E-ticarette sahte yorumlara erişim engeli: Yeni dönem başladı

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, e-ticaret platformlarında sahte yorum ve puanlamalarla tüketicileri yanıltan uygulamalara yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Tüketici şikayetleri üzerine başlatılan incelemelerde takipçi, beğeni ve yorum satışı yapan internet siteleri ile sahte değerlendirmelere yer veren platformlar mercek altına alındı.

Kurul, tüketicileri yanıltmaya yönelik yapay etkileşimlerin mevzuata aykırı olduğunu değerlendirerek çok sayıda internet adresine erişim engeli uygulanmasına karar verdi. Erişimin engellenmesi ve hizmetlerin durdurulması yönünde karar alınan web siteleri arasında “takipcisatinal.com.tr” ve “harita-kayit.com” gibi siteler yer aldı.

Yalnızca satın alan tüketiciler yorum yapabilecek

E-ticarette tüketici değerlendirmelerine ilişkin yeni kurallar 1 Ağustos 2026'da yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte ürün ve hizmetlere ilişkin değerlendirmelerin yalnızca ilgili ürünü veya hizmeti fiilen satın alan tüketiciler tarafından yapılması zorunlu hale geldi.

Böylece satın alma gerçekleştirmeyen kullanıcılar üzerinden oluşturulan sahte puan ve yorumların tüketicilerin kararlarını etkilemesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Olumsuz yorumlar gizlenemeyecek

Yeni düzenleme, platformların tüketici yorumlarını ele alma biçimine de sınırlar getiriyor. Olumlu ve olumsuz değerlendirmelerin ayrım yapılmadan yayımlanması gerekiyor. Yorumların yayımlanmadan önce gerekli incelemelerden geçirilmesi ve yayımlandıktan sonra en az bir yıl boyunca erişilebilir tutulması şart koşuluyor.

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Satıcılar ve e-ticaret platformları, bir değerlendirmeyi yalnızca olumsuz olduğu gerekçesiyle silemeyecek veya kullanıcıların erişiminden gizleyemeyecek.

Yorum sıralamasında da manipülasyon yasak

Düzenleme, tüketici yorumlarının platformlarda nasıl sıralanacağına ilişkin kurallar da getiriyor. Değerlendirmelerin kullanıcıları belirli bir ürün, satıcı veya hizmet sağlayıcıya yönlendirecek şekilde manipülatif biçimde sıralanmasına izin verilmiyor.

Bunun yerine yorumların tarih, değerlendirme puanı, satıcı veya hizmet sağlayıcı gibi objektif kriterlere göre sıralanması gerekiyor.

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu'nun tüketici değerlendirmelerine ilişkin uygulamaları düzenli olarak incelemeye devam edeceğini bildirdi. Mevzuata aykırı hareket ettiği belirlenen satıcı ve hizmet sağlayıcılar hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanabilecek.

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E-ticarette sahte yorumlara erişim engeli: Yeni dönem başladı

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