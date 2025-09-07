Dyson yapay zekâlı ilk robot süpürgesini duyurdu: Spot+Scrub Ai

Yeni cihaz, yapay zekâ destekli kamerasıyla zemindeki kirleri analiz ediyor. Özel LED ışık sistemi sayesinde lekeleri tarıyor, kirlilik seviyesini ölçüyor ve gereken temizleme sayısını belirliyor. Zorlu lekeler için robot, 15'e kadar temizlik döngüsü uygulayabiliyor.
Akıllı temizlik ve kendini yıkama sistemi
Spot+Scrub Ai'ın öne çıkan özelliklerinden biri kendi kendini temizleme mekanizması oldu. Robotun ıslak temizleme için kullandığı silindir, her dönüşten sonra temiz suyla yıkanıyor. Böylece zeminde iz veya leke kalması önleniyor. Ayrıca cihaz, köşeleri ve kenarları daha etkin temizlemek için 4 santimetreye kadar dışarı doğru uzayabiliyor.
Yapay zekâ sistemi, evdeki 200'den fazla farklı nesneyi tanıyabiliyor ve engellere çarpmadan yönünü değiştirebiliyor. Halı üzerinde çalışırken ise emiş gücü dört katına çıkıyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Ulaşım için çok fazla alternatif geliyor.