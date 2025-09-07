Dyson yapay zekâlı ilk robot süpürgesini duyurdu: Spot+Scrub Ai

Teknoloji dünyası ile ilgili tüm gelişmeleri yakından takip eden Uğur, DonanımHaber okurları için başta cep telefonları olmak üzere birçok konuda içerik üretiyor. Martin Scorsese hayranı ve İkinci Dünya Savaşı konulu yapımlara ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Dyson, robot süpürge serisine yeni bir üye ekledi. Şirketin Spot+Scrub Ai adını verdiği model, markanın paspas yapabilen ilk robot süpürgesi olma özelliğini taşıyor. Daha önceki Dyson modelleri yalnızca kuru temizlik yapabiliyordu.

Yeni cihaz, yapay zekâ destekli kamerasıyla zemindeki kirleri analiz ediyor. Özel LED ışık sistemi sayesinde lekeleri tarıyor, kirlilik seviyesini ölçüyor ve gereken temizleme sayısını belirliyor. Zorlu lekeler için robot, 15'e kadar temizlik döngüsü uygulayabiliyor.

Akıllı temizlik ve kendini yıkama sistemi

Spot+Scrub Ai'ın öne çıkan özelliklerinden biri kendi kendini temizleme mekanizması oldu. Robotun ıslak temizleme için kullandığı silindir, her dönüşten sonra temiz suyla yıkanıyor. Böylece zeminde iz veya leke kalması önleniyor. Ayrıca cihaz, köşeleri ve kenarları daha etkin temizlemek için 4 santimetreye kadar dışarı doğru uzayabiliyor.

Yapay zekâ sistemi, evdeki 200'den fazla farklı nesneyi tanıyabiliyor ve engellere çarpmadan yönünü değiştirebiliyor. Halı üzerinde çalışırken ise emiş gücü dört katına çıkıyor.

Tam Boyutta Gör Yeni nesil şarj ve bakım istasyonu da dikkat çeken Dyson, istasyonda torbasız siklon teknolojisi kullanarak tozları otomatik şekilde boşaltıyor. İstasyon ayrıca su haznesini dolduruyor ve silindiri temizliyor. Robot süpürge, MyDyson uygulaması üzerinden de kontrol edilebiliyor. Dyson, Spot+Scrub Ai'ın satış fiyatını ise henüz açıklamadı.

