EA FC27 Olmuş mu? Hayal Kırıklığı mı?

EA Sports FC 27, serinin birkaç yıldır süren geleneksel yapısını korurken saha içinde daha fazla kontrol, hassasiyet ve karar mekanizmasına odaklanan dengeli yeni bir oynanış deneyimi sunuyor.

EA Sports FC 27, serinin birkaç yıldır süren geleneksel yapısını korurken saha içinde daha fazla kontrol, hassasiyet ve karar mekanizmasına odaklanan dengeli yeni bir oynanış deneyimi sunuyor.

Yeni oyun özellikle pas, orta, kafa vuruşu ve savunma dinamiklerinde yapılan güncellemeler oyuncu becerisini ön plana çıkarmak istiyor. Oyuna yeni eklenen "The Grounds" gibi açık dünya ve seri için yenilikçi sayılabilecek sosyal alanlar ve Ultimate Team tarafına eklenen yeni galeri sistemi oyuna taze bir soluk kazandırıyor.

Zamanlama

00:00 - Giriş

00:12 - Yeni The Grounds

04:01 - Oyun ile İlgili Gözlemler

09:40 - Örnek Maç Deneyimi

25:00 - Oyun Değerlendirmesi

28:31 - Kapanış ve Kartlar

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