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    E Ink Kaleido 4 tanıtıldı: Renkli e-kitap ekranlarında büyük gelişme

    E Ink, renkli e-kitap ekranlarındaki netlik ve hız sorunlarını azaltmayı hedefleyen Kaleido 4 teknolojisini tanıttı. Yeni ekranın ilk kullanıcısı Çinli Hanvon oldu.

    E Ink Kaleido 4: Renkli e-kitap ekranlarında büyük gelişme Tam Boyutta Gör

    E Ink, renkli e-kitap okuyucular için geliştirdiği Kaleido 4 ekran teknolojisini duyurdu. 40 binden fazla renk üretebilen yeni ekran, 330 PPI piksel yoğunluğu ve saniyede 18 kare görüntüleme desteğiyle renkli e-ink ekranların görüntü kalitesini ve yenileme hızını iyileştirmeyi hedefliyor. Teknolojiyi kullanan ilk cihaz ise Çin pazarında ortaya çıktı.

    E Ink Kaleido 4 neler sunuyor?

    Amazon, Kobo ve Boox gibi markaların e-kitap okuyucularında kullanılan E Ink ekranları, Kaleido 4 ile birlikte renk üretimi ve görüntü netliği açısından gelişiyor. Şirketin açıklamasına göre yeni ekran, renk gamı hacmini iki katına çıkararak 40 binden fazla renk üretebiliyor. Ayrıca beyaz yansıtma oranı yüzde 15'e kadar, kontrast oranı ise yüzde 50'ye kadar artıyor.

    Piksel yoğunluğundaki artış da dikkat çekiyor. Kaleido 4, inç başına 330 piksel (PPI) sunarken önceki nesil Kaleido 3, 150 PPI seviyesinde kalıyordu. Bu fark, özellikle küçük yazıların ve renkli görsellerin daha net görüntülenmesine katkı sağlayabilir.

    E Ink Kaleido 4: Renkli e-kitap ekranlarında büyük gelişme Tam Boyutta Gör

    Kaleido ekranların çalışma yöntemi, siyah beyaz bir e-ink panelinin üzerine renk filtresi yerleştirilmesine dayanıyor. Paneldeki siyah ve beyaz pigmentler hareket ederek metinleri ve görüntüleri oluştururken renk filtresi bunlara renk kazandırıyor. Ancak bu yapı, renkli görüntülerdeki gelişime karşın siyah beyaz metinlerin bir miktar bulanık görünmesine neden olabiliyor.

    E Ink'in Gallery 3 adlı diğer renkli e-kağıt teknolojisi ise doğrudan renkli pigmentler kullanıyor. Bu yöntem daha zengin renkler sunarken görüntünün yenilenmesi daha uzun sürüyor. Kaleido 4'ün hedefi, renkli içeriklerde görüntü kalitesini artırırken metin netliği ve yenileme hızı arasındaki dengeyi iyileştirmek.

    Kaleido 4'ün bir diğer yeniliği, saniyede 18 kareye (18 FPS) ulaşan görüntüleme hızı. Akıllı telefonlarda kullanılan 120 Hz OLED ekranlarla karşılaştırıldığında bu değer düşük görünse de e-ink teknolojisinin sınırlamaları düşünüldüğünde önemli bir ilerleme anlamına geliyor. E Ink, bu iyileştirme sayesinde yeni ekranların video içeriklerini de gösterebildiğini belirtiyor.

    Şirket, yenileme hızındaki gelişmede ekran katmanlarına eklenen oksit tabanlı arka plakanın etkili olduğunu söylüyor. Amazon da ilk Kindle Colorsoft modelinde kullanılan Kaleido ekranlarda benzer bir değişikliğe başvurduğunu açıklamıştı.

    Hanvon Technology tarafından geliştirilen M10 C II, Kaleido 4 ekranını kullanan ilk cihaz olarak öne çıkıyor. E-ink tablet, şimdilik yalnızca Çin pazarında satışa sunuluyor. Cihazın uluslararası pazarlarda satışa çıkıp çıkmayacağı henüz bilinmiyor. Kaleido 4 ekranların diğer üreticilerin ürünlerinde ne zaman kullanılacağı ve yeni teknolojinin fiyatlara nasıl yansıyacağı konusunda da resmi bir açıklama bulunmuş değil.

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    emrahmt 3 gün önce

    tuhaf

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