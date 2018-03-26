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e-Devlet güvenlik testinden geçemedi

Yerli ve yabancı önemli kurumlara güvenlik hizmeti veren Netsparker, e-Devlet'i siber güvenlik testine soktu. Test sonucuna göre 80 milyon kişinin bilgileri tehlikede!
1 yıl
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42
Güvenlik
Yusuf Akbaş
Yazar
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Yerli ve yabancı pek çok kuruma siber güvenlik hizmeti veren Türk şirketi Netsparker, e-Devlet çatısı altındaki 94 kurumun “gov.tr” uzantılı resmi sitesini teste tabi tuttu. Maalesef test sonuçları pek iç açıcı değil. 80 milyon kişinin kimlik bilgileri tehlikede!

NASA, NATO, ABD Enerji Bakanlığı gibi kurumlara internet güvenliği sağlayan Netsparker, ABD’de Kasım 2017’de resmi siteler için uyguladığı çalışmayı model alarak e-Devlet’i ve e-Devlet’ten dışarıya giden gov.tr uzantılı siteleri inceledi. Yapılan güvenlik testleri sonucunda 94 siteden sadece 18 tanesinin güvenli olduğu ortaya çıktı.

Bir sitede kritik güvenlik açığı var!

Teste tabi tutulan sitelerden 1’inde kritik, 43 tanesinde yüksek, 122 tanesinde ise orta seviyede 642 farklı güvenlik sorunu tespit edildi. Bir sitede “yüksek seviyede güvenlik riski”, 31 sitede “önemli seviyede güvenlik açlığı” ve 40 sitede “orta seviye güvenlik problemleri” belirlendi. Test sonuçlarına göre 32’si ‘acil’ olmak üzere toplam 72 sitenin güvenlik yapısının sızıntılara karşı gözden geçirilmesi gerekiyor.

Güvensiz şifreleme standartları kullanılıyor

Sitelerin yüzde 18’inde güvensiz şifreleme standartları kullanılıyor. Bu sitelerin trafiğini izleyen bir saldırgan, ziyaretçilerin kimlik bilgilerini deşifre edebilecek. Taranan sitelerin yüzde 62’sinde de güncel olmayan kütüphaneler tespit edildi. Bunlardan 1’i kritik, 17’si yüksek, 80’i orta düzey güvenlik zafiyet içeriyor.

Araştırmayı yapan Ziyahan Albeniz, “Vatandaşlar e-devlet uygulamaları ile güvenli bağlantı kurduğunu düşünüyorlar. Oysa güvenli bağlantı implementasyonundaki hatalar hem bireysel hem de örgütsel siber saldırılar karşısında açık oluşturuyor. Bu sadece veri güvenliği sorunu değil, aynı zamanda milli güvenlik meselesi.” dedi. Vatandaşın kişisel verileri ve devlet verilerinin tehlikede olduğu uyarısı yapan çalışma BTK’ya sunuldu. BTK yetkilileri, uyarı niteliğindeki çalışmayı dikkate alacaklarını belirtti.


http://www.karar.com/guncel-haberler/e-devlet-siber-guvenlik-testinden-gecemedi-797392 Yorum Yaz
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Batw0 1 yıl en beğenilen
republic of the banana
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OverClocK1ng 1 yıl
İşte Nükleer Santral kurulacak denildiğinde korkmamızın nedeni. Burası Türkiye. Burada insanlar hata yaptıkları zaman cezasını almıyor. Torpilin baş memleketi...
İşte Nükleer Santral kurulacak denildiğinde korkmamızın nedeni. Burası Türkiye. Burada insanlar hata yaptıkları zaman cezasını almıyor. Torpilin baş memleketi.....
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CWaRRioR 1 yıl
Open source e-devlet platformumuz var. Torrent'ten kimlik bilgilerinizi çekerek kendi devlet kapınızı host edebiliyorsunuz. Bu arada BTK bu uyarı dikkate almış, sağolsun varolsun. Bu zamana kadar nerdeymiş diyeceğim ama Wikipedia'yı engellemekle falan uğraşıyordur.
Open source e-devlet platformumuz var. Torrent'ten kimlik bilgilerinizi çekerek kendi devlet kapınızı host edebiliyorsunuz. Bu arada BTK bu uyarı dikkate almış,...
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1 Yanıt Yanıtla +65
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DnzIrmk 1 yıl
Bikaç sene önce anonymous zaten herkesin bilgilerini paylaşmıştı. isim soy isim, tc kimlik, adres vs. hepsi vardı :) torrentten falan indirilebiliyordu hatta
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mert2091 1 yıl
Yahu boşverin e-devletin açıklarını falan. VPN'yi yasaklayın VPN'yi. Alimallah imamatip gençlik por*o falan izler aman aman aman
. Feto için kandırıldık diyen kimlik bilgilerimiz açlındığında da kusura bakmayın der geçer.
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zolzauza 1 yıl
E-devlet sisteminin güvenliğini sağlayamayanlar vpn yi yasaklayacakmış :)
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Murat Çevik QJLYS 1 yıl
Hiç birşeye güven kalmadı artık
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dawras 1 yıl hanox
2012 mi 13 mü neydi ekside bir ip adresi vardı. Oadreste tc kimlik numaranı yazınca tüm akrabalarına kadar çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam SGK açığıydı. O dedin olaylar büyük olaylar bizde ekşi de lin yayınlanabilecek seviyede işler. Ha bize özel değilse kötülememek de neyin kafası? Tek sahte kimlikle insanlar neler neler yapıyor....
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dawras 1 yıl
Kaç kere kimlik bilgileri ulaşılabilir oldu.... Bu kadar rezalet bir sistem nasıl olabiliyor?
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Kriger 1 yıl
Bu gibi kritik durumlarla ilgilenmek yerine bizimkiler daha başka neyi yasaklayabiliriz Internette diye düşünüyor.
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omertalord 1 yıl
cok abartmislar zaten herkesin aciktan yapabilecegi testler
ssllabs.com/...
isteyen sonuclari yukaridaki linkten bakabilir.
bazi SSL/TLS cipherlari teorik olarak kirilmis veya kirilabilir cipherlar fakat bu direkt her onune gelen aradaki kripto trafigi okur diye bir sey yok.
SSL sertifikasi olarak alphaSSL diye ucuz bir firma kullanmislar bir de ama zaten domain gov.tr oldugundan baska birinin yalandan sertifika almasi gercekten cok zor.
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mavizaman 1 yıl
devlet siber saldırılara karşı takım kuruyordu asıl arkası açık vermiş bizde kek gibi giiryoruz devlete güvenen de kabahat.
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Vanished Man 1 yıl
Bizde dijitalleşme çok hızlı gitti. İngilterede hala birçok resmi iş evrakla yapılıyor deniliyor.
En eski yöntem olsa bile kağıtla iş yapmak en iyisi.
Herhalde teknoloji en yakından takip edecek olan ülkeler boşuna eski usul çalışmıyor.
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