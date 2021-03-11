Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte iş dünyasında kullanılan araçlardan iş yöntemine birçok konuda radikal değişimler söz konusu. Öyle ki muhasebe mesleğindeki bu değişim Muhasebe 4.0 ismiyle karşımıza çıkmaktadır. e-Fatura muhasebenin dijitalleşmesinde öncü olan bir uygulamadır. e-Fatura avantajları sayesinde zorunlu olmayan mükellefler tarafından da tercih edilmektedir. İsteğe bağlı e-Fatura’ya geçiş artmıştır.

e-Fatura 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilmiş ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulanan bir sistemdir. e-Fatura; hem alıcı hem satıcı için güvenli ve maliyetten, operasyonel yükten tasarruf sağlar. Bu uygulamaya geçildikten sonra 100 binden fazla ağacın kesilmekten kurtulması yeşil ofis olabilmek açısından da önemlidir. e-Fatura; arşivleme ve erişimi kolaylaştırır, mobilite sunar, nakit akışını hızlandırır.

e-Fatura başvurusu nasıl yapılır?

e-Fatura’ya geçiş zorunluluğu olanlar 2019 ve 2020 yıllarında brüt satıştan elde ettiği hasılat 5 milyon TL’yi aşan mükelleflerdir. Bu mükelleflerin 1 Temmuz 2021’den itibaren e-faturaya geçmesi zorunludur. Geçiş için üç yöntem vardır: Özel entegrasyon, bilgi işlem sistemi entegrasyonu ve GİB Portal.

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Geçiş öncesinde tüzel kişilerin Kamu Sertifikasyon Merkezi'nden mali mühür temin etmesi, gerçek kişilerin ise e-İmza alması veya mali mühür kullanması gerekir. Mali mühür talebi için http://www.kamusm.gov.tr/ adresine tıklayabilirsiniz. GİB Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığı’na yazılı olarak da https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html adresinden de başvuru yapılabilirsiniz. e-Fatura’ya geçiş için gerekli evraklar şunlardır:

e-Fatura uygulaması başvuru formu ve taahhütnamesi,

Elektronik mali mühür sertifika sahibi taahhütnamesi

İmza sirkülerinin örneği (noter onaylı)

e-Fatura kolaylık sağlayan bir sistem olmakla birlikte e-Fatura başvuru süreci evrakların eksiksiz tamamlanıp onayların takip edilmesi kolay olmayabilir. Özel entegratörler e-Fatura adımlarını tamamlayarak sonraki süreçlerde e-Fatura’nın kolaylıkla oluşturulabilmesini sağlar.

Bilgi işlem sisteminiz altyapı bakımından yeterliyse sisteminizi GİB’in sistemine entegre ederek 7/24 bağlantı sağlayabilirsiniz. Sisteminiz yeterli değilse, altyapıyı geliştirmek için maliyet yaratmak istemiyorsanız ve fatura adediniz düşükse GİB Portalı kullanabilirsiniz. GİB Portal e-Fatura oluşturma, gönderme ve alma, arşivleme gibi temel fonksiyonları yapmaya olanak tanır. GİB Portalı yönteminde aylık 5.000 adet faturayı destekler ve portal üzerinden kesilen ve gelen faturalar 6 ayın sonunda kayıtlardan otomatik olarak silinir. GİB, günde 3 defa yaptığı denetimlerle sunucuların çalışmadığını belirlediğinde saatlik olarak kapatılma cezası uygulayabilir.

Entegratör seçerken dikkat edilmesi gerekenler

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yetkilendirilen entegratörler dijital dönüşümü gerçekleşmede büyük kolaylık sağlar. Özel entegratör ile e-Fatura sistemine geçmeyi planlıyorsanız özel entegratörün kurumsal yapısını incelemelisiniz. Entegratör seçiminde genel olarak şu özelliklere dikkat etmelisiniz:

Entegratörün yedi gün yirmi dört saat çalışır durumda olması ve çok yoğun olmaması

Güçlü bir altyapıya sahip olup e-Fatura saklama hizmeti verebilmesi

verebilmesi Olası kriz durumunda iş sürekliliğini garantileyen kriz yönetimi planının olması

e-Fatura , e-Arşiv Fatura , e-İrsaliye , e-Defter , e-SMM , e-MM izinleri almış olması

, , , , izinleri almış olması E-devlet uygulamalarına hâkim olması

Arayüzün kullanıcı dostu olması ve mobil desteği sunması

Portalın ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) uygulamasıyla entegre olabilmesi

Fatura kesen bir mükellefseniz veya yeni kurulmuş bir şirketseniz zorunluluk kapsamında olmasanız da e-Fatura’ya geçerek dijitalleşme sürecinde önemli bir adım atabilirsiniz. eLogo olarak bu adımı atarken önünüzdeki bariyerleri kaldırmanıza yardımcı oluyoruz. Sınırsız sayıda kullanıcı yetkilendirmesine olanak tanıyarak kullanıcı yönetimini kolaylıkla yapıyoruz.

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