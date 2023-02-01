E-Ticaret Yapmak İçin Şirket Kurmak Gerekir Mi? Gereken Şeyler Nelerdir?

Gün geçtikçe alanı genişleyen e-ticaret sahası fiziksel alışverişlere ve mağazalara rakip olarak doğmuştur. Günden güne daha büyük paya sahip olan e-ticaret alanında birkaç gereklilik yer almaktadır. Vergi muafiyetinin olması, faaliyetlerin devamı için vergi levhasının olması ve mükellef olmak gerekir. E-ticaret alanına başlamadan öncesinde bu konular analiz edilmelidir. E-ticaret sitesi için şirket gerekli mi sorusuna uzun sürede sorunlarla karşılaşmamak için şirket kurma konusunda ayrıntılı bilgi edinmek gerekir yanıtını verebiliriz.

E-Ticaret Şirketi Kurmak İçin Gereken Belgeler

Mevcut iş yeriniz varsa, sanal ortama taşımak istiyorsanız satılacak ürünler ve hizmetleri biliyorsunuzdur. Sıfırdan kurulacak e-ticaret siteleri için öncelikle alan adı, sunucu alabilme imkanınız vardır. Bu alanda hizmet sunan ajanslardan yardım alabilirsiniz. E-ticaret sitesinin hizmet aksatmayacak şekilde ve güvenli olması, sağlam altyapıya sahip olması gerekmektedir.

E-ticaret sitesi için gerekli evraklar nelerdir sorusuna şirketi açarak satışları faturalandırmak gerekir yanıtını verebiliriz. Vergi mükellefi olmak gerekir. İnternet üzerinden banka havalesiyle ya da banka kartıyla satış yapabilmek amacıyla sanal pos almanız mümkün değildir. Dijital dönüşüm süreci kapsamında uygulamaya konulan çeşitli hizmetlerden faydalanmak da işlemleri kolaylaştıracaktır.

E-Ticaret Yapılan Şirket Türleri

Şirket türü belirlenirken satış yapılacak ürün, ürünün nasıl pazarlandığı, kaç kişiyle işe başlanması gerektiği, sermaye durumu gibi detaylar önemlidir. E-ticaret sitesi nasıl kurulur sorusuna şahıs şirketi ile e-ticaret alanına girilebilir yanıtını verebiliriz. Şahıs şirketi kurmanın getirileri şu şekilde sıralanabilir:

●Şahıs şirketi kurmak kolay ve hızlıdır. 1 ile 2 gün içerisinde şirket kurulabilir.

●Şahıs firması kurarken sermaye şartı aranmamaktadır.

●Muhasebe ve mali müşavir giderleri şahıs şirketinde diğer şirketlere göre daha azdır.

●Tek kişi tarafından da şahıs şirketi kurulması mümkündür. Ortaklık gerektirmez.

●Diğer şirket türlerine göre maliyetleri, kurulum kuralları daha düşük düzeydedir.

●Şahıs şirketleri kurulduğunda kapatılması 1 iş gününde mümkündür.

Şahıs Şirketinin Olumsuz Yönleri

Şahıs şirketleri diğer türlere göre müşteriler, bankalar, şirketler, kredi bakımından düşük prestijlidir. Vergi oranları diğer firmalara oranla daha az düzeyde olup kar miktarı artınca vergi miktarı da artmaktadır. Bu durum uzun sürede dezavantaja dönüşmektedir. Anonim ve limited şirketinde kurumlar vergisi sabit tutulmaktadır. E-ticaret şahıs şirketinde ise durum üst seviyelere kadar çıkabilmektedir.

E-Ticaret Sitelerinde Satış ve Vergiler

E-ticaret sitesi günümüzde oldukça yaygınlaşıp kullanıcılara kolaylık imkanı sağlar. Açılma aşamasında şirketler tarafından bilinmesi, uygulanması gereken kurallar mevcuttur. E-ticaret amacıyla şirket kurmak fiziksel şirket kurmaya göre oldukça kolay ve hızlı olmaktadır.

Doğru yolda ve kaliteli şekilde ilerleme sağlamak müşterilerin taleplerine hızlı olarak çözüm üretmek, vergiler bakımından sorun yaşamamak için e-ticaret için firma kurmak gerekir. Maliye Bakanlığı tarafından e-ticaret vergi levhalarının sorumluluğu ve kapsamı düzenlenmektedir. Ticari faaliyetler sonucunda meydana çıkan, elde edilen kazancın vergi ve kazanç kısmını gösteren belge e-ticaret vergi levhası olarak adlandırılır.

E-ticaret alanında firma kurmak, firmalar kurulduktan sonra vergi levhası edinmek, kazanca ve gelire göre vergilendirme prosedürüne tabi tutulacağı anlamına gelmektedir.

E-Ticaret İçin Firma Kurma ve Fatura İhtiyaçları

E-ticaret sitesi yapmak için gerekenler yapılarak faaliyetlere başlanması ardından faturayla ilgili işlem yer almaktadır. E-ticaretle yapılan satışlarda satış esnasında kesilen faturalar firma gelirine göre vergilendirilmektedir.

Şahıs veya kurumsal firmaların ticari alanda aktif olması için istisnai durumlar dışında vergi mükellefi olması, fatura kesmesi gerekir. Site üzerinden satış yapan satıcılar eğer vergi mükellefi olmadığında, fatura kesmediğinde ileride meydana gelebilecek cezalara davetiye çıkarılır. Bu adımlar eksik olduğunda firmalara cezalar kesilebilir.

E-ticaret satış alanında yapılan alışverişlerde e-fatura ve e-arşiv işlemleri fatura işlemlerini daha pratik kolay hale getirebilir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından alınan karara göre brüt gelir 5 milyon TL üzerinde olan kişilere e-fatura, e-arşiv işlemlerinin yapılması zorunluluk haline gelmiştir. Bu tutar altında kazancı olan işletmelerde e-ticaret amacıyla şirket kurmak için yürütülen faaliyetlerde sistem üzerinden e-fatura ve e-arşiv düzenlemesi yapılabilir.

E-Ticaret Sitelerinde Uygulanan Vergiler Nelerdir?

Şahıs firması kurarak e-ticaret alan ı na başladıysanız gelir vergisi, kurumsal firma kurarak başlıyorsanız kurumsal vergi mükellefinden yükümlü hale gelirsiniz. Bu durumda vergi dairesine uğrayarak firma adına vergi işlemlerini başlatmanız mümkündür. 2021 senesinden itibaren e-ticaret için firma kurmanın gereklilikleri kapsamında yükümlü tutulan, ödenmesi gereken vergiler şu şekilde sıralanabilir:

●Yıllık gelir vergisi,

●Muhtasar beyanname,

●Katma değer vergisi,

●Damga vergisi

E-Ticaret Firması Kurmak İçin Nerelerden İzin Alınır?

E-ticaret firması nın genel şirket kurulumundan büyük farkları bulunmamaktadır. Basit yapılı firmalar olduğu için bürokratik süreçler daha az zaman almaktadır. İşyerlerinin açılışında öncelikle vergi dairesi, şahıs işletmelerinde meslek veya ticaret odalarına, sermaye firmaları

İçin ticaret odalarına başvuru yapması gerekmektedir.

Personel eleman çalıştırılması durumunda ise mutlaka SGK başvurusu tamamlanması gerekir. Sunulacak olan hizmetler e-ticaret platformu ile sunulacaksa e-ticaret platformuna kayıt olunması gerekir. Kayıt sırasında firmaların imza sirküleri, sicil tasdiknamesi, esas sözleşmesi gibi belgeler istenir.

E-Ticaret Kurulurken Sanal Ofis Adreslerinin Avantajları

Adres konusunda öncelikle sanal ofis uygulamalarının tercih edilmesi gerekir. Sanal ofisler kullanılırken en büyük avantaj ise kira stopajı olmamasıdır. İkamet ettiğiniz adres olarak evinizi gösterirseniz ödediğiniz kiraların vergisini ev sahibinden keserek devlete ödemekle yükümlü hale gelirsiniz. Sanal ofislerde kiralara verilen şirketler olduğu için sorumluluklar ortadan kalkmaktadır.

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