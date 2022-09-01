Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Dyson ve National Geographic, İstanbul'daki hava kirliliğini analiz etti

    Dyson ve National Geographic, İstanbul'daki hava kirliliğini dikkat çekmek için Dyson Backpack ile ölçüm yaptı. Rutin bir iş gününde maruz kalınan hava kirlilği miktarı ölçüldü.
    1

    Dyson ve Nat Geo, İstanbul'daki hava kirliliğini ölçtü
    Tam Boyutta Gör

    Dyson ve National Geographic, İstanbul’daki hava kirliliğine dikkat çekmek için iş birliği yaptı. Dyson’ın hava kirliliği ölçüm ekipmanı Dyson Backpack ile İstanbul sokaklarında gün içerisinde maruz kalınan hava kirliliğinin ölçümü yapıldı.

    Dyson hava temizleyicilerindeki algılama teknolojisini kullanan Dyson Backpack, hareket halindeyken hava kirliliği verilerini toplayan, taşınabilir bir hava kirliliği ölçüm cihazı olarak tanımlanabilir. Dyson, dünya çapında gerçekleştirdiği projelerle, Dyson Backpack’i insanların hava kirliliğine maruz kalmalarını aktif olarak azaltmak için kullanmayı ve global düzeyde hava kalitesi hakkında farkındalık yaratmayı hedefliyor.

    Havayı Koklayan Adam olarak bilinen Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli, Dyson Backpack’i sırt çantasını takarak taksi ve metroya bindi. Kalabalık sokaklardan geçti ve kafelere gitti. Dyson mühendisleri, Dyson Backpack’teki hava sensörü ve GPS verilerini analiz etti.

    Dyson ve Nat Geo, İstanbul'daki hava kirliliğini ölçtü
    Tam Boyutta Gör

    Araştırma sonuçları; kalabalık ortamlara girmek, yoğun caddelerde yürümek, toplu taşıma araçlarının bulunduğu yerlerde dolaşmak ve arabayla seyahat etmek gibi aktivitelerin PM2.5, VOC (Uçucu Organik Bileşikler) ve NO2 (Azot Dioksit) gibi kirleticilerde ani bir artışa neden olduğunu gösteriyor.

    Sürmeli’nin yol kenarında dururken maruz kaldığı PM2.5 oranı ortalama günlük verilerin 47 katı fazlayken, bu verilerin trenden indiği sırada yüzde 4400'ün üzerinde artış gösterdiği tespit edildi. Taksiye binerken ve metro istasyonunda beklerken PM2.5 kirliliğine de maruz kaldığı tespit edildi. PM2.5'e araba lastikleri, fren aşınması ve yoldan kalkan tozun yanı sıra; tren egzozu da neden olabilir. Bu kirletici, insanların sigara içtiği bir bölgeden geçerken, sigaranın yanma sürecinden salındığı sırada da görüldü.

    Dyson ve Nat Geo, İstanbul'daki hava kirliliğini ölçtü
    Tam Boyutta Gör

    Dış mekanların yanı sıra iç mekanlarda da genel kirliliğe maruz kaldığı görüldü. Bir plazada çalışan Bünyamin’in, ofisine giderken elde ettiği veriler yakınlardaki fast-food tezgahlarından kaynaklı temizlik ürünlerinden yayılan VOC'larda bir artış olduğunu gösterdi. Benzer sonuçlar bir kafeye gittiğinde de görüldü. VOC seviyelerinin ortalama günlük seviyelerin 16 katı olduğu ortaya çıktı. Evinde temizlik yaparken de havada uçuşup toz meydana getiren partiküllerden kaynaklanabilecek PM2.5 de tespit edildi.

    Dyson'ın önerileri neler?

    Dyson Hava Kalitesi Veri Bilimcisi Scott Lowther, hava kirliliğinden kaçınmak için şu önerileri yaptı:

    “Kirli ortamlarda daha az vakit harcamak, hava kirliliğine maruz kalmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Dışarıdaki hava temizse bir alanı havalandırmak, kirli havanın daha temiz bir alternatifle değiştirilmesine yardımcı olabilirken; evde kullanılan bir hava temizleme cihazı bir odanın etrafına daha temiz bir hava yayabilir. Daha az kimyasal içeren, daha doğal temizlik veya kişisel bakım ürünlerini tercih etmek ve sprey haline getirilmiş ürünlerden kaçınmak da kirliliğin azaltılmasına yardımcı olabilir.” dedi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Siper hedefi 12'den vurdu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız