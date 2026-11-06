E-Ticaret yönetenler için laptop önerileri: Ürün yükleme ve çoklu mağaza kullanımı

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Oynat E-ticaret operasyonlarında çoklu mağaza yönetimi ve stok takibi yaparken doğru bilgisayarı seçmek büyük önem taşıyor. Ürün yükleme ve yoğun sekme kullanımı için harici ekran kartından ziyade güçlü işlemci, 1 TB SSD ve en az 32 GB RAM öne çıkıyor. Rehberimizde Casper Nirvana, Lenovo ThinkPad, Dell Pro ve MacBook Air gibi iş odaklı öne çıkan modeller yer alıyor. Doğru donanım dengesiyle iş akışınızı kesintisiz ve hızlı bir şekilde sürdürebilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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E-ticaret, yalnızca ürünleri bir pazaryerine yüklemekten ibaret değil. Farklı kanalları aynı anda yöneten işletmeler, ürün açıklamaları hazırlama, görsel düzenleme, stok güncelleme, sipariş takibi, fatura işlemleri ve müşteri mesajlarını yanıtlama gibi pek çok işi birlikte yürütüyor. Bu süreçte kullanılan bilgisayarın birden fazla uygulamayı aynı anda akıcı şekilde çalıştırabilmesi önem kazanıyor. Peki, e ticaret için laptop seçerken hangi özelliklere dikkat edilmeli? İşlemci, RAM ve SSD kapasitesinin yanında ekran boyutu, bağlantı seçenekleri, pil ömrü ve taşınabilirlik de çalışma düzenini etkiliyor. Bu rehberde farklı markalardan e-ticaret operasyonlarına uygun laptop seçeneklerini inceliyoruz.

E-ticaret için laptop alırken nelere dikkat edilmeli?

E-ticaret operasyonlarında en çok kullanılan araçların başında internet tarayıcıları, Excel veya Google E-Tablolar, pazaryeri yönetim panelleri, muhasebe yazılımları ve görsel düzenleme uygulamaları geliyor. Bu nedenle bilgisayar seçiminde yalnızca işlemci modeline değil, donanım bileşenlerinin bütününe bakmak gerekiyor.

İşlemci: Birden fazla tarayıcı sekmesi, tablo ve uygulama açıkken işlemci performansı önem kazanıyor. Intel Core i5 ve Core i7 ya da AMD Ryzen 5 ve Ryzen 7 sınıfındaki güncel işlemciler, günlük e-ticaret operasyonları için iyi bir başlangıç noktası oluşturuyor.

RAM: Çoklu mağaza yönetiminde en fazla dikkat edilmesi gereken bileşenlerden biri RAM. 16 GB bellek temel kullanım için yeterli olabilirken, aynı anda çok sayıda sekme, Excel dosyası ve uygulama kullananlar için 32 GB daha rahat bir çalışma alanı sunuyor.

SSD: Ürün görselleri, kataloglar, tablolar ve sipariş kayıtları zamanla depolama alanı ihtiyacını artırabiliyor. 512 GB SSD başlangıç için yeterli olsa da geniş ürün kataloğu ve çok sayıda dosyayla çalışanlar için 1 TB daha kullanışlı.

Ekran: 15,6 veya 16 inç ekranlar, ürün tabloları ve yönetim panellerini aynı anda görüntülemek açısından avantaj sağlıyor. Özellikle 16:10 en-boy oranına sahip ekranlar, dikey çalışma alanını artırarak uzun tablolar ve ürün listelerinde kullanım kolaylığı sunabiliyor.

Bağlantı ve pil: Harici monitör, klavye, mouse ve taşınabilir depolama birimleri kullananlar için USB-C, HDMI ve USB-A bağlantıları önemli. İşletmesini farklı noktalardan yöneten kullanıcıların pil kapasitesini ve cihaz ağırlığını da değerlendirmesi gerekiyor.

E-ticaret için en iyi laptop önerileri

1️⃣ Casper Nirvana S100.1362-DQ00A-G-F

Tam Boyutta Gör Casper Nirvana S100, birden fazla mağaza panelini aynı anda yöneten ve yoğun çoklu görev kullanımına ihtiyaç duyan e-ticaret işletmeleri için uygun seçeneklerden biri. Bu yapılandırmada Intel Core i7-13620H işlemci, 32 GB DDR5 RAM ve 1 TB PCIe 4.0 M.2 SSD bulunuyor. Özellikle çok sayıda tarayıcı sekmesi açıkken Excel tabloları, sipariş yönetim ekranları ve iletişim uygulamalarını birlikte kullanmak isteyenler için 32 GB bellek önemli bir avantaj sağlıyor.

16 inçlik 16:10 Full HD IPS ekranı 300 nit parlaklık sunuyor. Ayrıca parlama önleyici veya yansıma önleyici kaplamaya sahip. Yaklaşık 1,8 kg ağırlığındaki alüminyum gövde, bilgisayarını ofis ve ev arasında taşıyan kullanıcılar için de avantajlı. Wi-Fi 6, USB-C, HDMI, parmak izi okuyucu ve klavye aydınlatması gibi özellikler günlük iş akışını destekliyor. Son olarak Nirvana S100.1362-DQ00A-G-F, lisanslı Windows 11 Home'a sahip.

Öne çıkan özellikleri:

İşlemci: Intel Core i7-13620H (10 Çekirdek, 4.90 GHz'e kadar)

Intel Core i7-13620H (10 Çekirdek, 4.90 GHz'e kadar) Bellek: 32 GB DDR4 RAM

32 GB DDR4 RAM Depolama: 1 TB NVMe M.2 SSD

1 TB NVMe M.2 SSD Ekran: 15.6 inç FHD (1920x1080), Anti-Glare IPS Paneli

15.6 inç FHD (1920x1080), Anti-Glare IPS Paneli Parlaklık: 300 nit

300 nit Ekran Kartı: Intel UHD Graphics (Dahili)

Intel UHD Graphics (Dahili) İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Windows 11 Home Bağlantı: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, USB 3.2 Gen 1 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI, Ethernet (RJ-45), SD Kart Okuyucu

Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, USB 3.2 Gen 1 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI, Ethernet (RJ-45), SD Kart Okuyucu Ağırlık: 1.80 kg

1.80 kg Kamera: 720p HD Kamera (Gizlilik kapaklı)

720p HD Kamera (Gizlilik kapaklı) Hoparlör: 2x 2W Stereo Hoparlörler (Dolby Audio destekli)

2️⃣ Casper Nirvana X100.350U-DQ00A-G-F

Tam Boyutta Gör Casper Nirvana X100, daha yeni nesil bir işlemciyle donatılmış ve yoğun ofis kullanımına odaklanan bir alternatif. Modelde Intel Core 7 350 işlemci, 32 GB DDR5 RAM ve dahili grafik birimi bulunuyor. Windows 11 Home işletim sistemiyle gelen bu yapılandırma, birden fazla e-ticaret platformunu aynı anda yönetmek, ürün bilgilerini güncellemek ve kapsamlı tablolar üzerinde çalışmak isteyen kullanıcılara hitap ediyor.

32 GB RAM kapasitesi, farklı mağazaların yönetim panelleri arasında geçiş yaparken arka planda çalışan uygulamalar için geniş bir alan sağlıyor. Dahili grafik birimi, e-ticaret operasyonlarında kullanılan ofis yazılımları ve temel görsel düzenleme işlemleri için yeterli. Bu model özellikle oyun veya profesyonel grafik performansından ziyade işlemci gücü ve çoklu görev kapasitesine öncelik veren işletme sahipleri için değerlendirilebilir. Ayrıca Casper Nirvana X100.350U-DQ00A-G-F, 720p kamera, 2x 1.5W ve Lisanslı Windows 11 Home ile geliyor.

Öne çıkan özellikleri:

İşlemci: Intel Core 7 350U

Intel Core 7 350U Bellek: 32 GB DDR4/DDR5 RAM

32 GB DDR4/DDR5 RAM Depolama: 1 TB NVMe M.2 SSD

1 TB NVMe M.2 SSD Ekran: 15.6 inç FHD (1920x1080) Anti-Glare IPS Paneli

15.6 inç FHD (1920x1080) Anti-Glare IPS Paneli Parlaklık: 250 nit

250 nit Ekran Kartı: Dahili Grafik İşlemci (Intel Graphics / AMD Radeon)

Dahili Grafik İşlemci (Intel Graphics / AMD Radeon) İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Windows 11 Home Kamera: 720p HD Web Kamerası

720p HD Web Kamerası Hoparlör: 2x 1.5W Stereo Hoparlörler

2x 1.5W Stereo Hoparlörler Bağlantı: Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2/5.0, USB-C, USB 3.0, HDMI, SD Kart Okuyucu

Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 4.2/5.0, USB-C, USB 3.0, HDMI, SD Kart Okuyucu Ağırlık: 1.75 kg

3️⃣ Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 21MA002UTX

Tam Boyutta Gör Lenovo ThinkPad E16 Gen 2, iş odaklı laptop arayan kullanıcılar için öne çıkan alternatiflerden biri. Core Ultra 5 125U işlemciden güç alan model, 16 GB DDR5 RAM'e sahip. 64 GB'a kadar DDR5 bellek desteği ve iki M.2 SSD yuvası bulunması, ileride donanım yükseltmesi yapmak isteyen işletmeler açısından avantaj sağlıyor.

16 inçlik ekran, 16:10 en-boy oranıyla geniş bir çalışma alanı sunuyor. Ön panelde ise dizüstü, 300 nit parlaklığa sahip 16 inç WUXGA (1920x1200) IPS panele sahip. Burada 1080p FHD + kameraya yer veriyor.

Öne çıkan özellikleri:

İşlemci: Intel Core Ultra 5 / Ultra 7 (veya AMD Ryzen 5 / 7 7000/8000 serisi)

Intel Core Ultra 5 / Ultra 7 (veya AMD Ryzen 5 / 7 7000/8000 serisi) Bellek: 16 GB DDR5 RAM (64 GB'a kadar yükseltilebilir)

16 GB DDR5 RAM (64 GB'a kadar yükseltilebilir) Depolama: 512 GB / 1 TB NVMe M.2 SSD (Çift SSD yuvası)

512 GB / 1 TB NVMe M.2 SSD (Çift SSD yuvası) Ekran: 16 inç WUXGA (1920x1200) IPS, 16:10 En-Boy Oranı

16 inç WUXGA (1920x1200) IPS, 16:10 En-Boy Oranı Parlaklık: 300 nit

300 nit Ekran Kartı: Intel Graphics / Intel Arc veya AMD Radeon Graphics (Dahili)

Intel Graphics / Intel Arc veya AMD Radeon Graphics (Dahili) İşletim Sistemi: Windows 11 Pro / FreeDOS (Seçeneğe bağlı)

Windows 11 Pro / FreeDOS (Seçeneğe bağlı) Kamera: 1080p FHD + Kızılötesi (IR) Kamera (Windows Hello yüz tanıma desteği & Fiziksel Gizlilik Panjuru)

1080p FHD + Kızılötesi (IR) Kamera (Windows Hello yüz tanıma desteği & Fiziksel Gizlilik Panjuru) Hoparlör: 2x 2W Audio by Harman® Stereo Hoparlörler (Dolby Atmos® destekli)

2x 2W Audio by Harman® Stereo Hoparlörler (Dolby Atmos® destekli) Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Thunderbolt 4 / USB4 (Type-C), USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, RJ-45 Ethernet, 3.5mm Kombo Ses Jackı

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Thunderbolt 4 / USB4 (Type-C), USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, RJ-45 Ethernet, 3.5mm Kombo Ses Jackı Ağırlık: 1.81 kg

4️⃣ Asus TUF Gaming A16 (FA608PP-RV15)

Tam Boyutta Gör Asus TUF Gaming A16, güçlü işlemcisi ve yüksek bellek kapasitesine yükseltilebilen donanımıyla birden fazla e-ticaret mağazasını aynı anda yöneten kullanıcılar için değerlendirilebilecek modeller arasında yer alıyor. AMD Ryzen 7 7735HS işlemcisi sayesinde çok sayıda tarayıcı sekmesi, Excel tabloları ve farklı yönetim panelleriyle çalışırken yeterli işlem gücü sunuyor. GeForce RTX 5070 ekran kartı ise ürün fotoğraflarını düzenleme, görsel tasarım ve video içerik hazırlama gibi ek işlerde avantaj sağlıyor.

Özellikle ürün görsellerini düzenleyen, reklam içerikleri hazırlayan ve mağaza yönetiminin yanında daha yoğun yaratıcı işlerle de ilgilenen kullanıcılar için güçlü bir alternatif. Ancak standart 16 GB RAM kapasitesinin 32 GB seviyesine yükseltilmesi, uzun süreli çoklu görev kullanımı açısından daha iyi olacaktır

Öne çıkan özellikleri:

İşlemci: AMD Ryzen 7 7735HS / Ryzen AI serisi

AMD Ryzen 7 7735HS / Ryzen AI serisi Bellek: 16 GB DDR5 RAM (4800 MHz)

16 GB DDR5 RAM (4800 MHz) Depolama: 512 GB / 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD

512 GB / 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD Ekran: 16 inç FHD+ (1920x1200) / 2.5K, 165Hz, %100 sRGB, IPS Paneli

16 inç FHD+ (1920x1200) / 2.5K, 165Hz, %100 sRGB, IPS Paneli Parlaklık: 300 nit / 400 nit

300 nit / 400 nit Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6 (140W TGP)

NVIDIA GeForce RTX 4060 8 GB GDDR6 (140W TGP) İşletim Sistemi: FreeDOS (İşletim sistemi yok)

FreeDOS (İşletim sistemi yok) Kamera: 1080p FHD IR Kamera (Windows Hello yüz tanıma desteğiyle)

1080p FHD IR Kamera (Windows Hello yüz tanıma desteğiyle) Hoparlör: 2x Hoparlör Sistemi (Dolby Atmos, Hi-Res Audio ve Çift Yönlü AI Gürültü Engelleme destekli)

2x Hoparlör Sistemi (Dolby Atmos, Hi-Res Audio ve Çift Yönlü AI Gürültü Engelleme destekli) Bağlantı: Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2/5.3, USB 4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, RJ-45 LAN

Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.2/5.3, USB 4 Type-C, USB 3.2 Gen 2 Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, RJ-45 LAN Ağırlık: 2.27 kg

5️⃣ Dell Pro 16 Plus PB16250

Tam Boyutta Gör Dell Pro 16 Plus PB16250, geniş ekran ve iş odaklı bağlantı seçeneklerini bir arada isteyen kullanıcılar için alternatif oluşturuyor. Intel Core Ultra 7 155H işlemciden güç alan model, 16GB DDR5 RAM'e sahip. Bu da öellikle ofis uygulamaları, internet tabanlı yönetim panelleri ve çoklu görev kullanımı için değerlendirilebilir. 16 inçlik ekranı, ürün katalogları ve stok tablolarıyla çalışırken daha geniş bir görüntü alanı sağlıyor.

Dell Pro 16 Plus PB16250'nin paneli, 16 inç boyutlarında IPS ve FHD+ (1920x1200) çözünürlük sunuyor. Bu modelin tercih edilmesindeki önemli noktalardan biri, iş bilgisayarı olarak konumlandırılması. E-ticaret operasyonlarında kullanılan harici ekran, klavye, mouse ve depolama birimleriyle birlikte çalışacak bir sistem arayanlar için bağlantı seçenekleri önem taşıyor.

Öne çıkan özellikleri:

İşlemci: Intel Core Ultra 7 155H

Intel Core Ultra 7 155H Bellek: 16 GB

16 GB Depolama: 1 TB PCIe NVMe M.2 SSD

1 TB PCIe NVMe M.2 SSD Ekran: 16 inç FHD+ (1920x1200) IPS, 16:10

16 inç FHD+ (1920x1200) IPS, 16:10 Parlaklık: 300 nit

300 nit Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4050 / RTX 4060 veya Intel Arc Graphics

NVIDIA GeForce RTX 4050 / RTX 4060 veya Intel Arc Graphics İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Windows 11 Pro Kamera: 2.07 MP FHD (1080p) + IR Kamera (Windows Hello & ExpressSign-in varlık algılama sensörlü)

2.07 MP FHD (1080p) + IR Kamera (Windows Hello & ExpressSign-in varlık algılama sensörlü) Hoparlör: Stereo Hoparlörler (Waves MaxxAudio® Pro ayarlı, çift mikrofon dizisi)

Stereo Hoparlörler (Waves MaxxAudio® Pro ayarlı, çift mikrofon dizisi) Bağlantı: Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Thunderbolt 4 (Type-C), USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, SD Kart Okuyucu, 3.5mm Jack

Wi-Fi 6E / Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Thunderbolt 4 (Type-C), USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, SD Kart Okuyucu, 3.5mm Jack Ağırlık: ~1.90 kg

6️⃣ HP ProBook 460 G11

Tam Boyutta Gör HP ProBook 460 G11, e-ticaret operasyonlarını günlük iş akışıyla birlikte yürüten kullanıcıların değerlendirebileceği iş odaklı laptoplardan biri. 16 inç ekranı, geniş klavye alanı ve farklı donanım yapılandırmalarıyla ofis kullanımı için hazırlanmış bir seri. Intel Core Ultra 7 155U işlemci ile desteklenen mnodel, tarayıcı tabanlı mağaza panelleri, ofis uygulamaları ve görüntülü toplantılar gibi işlerde kullanılabiliyor.

ProBook serisinin iş bilgisayarı kimliği, özellikle gün boyunca bilgisayar başında çalışan ve farklı çevre birimlerinden yararlanan kullanıcılar açısından önemli. Dizüstü, 300 nit parlaklığa çıkabilen 16 inç WUXGA (1920x1200) IPS panele sahip. Ön yüzünde ise 5 MP (2560x1920) kameraya yer veriyor. Bağlantı seçenekleri arasında ise, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2x Thunderbolt 4 / USB4 Type-C bulunuyor.

Öne çıkan özellikleri:

İşlemci: Intel Core Ultra 7 155U

Intel Core Ultra 7 155U Bellek: 16 GB DDR5 RAM (5600 MHz)

16 GB DDR5 RAM (5600 MHz) Depolama: 512 GB / 1 TB NVMe M.2 SSD

512 GB / 1 TB NVMe M.2 SSD Ekran: 16 inç WUXGA (1920x1200) IPS, Anti-Glare

16 inç WUXGA (1920x1200) IPS, Anti-Glare Parlaklık: 300 nit

300 nit Ekran Kartı: Intel Graphics / Intel Arc (Dahili)

Intel Graphics / Intel Arc (Dahili) İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Windows 11 Pro Kamera: 5 MP (2560x1920) IR Kamera (HP Auto Frame yapay zekâ takipli, Gizlilik Deklanşörlü)

5 MP (2560x1920) IR Kamera (HP Auto Frame yapay zekâ takipli, Gizlilik Deklanşörlü) Hoparlör: Poly Studio Ayarlı Çift Stereo Hoparlör (Çift Dizi Mikrofon)

Poly Studio Ayarlı Çift Stereo Hoparlör (Çift Dizi Mikrofon) Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2x Thunderbolt 4 / USB4 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, RJ-45 Ethernet, 3.5mm Audio

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 2x Thunderbolt 4 / USB4 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, HDMI 2.1, RJ-45 Ethernet, 3.5mm Audio Ağırlık: 1.74 kg

7️⃣ Apple MacBook Pro 14

Tam Boyutta Gör Apple MacBook Air 13 inç M5, e-ticaret operasyonlarını macOS üzerinden yönetmeyi tercih eden kullanıcılar için değerlendirilebilecek hafif ve taşınabilir dizüstü bilgisayarlar arasında yer alıyor. Apple M5 işlemcisi ve birleşik bellek mimarisiyle gelen modeli çoklu görev kullanımında ve pil süresinde avantaja sahip.

Apple'ın açıkladığı verilere göre cihaz, 18 saate kadar video oynatma ve 15 saate kadar kablosuz internet kullanımı sunabiliyor. Bu sayede e-ticaret yöneticileri sipariş takibi, ürün yükleme, stok kontrolü ve mağaza yönetimi gibi işlemlerini farklı çalışma ortamlarında sürdürebiliyor. Bununla birlikte cihazda fan bulunmaması, uzun süre yüksek işlemci yükü oluşturan işlerde performansın sınırlanmasına neden olabilir. Genel olarak mağaza yönetimi, ürün yükleme ve günlük ofis işleri için MacBook Air M5, taşınabilirlik odaklı güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

İşlemci: Apple M6 (2nm Mimarili Apple Silicon)

Apple M6 (2nm Mimarili Apple Silicon) Bellek: 16 GB veya 24 GB Birleşik Bellek (Unified Memory)

16 GB veya 24 GB Birleşik Bellek (Unified Memory) Depolama: 512 GB / 1 TB NVMe Tabanlı Yerleşik SSD

512 GB / 1 TB NVMe Tabanlı Yerleşik SSD Ekran: 14.2 inç Liquid Retina XDR (Mini-LED / OLED), 120Hz ProMotion

14.2 inç Liquid Retina XDR (Mini-LED / OLED), 120Hz ProMotion Parlaklık: 600 nit (SDR), 1000 nit (XDR sürekli), 1600 nit (Tepe)

600 nit (SDR), 1000 nit (XDR sürekli), 1600 nit (Tepe) Ekran Kartı: Apple M6 Dahili GPU

Apple M6 Dahili GPU İşletim Sistemi: macOS

macOS Kamera: 12 MP Center Stage Kamera (1080p FaceTime HD, Masa Görüntüsü / Desk View destekli)

12 MP Center Stage Kamera (1080p FaceTime HD, Masa Görüntüsü / Desk View destekli) Hoparlör: Kuvvet Dengeleyici Woofer'lara Sahip Yüksek Bas Kaliteli 6 Hoparlörlü Ses Sistemi (Uzamsal Ses / Spatial Audio ve Dolby Atmos destekli)

Kuvvet Dengeleyici Woofer'lara Sahip Yüksek Bas Kaliteli 6 Hoparlörlü Ses Sistemi (Uzamsal Ses / Spatial Audio ve Dolby Atmos destekli) Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4/5 (USB-C), HDMI, SDXC Kart Yuvası, MagSafe 3, 3.5mm Kulaklık Girişi

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, Thunderbolt 4/5 (USB-C), HDMI, SDXC Kart Yuvası, MagSafe 3, 3.5mm Kulaklık Girişi Ağırlık: 1.55 kg

E-ticaret için kaç GB RAM gerekli?

E-ticaret operasyonlarında RAM ihtiyacı, aynı anda kullanılan uygulama sayısına göre değişiyor. Yalnızca tek bir mağazanın yönetim panelini kullanan ve temel ofis işlemleri yapan kişiler için 16 GB RAM yeterli olabilir. Ancak birden fazla pazaryerinde satış yapan, çok sayıda tarayıcı sekmesi açık tutan ve Excel dosyalarıyla yoğun çalışan kullanıcılar için 32 GB RAM daha uygun.

Özellikle ürün görsellerini düzenlemek, büyük Excel dosyalarını açmak ve muhasebe yazılımlarını aynı anda kullanmak bilgisayarın bellek ihtiyacını artırabiliyor. Bu nedenle uzun vadeli kullanım düşünülüyorsa 32 GB RAM'li bir model tercih etmek daha mantıklı.

E-ticaret için laptop alırken ekran kartı önemli mi?

E-ticaret yönetimi için çoğu kullanıcıya harici ekran kartı gerekmiyor. Ürün yükleme, stok takibi, sipariş yönetimi, Excel ve internet tarayıcısı gibi uygulamalar dahili grafik birimleriyle rahatlıkla kullanılabiliyor. Ancak ürün fotoğraflarını ve videolarını yoğun şekilde düzenleyen, reklam içerikleri hazırlayan veya profesyonel tasarım uygulamaları kullanan işletmeler için daha güçlü grafik donanımı gerekebilir.

Bu nedenle yalnızca e-ticaret yönetimi yapılacaksa bütçeyi harici ekran kartına ayırmak yerine işlemci, RAM ve SSD kapasitesine öncelik vermek daha doğru bir tercih olabilir.

E-ticaret için hangi laptop alınmalı?

E-ticaret için laptop seçerken öncelikle iş akışını ve aynı anda kullanılan uygulamaları belirlemek gerekiyor. Birkaç mağazayı yöneten ve yoğun Excel kullanımı yapan işletmeler için 32 GB RAM ve 1 TB SSD kapasitesi uzun vadeli kullanım açısından avantaj sağlayabilir.

Casper Nirvana S100, Core i7-13620H işlemcisi, 32 GB RAM'i ve 1 TB SSD'siyle çoklu görev kullanımına hazır bir yapılandırma sunuyor. Daha yeni nesil Core 7 350 işlemciye sahip Nirvana X100 ise benzer şekilde 32 GB bellek kapasitesiyle yoğun ofis işlerine odaklanıyor. Lenovo ThinkPad E16 Gen 2, Dell Pro 16 Plus ve HP ProBook 460 G11 gibi modeller de iş odaklı alternatifler arasında. Pil süresi arayanlar ise, MacBook Air'a yönelebilir.

Kısacası e ticaret için laptop alırken en pahalı veya en güçlü ekran kartına sahip modeli seçmek gerekmiyor. Bunun yerine güçlü bir işlemci, en az 16 GB tercihen 32 GB RAM, hızlı SSD ve rahat çalışmaya imkan veren bir ekran, e-ticaret operasyonları için daha doğru bir donanım dengesi oluşturuyor.

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