EA FC27 Olmuş mu? Hayal Kırıklığı mı?

EA Sports FC 27, serinin birkaç yıldır süren geleneksel yapısını korurken saha içinde daha fazla kontrol, hassasiyet ve karar mekanizmasına odaklanan dengeli yeni bir oynanış deneyimi sunuyor.
Yeni oyun özellikle pas, orta, kafa vuruşu ve savunma dinamiklerinde yapılan güncellemeler oyuncu becerisini ön plana çıkarmak istiyor. Oyuna yeni eklenen "The Grounds" gibi açık dünya ve seri için yenilikçi sayılabilecek sosyal alanlar ve Ultimate Team tarafına eklenen yeni galeri sistemi oyuna taze bir soluk kazandırıyor.
Zamanlama
00:00 - Giriş
00:12 - Yeni The Grounds
04:01 - Oyun ile İlgili Gözlemler
09:40 - Örnek Maç Deneyimi
25:00 - Oyun Değerlendirmesi
28:31 - Kapanış ve Kartlar