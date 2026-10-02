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    EA FC27 Olmuş mu? Hayal Kırıklığı mı?

    EA Sports FC 27, serinin birkaç yıldır süren geleneksel yapısını korurken saha içinde daha fazla kontrol, hassasiyet ve karar mekanizmasına odaklanan dengeli yeni bir oynanış deneyimi sunuyor.

    EA Sports FC 27, serinin birkaç yıldır süren geleneksel yapısını korurken saha içinde daha fazla kontrol, hassasiyet ve karar mekanizmasına odaklanan dengeli yeni bir oynanış deneyimi sunuyor. 

    Yeni oyun özellikle pas, orta, kafa vuruşu ve savunma dinamiklerinde yapılan güncellemeler oyuncu becerisini ön plana çıkarmak istiyor. Oyuna yeni eklenen "The Grounds" gibi açık dünya ve seri için yenilikçi sayılabilecek sosyal alanlar ve Ultimate Team tarafına eklenen yeni galeri sistemi oyuna taze bir soluk kazandırıyor.

    Zamanlama
    00:00 - Giriş
    00:12 - Yeni The Grounds 
    04:01 - Oyun ile İlgili Gözlemler
    09:40 - Örnek Maç Deneyimi
    25:00 - Oyun Değerlendirmesi
    28:31 - Kapanış ve Kartlar

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