Dyson, ultra ince ve hafif ıslak temizleyicisini tanıttı: PencilWash neler sunuyor?

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Dyson, geçtiğimiz sene “dünyanın en ince kablosuz süpürgesi” olarak tanıttığı PencilVac'ın ardından şimdi de ıslak zemin temizleyicisi PencilWash’ı duyurdu. Özellikle küçük evlerde paspas yapmayı kolaylaştırmayı hedefleyen model, oldukça ince tasarımıyla dikkatleri çekiyor.

Dyson PencilWash neler sunuyor?

PencilWash, büyük evler için geliştirilen WashG1’e kıyasla hem daha küçük hem de çok daha hafif. Sadece 2,2 kg ağırlığındaki cihaz, önceki modelin yarısından az ağırlığa sahip.

Tam Boyutta Gör Bu düşük ağırlık, farklı sert zeminlerde cihazı taşımayı ve yönlendirmeyi oldukça kolaylaştırıyor. Sadece 3,8 cm genişliğindeki ince sap, elde optimum konfor sunacak şekilde tasarlanmış. En büyük yenilik ise tüm elektronik bileşenlerin, 295 ml’lik temiz su tankının ve 355 ml’lik kirli su tankının bu ince sapın içine yerleştirilmiş olması.

İnce gövde, temiz ve kirli su haznelerini ve elektronik aksamı gizlerken aynı zamanda rahat bir tutuş sağlıyor. Cihaz neredeyse tamamen düz konuma getirilebiliyor, böylece alçak mobilyaların altını temizlemek oldukça kolaylaşıyor.

Tam Boyutta Gör Dyson’a göre PencilWash, temizlik için yalnızca temiz su kullanırken, nemlendirme, mekanik hareket ve emiş teknolojilerini bir arada kullanıyor. Zemin türüne ve lekenin durumuna göre iki farklı mod sayesinde zeminin ne kadar ıslanacağı ayarlanabiliyor. Yüksek yoğunluklu mikrofiber rulo başlık ise hem ıslak hem kuru kirleri tek geçişte toplayabiliyor.

Dyson’ın birçok ürününde olduğu gibi bu modelde de pil seviyesini gösteren bir ekran bulunuyor. Cihaz, yere yerleştirilen şarj istasyonuna bırakılarak yaklaşık 3,5 saatte tamamen şarj edilebiliyor. Tam dolu batarya ile yaklaşık 30 dakika çalışma süresi sunan ürünün, 100 m² alanı etkili şekilde temizleyebildiği belirtiliyor. Ayrıca içinde temizlenmesi gereken bir filtre bulunmuyor.

PencilWash 17 Mart’ta satışa çıkacak ve ABD’de 349 dolar fiyat etiketiyle sunulacak.

