklaşık 30 dakika çalışma süresi sunan ürünün, 100 m² alanı etkili şekilde temizleyebildiği belirtiliyor. Ayrıca içinde temizlenmesi gereken bir filtre bulunmuyor.
PencilWash 17 Mart’ta satışa çıkacak ve ABD’de 349 dolar fiyat etiketiyle sunulacak.
vay be gayet iyi